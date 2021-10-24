Судьи нагло отобрали у российской гимнастки золото ЧМ-2021. В чём виновата Мельникова?

Россиянка уже праздновала победу, но арбитры пересчитали оценки и поставили на первое место японку, объявившую об уходе из спорта.

Абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова выиграла вторую золотую медаль на чемпионате мира в японском Китакюсю. Она победила в вольных упражнениях и готовилась праздновать победу. Но после пересмотра оценок на первом месте оказалась… японка Маи Мураками, для которой это был последний в карьере выход на гимнастический ковёр.

Судьи нагло отобрали золото у нашей спортсменки, отказавшись даже рассматривать протест. Это что такое вообще? Чем провинилась российская гимнастка?

Всё ради завершившей карьеру японки?

Мельникова очень красиво попрощалась с чемпионатом мира – 2021. После победы в личном многоборье, которое по расписанию стояло первым, Ангелина показала шикарную комбинацию и в вольных упражнениях, которыми закрывалась женская часть турнира. Но после выставления оценок россиянка была, мягко говоря, удивлена тем, что судьи снизили базовую сложность её программы с 5,9 до 5,6 балла.

За своё выступление Мельникова получила 14,000 балла. И она лидировала до тех пор, пока на ковёр не вышла японка Маи Мураками, ещё до старта чемпионата мира объявившая о том, что для неё ЧМ-2021 будет последним турниром в карьере. Японка показала свою комбинацию – возможно, более грамотно скомпонованную и сбалансированную, но не такую сложную. И получила 13,966 балла после довольно длительной задержки со стороны судей.

Зрители на трибунах дружно выразили недовольство и разочарование, потому что хотели увидеть, как их любимица уходит из спорта в ранге чемпионки мира. Японская команда тут же подала протест, после рассмотрения которого судьи повысили Мураками оценку на 0,1 балла. И теперь уже она чемпионка мира!

Красиво, не правда ли? Шикарное завершение карьеры. К самой Маи Мураками никаких претензий. Она сделала всё, что могла. Впрочем, и судьи тоже.

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«Я даже комментировать не буду»

Российская команда тоже подала протест на оценку Мельниковой, но его даже рассматривать не стали. Оказалось, что россиянке не засчитали поворот на одной ноге, который справедливости ради не всегда у неё получался. Но не засчитали его впервые!

«Не засчитали мне вот этот поворот. Никогда, никогда у меня не было с ним проблем. Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль. Я расстроена. Сделала, что могла. Выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений», — написала Мельникова в «Инстаграме».

«Такое вот мнение судей: где-то не довернулась, не повернулась, сделала что-то не так, как они считают нужным. Эти вот 66 тысячных балла решили судьбу золотой медали. Но тут я даже комментировать не буду, всё сами понимаете: соревнования в Японии, спортсменка — японка. Очень жаль. Но для нас для всех у Ангелины золотая медаль. А то, что они не отдали ей эту медаль, пусть будет на их совести», — заявила сайту «Матч ТВ» старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

И вновь громкий скандал. И вновь в гимнастике. Сколько их было на Олимпиаде в Токио! Но такова, видимо, судьба видов спорта, результат в которых целиком и полностью зависит от судей. И что с этим делать, пока совершенно непонятно.