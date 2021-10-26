«После Олимпиады в Токио о художественной гимнастике говорят на каждом углу»

Олимпиада в Токио завершилась уже почти три месяца назад, однако о скандале с нашими гимнастками-художницами российские болельщики помнят до сих пор. Та история, конечно, подогревает дополнительный интерес к чемпионату мира, который стартует 28 октября.

Дина и Арина Аверины там выступят, а вот Линой Ашрам, как и вся сборная Израиля, – нет. Впрочем, нашим девушкам отсутствие возможности взять реванш не помешает показать себя во всей красе. В этом уверена и обладательница серебряной медали Олимпиады-2016 Яна Кудрявцева. Она рассказала «Чемпионату» о том, почему сама не решилась пойти на новый олимпийский цикл в 19 лет, в ком она видит продолжательницу стиля Кабаевой, нравится ли ей Линой Ашрам и как она относится к мужчинам в художественной гимнастике.

«Дина и Арина абсолютно разные»

– Яна, следите ли вы сейчас за художественной гимнастикой или после завершения карьеры «отошли от дел»?

– Слежу только за крупными стартами: Олимпиады, чемпионаты мира, Европы. Тогда я проверяю результаты, смотрю трансляции, выступления наших девочек. Последнее, что смотрела, была Олимпиада в Токио. Переживала, болела! А Кубки мира, конечно, не удается вовремя посмотреть.

– С кем из сборной до сих пор поддерживаете общение?

– С Ириной Александровной (Винер-Усмановой – Прим. «Чемпионата») я до сих пор поддерживаю связь. Мы списываемся, я езжу в зал с детьми. Общаюсь с парой человек, которые сейчас в групповых упражнениях выступают, а тренировались ещё со мной. С Диной и Ариной, конечно, мы не близкие подруги, но поздравляем друг друга с праздниками. На таком уровне общение.

– Возможно, это стереотип, но часто говорят, что близнецы похожи не только внешне, но и внутренне. А Дина с Ариной как?

– Я тренировалась с Диной и Ариной, но никогда близко с ними не общалась. То есть не было такого, чтобы мы прям в гости друг к другу ездили, но на базе мы жили в соседних комнатах, тренировались вместе. Мне удавалось с ними пообщаться. Они абсолютно разные. Как многие, кто с ними близко общается, говорят, у Дины более жёсткий, серьёзный характер, а Арина – помягче, поспокойнее. У них даже голос разный.

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– На старте вашего знакомства были ли ситуации, когда путали девочек?

– Ой, если честно, у Арины на щеке было что-то вроде лопнувшего сосуда, но он прошёл. И к концу моей карьеры я перестала их различать, потому что до этого я их различала только по этой маленькой точечке на щеке. Конечно, я не так много времени с ними проводила, но девочки, которые с ними близко общались и тренировались, говорят, что они абсолютно разные. Мы же из-за возраста, я всё-таки была вместе с Ритой Мамун, тренировались в разное время, поэтому пересекались в основном не в зале, а когда кушали, ходили на массаж.

«Сборная России никогда не откажется выступать на соревнованиях»

– За предстоящим чемпионатом мира насколько внимательно смотреть будете?

– Как уже сказала, за стартами крупными я слежу. А чемпионат мира, я считаю, очень крупный старт. Конечно, надеюсь, что будет время полностью посмотреть трансляцию, выступления всех гимнасток. Пока планирую следить.

– Не уменьшается ли значимость чемпионата мира в олимпийский сезон? Не просто так же эти турниры обычно разводят.

– Мне кажется, нет. Что вы! Чемпионат мира – это всегда большой старт, крупные соревнования, на которых нужно не подвести. Не думаю, что в олимпийский год его значимость уменьшается.

– Насколько тяжело россиянкам будет соревноваться на фоне усталости после Токио?

– Думаю, что у нас очень профессиональная сборная. Девочки успели отдохнуть после Олимпиады, подлечить свои травмы и готовы снова идти в бой.

– В одном из интервью вы говорили, что отказ Израиля от чемпионата мира – это просто решение предоставить спортсменкам отдых. Почему сборная России не поступила так же или хотя бы не отправила на турнир более юных гимнасток?

– Потому что в любом случае там небольшой выбор между гимнастками, в Израиле их по пальцам пересчитать. У нас всё-таки, если вдруг не поедут Дина и Арина, есть огромная скамейка запасных. В любом случае будут те, что выступят и защитят честь сборной России. Именно поэтому сборная России никогда не откажется выступать ни на каких соревнованиях.

