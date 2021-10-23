Норвежский чемпион защищал чемпионское звание уже трижды. Но теперь ему будет особенно трудно.

Ян Непомнящий против Магнуса Карлсена: будет ли у России новый чемпион мира по шахматам?

24 ноября в Дубае стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором сойдутся норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий. В случае успеха в матче, перенесённом на год из-за пандемии коронавируса, наш гроссмейстер вернёт в Россию корону впервые с 2007-го.

Давайте разбираться, какая великолепная шахматная битва ждёт нас в конце 2021 года.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам

История определения чемпионов мира по шахматам насчитывает уже более 100 лет: первый обладатель титула был определён в 1886 году – им стал Вильгельм Стейниц. За десятки лет лучшего шахматиста мира определяли разными способами, но основным в последние годы стал матч между действующим чемпионом и претендентом – лучшим среди всех остальных игроков мира.

В 2021 году за шахматную корону за доской будут спорить действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен и победитель турнира претендентов российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

Кто такой Магнус Карлсен

30-летний норвежец Магнус Карлсен – 16-й чемпион мира по шахматам и лучший игрок мира, согласно текущему рейтингу ФИДЕ. Магнус стал чемпионом мира в 2013 году, досрочно обыграв Вишванатана Ананда, представляющего Индию. Чемпионом норвежец стал в 23 года, а за следующие восемь лет три раза успешно защищал титул в матчах с Анандом, Сергеем Карякиным и Фабиано Каруаной.

Карлсен установил целый ряд рекордов, став, например, самым молодым гроссмейстером, возглавившим рейтинг ФИДЕ, а также набравшим 2800 пунктов в рейтинге Эло.

Магнус становился чемпионом мира во всех трёх наиболее популярных категориях игры: помимо классических шахмат, он добивался выдающихся успехов и в рапиде, и в блице.

Кто такой Ян Непомнящий

Ян – 31-летний российский гроссмейстер, претендент в матче за титул чемпиона мира – 2021.

Непомнящий дважды становился чемпионом России (в 2010 и 2020 годах), а также дважды побеждал на командных чемпионатах мира в составе сборной России (в 2013 и 2019 годах).

Ян не был фаворитом турнира претендентов, который из-за пандемии коронавируса был прерван практически на год, однако сумел одержать пять побед в 14 встречах и обеспечил себе первое место за день до завершения турнира. Француза Вашье-Лаграва Непомнящий опередил на 0,5 очка.

Непомнящий — Карлсен: статистика личных встреч

Ян Непомнящий – единственный «неудобный» соперник Магнуса Карлсена. Только с российским претендентом у норвежского чемпиона отрицательный баланс личных встреч: 1-4 по победам при достаточно большом количестве ничьих. Речь, конечно, идёт только о партиях с классическим контролем времени. В более быстрых шахматах преимущество на стороне норвежца.

Показательным можно считать турнир в Ставангере в сентябре 2021 года. В классику Магнус и Ян дважды разошлись миром, а в молниеносном армагеддоне россиянин, увы, уступил дважды. Но стоит заметить, что до «партии смерти» в чемпионских матчах дело никогда не доходило.

Дата матча за звание чемпиона мира по шахматам в 2021 году

Торжественная церемония открытия чемпионского матча состоится 24 ноября. Однако за доску гроссмейстеры впервые сядут лишь 26-го числа. По ходу матча у шахматистов будет пять выходных, а заключительная, 14-я партия будет сыграна 14 декабря. Если по итогам противостояний в классике счёт будет равным, то 15 декабря судьба титула решится на тай-брейке.

Матч за титул чемпиона мира по шахматам — 2021. Дубай, ОАЭ

Расписание игровых дней:

26 ноября – партия №1; 27 ноября – партия №2; 28 ноября – партия №3;

30 ноября – партия №4; 1 декабря – партия №5;

3 декабря – партия №6; 4 декабря – партия №7; 5 декабря – партия №8;

7 декабря – партия №9; 8 декабря – партия №10;

10 декабря – партия №11; 11 декабря – партия №12; 12 декабря – партия №13;

14 декабря – партия №14; 15 декабря – тай-брейк.

Как определится результат матча за титул чемпиона мира по шахматам

Карлсен и Непомнящий начнут матч партиями с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, далее – 60 минут на следующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 61-го. Расписанием предусмотрено 14 таких партий, однако матч может завершиться и раньше, если один из шахматистов наберёт 7,5 очков.

Если по итогам 14 партий счёт будет равным, то 15 декабря будет проведён тай-брейк: четыре партии в рапид, затем при равенстве – две партии в блиц, потом – ещё две партии в блиц. А если и в этом случае счёт будет равным, то и армагеддон, где в случае ничьей победа засчитывается чёрным.

Теоретически матч может завершиться даже после восьми партий, однако и в 2016-м, когда Карлсен играл с Карякиным, и в 2018-м, когда претендентом был Каруана, дело доходило до тай-брейка.

Санкции в отношении Яна Непомнящего

Российский шахматист выступит в чемпионском матче под флагом Международной федерации (ФИДЕ), поскольку использовать российский флаг на соревнованиях уровня чемпионата мира запрещено в соответствии с санкциями ВАДА. К шахматам этот запрет также относится.

Призовые матча за титул чемпиона мира по шахматам

Призовой фонд чемпионского матча составит не менее € 2 млн за вычетом налогов. Победитель и проигравший разделят эту сумму в соотношении 60/40 процентов. Если же победитель будет определён на тай-брейке, то победителю достанется чуть меньше – 55/45 процентов.

Интересно, что перед началом матча оба участника получат по € 200 тыс. призовых авансом.

Прогноз на матч Магнус Карлсен — Ян Непомнящий

Шахматные эксперты дают разные оценки, но чуть больше шансов на победу оставляют Карлсену.

«У Яна хороший счёт с Магнусом ещё с детства, так что, я думаю, он сможет навязать сложную борьбу. Чемпион мира — небольшой фаворит из-за опыта матчевых противостояний. Я бы дал 60 на 40 в пользу Магнуса. Матч будет очень зрелищным, можете в этом не сомневаться. Оба соперника всегда ищут наиболее интересные продолжения и не боятся осложнений», – рассказывал в интервью «Чемпионату» гроссмейстер Кирилл Алексеенко, выступавший на турнире претендентов.

Где смотреть матч за звание чемпиона мира по шахматам

Официальным вещательным партнёром матча за титул чемпиона мира – 2021 стал сайт chess.com, который будет транслировать матч с комментариями, в том числе и на русском языке.

В 2016 году противостояние Магнуса Карлсена и Сергея Карякина показывали на «Матч ТВ», однако на данный момент о трансляциях матча 2021 года на общедоступных каналах ничего не известно.