Вместо победы нашей гимнастки по ТВ показали боевик с Брюсом Ли. России точно нужен спорт?

«Кулак ярости» оказался более привлекательным, чем историческая битва Мельниковой с американками за золото чемпионата мира. Да уж.

С 2010 года российские гимнастки не становились абсолютными чемпионками мира. После того как Алия Мустафина выиграла титул в многоборье, золото выигрывали только американки, в том числе пять раз – великая Симона Байлз. Эту гегемонию прервала снова россиянка: в 2021 году абсолютной чемпионкой мира стала наша Ангелина Мельникова.

Но в России её великую победу не показали. Вместо этого по федеральному спортивному каналу шёл боевик «Кулак ярости» с Брюсом Ли. Это зрелищно, конечно, красиво. Но как такое возможно после того, как на Олимпиаде в Токио наши гимнасты заставили всю страну плакать от счастья, выиграв два золота в командном многоборье?!

Мельникова приехала на чемпионат мира в Китакюсю после того, как оставила все силы и эмоции в Токио, после того, как неделю не тренировалась и провела на карантине ради встречи с президентом Путиным, после того, как раздала на телевидении с десяток интервью. Она готовилась к турниру, ещё не зная, что в Японию не приедут ни Симона Байлз, ни олимпийская чемпионка Токио Суниса Ли.

Ангелина приехала в Китакюсю безоговорочным фаворитом и выиграла. Но в драматичнейшей борьбе! Две заметные помарки на вольных упражнениях едва не стоили ей золота, но Мельникова устояла. Впервые в своей карьере она стала абсолютной чемпионкой мира, сместив с трона саму Симону Байлз. Трибуны в Китакюсю замерли до объявления окончательных оценок. Как и американка Лиэнн Вонг – главная конкурентка Мельниковой. А потом болельщики взорвались криками и овациями, а Вонг – ну её эмоции понятны.

Но ничего этого российские болельщики в подавляющем большинстве своём не увидели. Потому что ни один отечественный канал, включая профильный спортивный, чемпионат мира по спортивной гимнастике не показал. Такого не было 25 лет. Четверть века чемпионаты мира неизменно транслировались на федеральных или платных каналах.

Теперь же ни один канал не купил права на трансляции. И это после того, как наше ТВ постоянно приглашало гимнастов то в качестве экспертов, то в качестве ведущих. И это после того, как репортажи со спортивной гимнастики в Токио крутили просто бесконечно, а Дмитрий Занин в одночасье с криком «Суууудьи, спасибо, сууууудьи!» вошёл в историю комментаторских удач.

На деле же спортивная гимнастика оказалась телевидению не нужна. Возможно, телеканалы ждали, что Федерация спортивной гимнастики России оплатит покупку прав, но президент ФСГР Василий Титов предпочёл финансово отблагодарить Ангелину Мельникову и Владиславу Уразову, которые отказались от отдыха после Сочи, чтобы выступить в Китакюсю.

Наверняка после возвращения домой Мельникову вновь позовут в студии на интервью, чтобы расспросить её о том, как она выиграла абсолютное золото, и очень бы хотелось, чтобы Ангелина пришла. И задала в прямом эфире простой вопрос: «Ребята, а почему вы не показали чемпионат мира?». А ей в ответ: «Ты знаешь, мы показывали в это время фильм «Кулак ярости», он обошёлся нам дешевле и бóльшую кассу принёс, чем твоя историческая победа». Другой канал – другой ответ: «Знаешь, повтор горнолыжных соревнований был необходим». Ну и так далее.

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Один из комментариев к новости про победу Ангелины Мельниковой: «Круто показали. Спасибо (нет)». Это адресовано всем телеканалам. «Матчу», «России-1», «Евроспорту», которые в прежние годы транслировали чемпионат мира по спортивной гимнастике. Спорт с «НТВ-Плюс», не пропускавшего один из главных турниров года, к сожалению, ушёл.

Фото: instagram.com/gelyamelnikova

До старта чемпионата мира наш легендарный гимнаст Алексей Немов назвал Мельникову героиней и признался, что ему самому требовалось около четырёх месяцев, чтобы отойти от всех эмоций после Олимпиады. Наша гимнастка проявила огромное уважение ко всем – тренерам, подругам по команде, болельщикам по всему миру, приехав в Китакюсю.

Жаль, что со стороны телевидения она такого же отношения не дождалась.