Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Жёсткая история на чемпионате мира по художественной гимнастике: как Ирина Винер надорвала ухо Амине Зариповой

«Схватила за ухо и стала дёргать». Как жёсткая взбучка от Винер изменила жизнь гимнастки
Татьяна Постникова
Как взбучка от Винер изменила жизнь гимнастки
Комментарии
На чемпионате мира 1993 года Ирина Александровна едва не оторвала ухо Амине Зариповой. И, как оказалось, всё сделала правильно.

Амина Зарипова – одна из наиболее известных учениц Ирины Винер-Усмановой. Гимнастка за свою карьеру выиграла всё, кроме разве что золота Олимпийских игр. Хотя и его Зарипова всё-таки завоевала – в Рио-де-Жанейро вместе со своей ученицей Маргаритой Мамун.

А ведь этого всего в жизни спортсменки могло и не быть, если бы Винер чуть не оторвала своей подопечной ухо в начале 90-х! Эта жёсткая ситуация стала поворотной в жизни Амины.

Что же случилось между гимнасткой и наставницей на чемпионате мира 1993 года?

«Ирина Александровна вцепилась в меня изо всех сил»

В 1992 году Амина Зарипова, уже пару лет тренировавшаяся в Москве у Ирины Винер-Усмановой, наконец-то попала в состав сборной России, где продолжила прогрессировать. Через год гимнастка попала на свой первый крупный турнир – чемпионат мира в Аликанте.

Как рассказывала спортсменка, к соревнованиям она готовилась основательно: тренировалась по 12 часов в день. Зарипова была нацелена на завоевание своих первых медалей чемпионата мира, однако в последний момент внезапно перегорела. Чуть ли не перед своим выходом на ковёр гимнастка испытала настолько сильное волнение, что попыталась уйти из зала.

Однако юную спортсменку перехватила Ирина Винер. И не просто поймала и развернула, но устроила взбучку, которая, как выяснилось позже, перевернула всю жизнь Амины.

«Я знаю, что это было подстроено». Как Алина Кабаева попалась на запрещённом препарате «Я знаю, что это было подстроено». Как Алина Кабаева попалась на запрещённом препарате

«Ирина Александровна, вцепившись в меня изо всех сил, потащила в туалет. Не говоря ни слова, крепко схватила за ухо и принялась дёргать за него из стороны в сторону. Видимо, я инстинктивно попыталась вывернуться, а Винер не успела ослабить хватку… и мочка уха неожиданно порвалась. Именно это и привело меня в чувство», – признавалась позднее Зарипова.

На чемпионате мира Амина выступала успешно, завоевала две бронзы: в индивидуальном и командном многоборье вместе с Инессой Гизиковой и Юлией Росляковой.

Уезжая из Испании, Зарипова понимала, каким позором стал бы её отказ от участия в чемпионате мира. После случая с ухом гимнастка поняла, что приходит в себя лишь от физической боли. Поэтому с тех пор стала себя щипать за ноги, аж до кровоподтёков, перед выходом на ковёр.

Фото: РИА Новости

«Ну не оторвала же?»

Удивительно, но надорванное ухо действительно подтолкнуло Зарипову к восхождению к вершинам своей спортивной карьеры. В 1994 году 18-летняя гимнастка стала двукратной чемпионкой Европы, а на чемпионате мира завоевала два серебра и одну бронзу.

В 1995 году Зарипова стала чемпионкой мира во всех упражнениях, за исключением ленты, где завоевала серебро. В многоборье гимнастка стала пятой.

Амина была одной из претенденток на медаль Олимпийских игр в Атланте. Зарипова мечтала о медали Игр, однако не сложилось. Хоть россиянка и не допустила грубых ошибок, она проиграла соотечественнице Яне Батыршиной и украинкам Елене Витриченко и Екатерине Серебрянской.

«Я вам запрещаю её тренировать». Забытая любимица Винер, так и не ставшая чемпионкой «Я вам запрещаю её тренировать». Забытая любимица Винер, так и не ставшая чемпионкой

Ценой победы оказались 0,066 балла! И именно эти 0,066 едва не стали причиной гибели спортсменки. Зарипова признавалась, что после «деревянной» медали на Олимпийских играх впала в отчаяние и думала покончить жизнь самоубийством. Но Винер вернула гимнастку в спорт и подарила ей на память кулон в виде звезды, заявив, что Амина – её личная звезда.

После этого Амина выступала ещё два года, побеждая на чемпионатах мира и Европы, а в 1998 году объявила о завершении карьеры. После этого Зарипова пыталась стать журналисткой и вести свой бизнес, однако поняла, что это «не её», и вернулась в спорт, только уже в роли тренера. Именно как наставница она достигла своей заветной мечты – олимпийского золота. В 2016 году её ученица Маргарита Мамун одержала победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Сейчас Амина входит в тренерский штаб сборной России и помогает Винер готовить новых чемпионок.

Фото: РИА Новости

«Ирина Александровна чуть не оторвала мне ухо? Ну не оторвала же! Да, иногда кажется, что на тренировке Винер способна убить, если кто-то из спортсменок в зале недорабатывает. У каждого опытного тренера на этот случай существует своя методика. Есть дети, на которых вообще нельзя кричать — они от этого впадают в ступор. А есть такие, какой была, например, я. Которых надо было любым способом растормошить», – вспоминала много лет спустя Зарипова.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021