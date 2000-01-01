Самые роскошные купальники гимнасток-художниц. Какая же красота!
Шикарными нарядами удивляют не только сёстры Аверины.
Купальники российских спортсменок всегда украшают соревнования по художественной гимнастике.
Один из самых запоминающихся – чёрный купальник с яркими красными розами Арины Авериной в котором она выступала на Олимпийских играх – 2020 в Токио, где заняла четвёртое место.
Ярким был и купальник Арины, в котором на Олимпиаде-2020 она выполняла упражнение с лентой.
Нельзя не вспомнить и красный купальник Дины Авериной, в котором она выполняла упражнение с лентой на Олимпиаде-2020 в Токио, где заняла второе место в личном многоборье.
И, конечно, ещё один олимпийский купальник Дины, в котором она выполняла упражнение с обручем на Олимпиаде в Токио.
На Олимпиаде не только россиянки удивляли зрителей нарядами. В Токио блистала и команда Израиля. Однако яркие купальник не помогли девушкам завоевать медали.
На Олимпиаде-2020 в элегантном чёрном купальнике в упражнениях с мячом выступила Алина Горносько из Белоруссии. В Токио Алина завоевала бронзу в индивидуальном многоборье.
На чемпионате мира по художественной гимнастике – 2019 в Баку российские гимнастки выступали в купальниках, напоминающих россыпь переливающихся драгоценных камней.
А вот в таком купальнике Николь Зеликман из Израиля выполняла упражнения с лентой в квалификации на чемпионате Европы – 2019 в Баку.
Ещё один шикарный купальник есть у Екатерины Веденеевой из Словении. В нём она выполняла упражнения с обручем на World Challenge Cup Moscow – 2021.
Самые роскошные купальники гимнасток-художниц. Какая же красота!
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