Герой Олимпиады-2012 Мусэрский получил дисквалификацию. Победы сборной России под угрозой?

Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский отстранён от всех соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Его проба от 2013 года после перепроверки оказалась положительной. Почему об этом стало известно только сейчас? Что послужило основанием для перепроверки? Возможно ли, что у сборной России отнимут величайшую победу в финале лондонской Олимпиады-2012?
На какой срок наказан Мусэрский
Об отстранении Мусэрского сообщил официальный сайт японского клуба «Сантори Санбёрдз», с которым Дмитрий подписал контракт в 2018-м. Японцы сообщили и о сроке дисквалификации – девять месяцев, начиная с 5 апреля 2021 года, и о том, что Дмитрий наказан на основании перепроверки допинг-пробы, сданной им ещё в мае 2013 года.
Уведомление об отстранении российского гиганта пришло в клуб от Международной федерации волейбола (ФИВБ), после чего дисциплинированные и честные японцы обо всём сообщили.
С 5 ноября 2021 года согласно правилам Мусэрский сможет приступить к тренировкам в составе своего клуба, а после окончания срока дисквалификации 4 января 2022 года у него не будет ограничений на участие в матчах клуба и национальной сборной России.
Опять Московская лаборатория?
Какой вывод можно сделать на основе известных фактов? Только один – Мусэрского наказали на основе данных Московской антидопинговой лаборатории. Той самой базы, которую ВАДА так требовало от России, а в итоге получило в скорректированном виде. Проблема в том, что у ВАДА был якобы аутентичный вариант базы, переданный бывшим руководителем Московской лаборатории Григорием Родченковым.
Сравнение двух баз выявило значительные расхождения в данных. Кроме того, российская сторона предоставила ВАДА далеко не все пробы, хранившиеся в Москве. Многие были уничтожены. Именно из-за вмешательства в эту базу сейчас весь наш спорт находится под санкциями.
Поскольку речь идёт о данных периода 2012-2015 годов, то проба Мусэрского как раз попадала под перепроверку. На уровне международных федераций идут разбирательства по десяткам российских спортсменов. Не исключено, что будут и другие громкие отстранения.
Конечно, пока нет данных по делу нашего волейболиста, можно только строить догадки, но срок его дисквалификации выглядит странно. Возможно в пробе было обнаружено ничтожно малое количество запрещённого вещества, возможно, Дмитрий согласился сотрудничать с теми, кто вёл расследование его дела и получил «скидку». Но всё это лишь предположения.
Не исключён вариант, что с его стороны вообще никаких нарушений не было. Но ведь не потребовалось других доказательств Международному союзу биатлонистов, чтобы дважды (!) дисквалифицировать Екатерину Глазырину на основании базы данных LIMS.
Могут ли у сборной России отнять олимпийское золото?
В мае 2013 года, когда Мусэрский сдавал ту самую злополучную пробу, Дмитрий играл в составе своего родного «Белогорья», стал чемпионом России и получил приз лучшего игрока турнира. Летом того же года он в составе сборной России играл в Мировой лиге, а осенью – на чемпионате Европы. Оба турнира завершились красивыми победами наших парней, а Мусэрский был признан лучшим блокирующим и MVP.
Ровно за год до этих событий на Олимпиаде в Лондоне Дмитрий провёл выдающийся финал против сборной Бразилии. Главный тренер Владимир Алекно перевёл его с центра сетки на позицию диагонального, и Мусэрский набрал 31 очко, став самым результативным игроком матча.
Грозят ли теперь нашей сборной какие-то санкции за Лондон в связи с наказанием Мусэрского? Пока нет, ведь речь идёт о периоде уже после Олимпиады-2012.
И даже за Евро-2013 и Мировую лигу-2013 тоже ничего не угрожает, пока речь идёт только об одном игроке. Помните же совсем свежую историю с Олимпиад в Токио, когда против наших волейболисток играла уличённая в приёме запрещённых препаратов бразильянка? Наказали сборную Бразилии? Нет. Потому что по правилам, для наказания в командных видах нужно уличить в нарушении антидопинговых правил от трёх и больше игроков.
Такое когда-то было с нашей молодёжной гандбольной сборной, лишённой серебра чемпионата Европы. Но нет никаких гарантий, что данные из базы LIMS больше никого из наших спортсменов не коснутся.
- 20 октября 2021
-
11:15
-
10:29
-
10:24
-
10:07
-
08:29
-
01:15
- 19 октября 2021
-
22:55
-
21:00
-
20:11
-
19:03
-
18:42
-
18:27
-
18:02
-
17:33
-
15:07
-
15:01
-
12:13
-
11:53
-
11:43
-
11:00
-
10:46
-
09:53
-
09:10
-
09:02
-
08:56
-
08:27
- 18 октября 2021
-
20:25
-
20:09
-
19:52
-
17:51
-
17:40
-
15:44
-
13:28
-
10:31
-
09:38