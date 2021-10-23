Запись концовки матча завирусилась только сейчас, хотя драматичный матч состоялся в 2018 году.

Видео мини-чуда в гандболе: мяч прилип к штанге и не залетел в ворота на последней секунде

Порой в спорте могут происходить поистине удивительные вещи.

В 2018 году во время гандбольного матча в Германии произошёл крайне забавный инцидент. В судьбоносный момент встречи мяч, пущенный в «девятку», прилип к перекладине и не пересёк линию ворот! Эпизод получился очень эмоциональным и поразительным.

Прилип намертво

Летом 2018 года в матче третьей немецкой лиги сошлись «Фюрстенфельдбрук» и «Констанц». На последних секундах игры «Констанц» уступал соперникам со счётом 23:24 и атаковал. За мгновение до сирены судья зафиксировал нарушение правил, и игрок «Констанца» получил возможность исполнить штрафной бросок. Будет гол – будет ничья. Если нет – поражение.

Игрок исполнил сложный бросок от пола. Мяч пролетел через защитников, вратарь не успел среагировать, и казалось, всё, будет гол. Но… мяч намертво залип между штангой и перекладиной! Видео с этим эпизодом стало вирусным через три года после самой игры.

По правилам гандбола мяч должен полностью пересечь линию ворот – только в этом случае он будет засчитан. Но мяч на линии застыл, счёт остался прежним, и радостные игроки «Фюрстенфельдбрука» радостно побежали к воротам, подарившим им победу в матче. Это было маленькое чудо!

Крепко прилипший мяч не отвалился даже после того, как счастливые победители начали сильно трясти ворота. Почему же всё это произошло? Такой эффект «липучего мяча» объясняется тем, что гандболисты используют мастику, необходимую для лучшего сцепления рук и игрового снаряда.

«Это немыслимо для топ-игроков»

В 2016 году президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа предложил остановить использование мастики в профессиональном гандболе в связи с тем, что её использование может навредить здоровью, из-за неё на площадке образуется грязь, а мяч выглядит непрезентабельно.

В то же время многие гандболисты и тренеры отмечают, что мастика не просто помогает улучшить контакт мяча с рукой, но и делает игру более динамичной и эффектной, что привлекает зрителей и положительно влияет на развитие этого вида спорта.

Тем не менее Международная федерация гандбола настроена остановить использование мастики в профессиональном гандболе, что вызывает недоумение и возмущение спортсменов.

На Олимпиаде-2020 в Токио после четвертьфинального поединка со сборной Венгрии норвежский тренер Торир Хергейрссон пожаловался на качество мячей.

«Цель Международной федерации гандбола и Хассана Мустафы состоит в том, чтобы в гандбол играли без мастики. Думаю, это то же самое, что верить в Санта-Клауса.

С каждым годом использование мастики в гандболе становится всё более значимым фактором. Это жизнь. Они пытаются делать мячи, на которые нельзя наносить «липу», но это немыслимо для топ-игроков. Мастика необходима для выполнения тонких технических действий».

В целях отказа спортсменов от использования мастики действительно разрабатываются специальные мячи, более безопасные составы для рук и липкие спреи. Поэтому вполне возможно, что в скором времени мастика всё-таки исчезнет из профессионального гандбола и эпизодов с вмешательством мастики в ход игры и прилипшим к воротам мячом мы больше не увидим.