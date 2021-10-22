Самый громкий скандал в художественной гимнастике: наказали шесть судей и даже россиянку

Елену Витриченко грубо засудили на отборе перед Олимпиадой в Сиднее. Президент МОК после этого пригрозил самыми суровыми санкциями.

В августе вся Россия дружно возмущалась судейством в художественной гимнастике на Олимпийских играх. Ещё бы, российские спортсменки остались без золота Игр впервые за 25 лет! И ладно бы сами проиграли, но нет, уступили сопернице, которая выступила с потерей.

Многие назвали причиной поражения россиянок именно предвзятое судейство. Ещё во время турнира российская сторона подавала протесты, которые были отклонены, а после Игр Олимпийский комитет России (ОКР) выразил несогласие с результатами соревнований.

Это, конечно, не первый случай, когда у болельщиков и гимнасток возникали вопросы к судьям. Самый громкий скандал произошёл 21 год назад перед Олимпиадой в Сиднее. Тогда пострадала украинка Елена Витриченко. Международная федерация признала факт предвзятого судейства и отстранила от работы сразу шестерых арбитров, включая и российского специалиста.

Главная соперница Кабаевой

Тренером Елены Витриченко на протяжении всей карьеры была её мама, бывшая гимнастка Нина Витриченко. Впоследствии это сыграет особую роль в карьере спортсменки.

Первых успехов на международном уровне Елена достигла на чемпионате Европы – 1991. 15-летняя гимнастка выиграла золото в составе команды, а в личных выступлениях завоевала серебро в упражнениях с мячом и золото – с булавами. После этого Витриченко стала регулярно попадать на пьедестал и на других турнирах высшего уровня. На чемпионате мира в Аликанте в 1993-м она взяла две бронзы (обруч, булавы) и одно серебро (мяч). А через год в Париже Витриченко впервые в карьере стала чемпионкой мира в упражнениях с мячом.

В 1996 году на Олимпиаде в Атланте украинка завоевала бронзовую медаль.

На ЧМ-1997 в Берлине Витриченко почти повторила рекорд россиянки Оксаны Костиной, поставленный в 1992 году. До пяти золотых медалей украинке не хватило лишь победы в упражнениях с обручем, где она стала второй. Было очевидно, что Елена – одна из основных претенденток на олимпийское золото в Сиднее и одна из главных соперниц Алины Кабаевой.

Прекрасный предолимпийский сезон это только подтвердил: Витриченко завоевала два золота и одну бронзу на чемпионате мира в Осаке, два золота и серебро на чемпионате Европы в Будапеште. Украинку называли одной из самых талантливых гимнасток конца XX века.

Третья — лишняя?

Однако на чемпионате Европы в Сарагосе в 2000 году, который был отборочным турниром на Олимпиаду, звёздная Витриченко неожиданно заняла 19-е место в квалификации многоборья.

На том чемпионате Европы Украину представляли три гимнастки: Витриченко, тренировавшаяся под руководством своей матери, а также Анна Бессонова и Тамара Ерофеева – воспитанницы «школы Дерюгиных». Медаль в итоге добыла только Ерофеева – у неё было серебро в ленте.

Витриченко показала худший результат среди украинок и вроде бы должна была попрощаться с надеждой выступить на Олимпиаде, куда могли поехать лишь две лучшие гимнастки страны. Однако спортсменка выступила с резким заявлением. Сказала, что её засудили, а предвзятую работу арбитров организовала Ирина Дерюгина – дочь тренера сборной Украины Альбины Дерюгиной, под руководством которой тренировались Бессонова и Ерофеева.

И Международную федерацию гимнастики, и Европейский гимнастический союз слова титулованной спортсменки насторожили. Было инициировано расследование. Независимая комиссия пересматривала записи выступлений художниц, сравнивала их с полученными оценками и прогнозировала возможные результаты турнира. В итоге было доказано – Елену Витриченко засудили, причём не только Дерюгина, но и ещё пять арбитров.

FIG жёстко наказала виновных: Ирину Дерюгину из Украины, Наталью Степанову из Беларуси, Габриэлу Штюмер из Австрии, Галину Маржину из Латвии, Урсулу Золенкамп из Германии и Наталью Ладзинскую из России. Все шесть судей были дисквалифицированы на год.

Пострадали и другие 26 судей, которые присутствовали и работали в Сарагосе. Они получили предупреждение, и им запретили работать на Олимпиаде в Сиднее. На Игры комитетам стран было поручено тщательно отбирать арбитров, соответствующих требованиям FIG.

«Грубое нарушение Олимпийской хартии»

Дерюгина свою вину не признала, подала апелляцию на решение и обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Однако это ничем и не закончилось.

«В течение последних шести месяцев от меня как от члена технического комитета FIG в ультимативной форме требовали отказаться от своего мнения, которое я неоднократно высказывала, – заявляла Дерюгина. – Меня уговаривали принести публичные извинения, а в случае отказа от такого предложения требовали, чтобы я добровольно оставила пост члена технического комитета. Предложения такого рода являются грубым нарушением не только Устава FIG, но и основополагающих принципов Олимпийской хартии».

После инцидента в Сарагосе президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч пригрозил, что художественную гимнастику могут исключить из числа олимпийских видов спорта, если подобная ситуация повторится.

А Витриченко всё-таки поехала на Олимпиаду в Сидней. Украинка остановилась в шаге от пьедестала в многоборье и после этого заявила о завершении спортивной карьеры. Вместе с Витриченко от Украины на Игры поехала Ерофеева – она стала в многоборье шестой. Анна Бессонова на Олимпиаде дебютировала в 2004 году и добралась до бронзы.