– Какие шансы у Дины и Арины взять высшие награды в отсутствие основных соперниц?

– Считаю, если человек решает, что будет продолжать карьеру, он в любом случае должен собираться и на таких крупных чемпионатах показывать себя, выступать хорошо. Думаю, что у девочек было время отдохнуть и подготовиться к чемпионату мира. Буду болеть за всех наших девочек и верить только в победу!

«Крамаренко – последовательница Кабаевой»

– В России уже растёт новое поколение гимнасток, которые скоро составят конкуренцию Авериным. Кто из юных спортсменок вам нравится?

– Повторюсь, я смотрю в основном крупные старты, а на малышек, к сожалению, не хватает времени. Но я видела выступления Лалы Крамаренко. Она уже с достаточным опытом гимнастка, нельзя сказать, что она прям молодая. Мне нравится ещё Даша Трубникова. Она считается пока молоденькой гимнасткой.

– Многие говорят, что Лала Крамаренко – будущее гимнастики. Согласны?

– Она прекрасная гимнастка и может привнести в спорт что-то новое. Она стилем похожа на Алину Кабаеву. Алина Кабаева – законодательница особого стиля в художественной гимнастике. И Лала как её последовательница может внести в новую художественную гимнастику что-то оттуда. Мне кажется, это очень интересно. Дай бог, чтобы ей здоровье позволило и силы.

– Как ей выдержать конкуренцию с Авериными, которые, можно сказать, уже являются титулованными легендами?

– В свое время у меня так и получилось – в 15 лет выиграла чемпионат мира. А тогда со мной выступали именно взрослые гимнастки. Тут, конечно, очень важно психологическое состояние, чтобы были уверенность в себе и силы. Думаю, что если много тренироваться и работать, то всё реально. Конкуренция – это всегда хорошо.

– Недавно стало известно, что в честь Лалы Крамаренко назовут элемент. У вас тоже были свои особые «фишки», но я не нашла, называли ли что-то вашим именем официально?

– Мне кажется, в честь меня никаких элементов нет. Я сейчас смотрю соревнования, и многие комментаторы, когда видят мастерство, которое я крутила на пальце, говорят: «Это делала Кудрявцева!». Но официальных названий всё-таки нет.

– Когда мы, болельщики, узнали, что в честь нашей гимнастки назовут элемент, в голове было: «Вау! Это нереально круто!». А как у гимнасток котируется такое: ну назвали и назвали или как что-то особенное?

– Это, конечно, здорово и круто! Элементы у нас сохраняются на очень долгое время, наверное, даже на всю карьеру. Сейчас все знают кабаевские элементы, элемент Утяшевой. Поэтому это круто! Круто, что помнят, что в твою честь называют элемент.

«У нас такой мир, что нужно как-то принимать»

– Художественная гимнастика и фигурное катание немного похожие виды спорта: за счёт красоты, грации. Если фигуристов постоянно крутят по всем каналам, то о гимнастках вспоминают лишь после крупных побед или ярких скандалов. Почему так?

– Мне почему-то кажется, что после Олимпиады о художественной гимнастике говорят на каждом углу. Все показывают турниры, обсуждают. Конечно, ситуация, которая произошла в Токио, как-то вывела гимнастику на новый уровень обсуждения. Всё впереди. Уверена, что про гимнастику заговорят больше.

– Есть шоу вроде «Ледникового периода», которое поднимает популярность фигурного катания. Не нужно ли подобное и художественной гимнастике?

– Для людей как-то ближе фигурное катание, потому что многие умеют кататься на коньках. Людям это интересно, развлечение какое-то. Гимнасток я просто не представляю в подобном. Катаются же пары на льду, а чтобы мужчина вышел с лентой выступать… Я знаю, что развивается мужская художественная гимнастика в других странах, но для публики это поначалу будет выглядеть странно.

– Понимаю, пока мы не готовы к такому. Летом многие известные личности вроде Татьяны Навки нелицеприятно высказывались о мужчинах в художественной гимнастике…

– Да, я тоже такое читала. Не считаю, что это правильно. У нас такой мир, что в любом случае к такому нужно было быть готовыми и принимать это как-то. А не в оскорбительной форме об этом говорить. Считаю, что это грубовато было.

– Ведь есть несколько школ в мужской гимнастике: японская, больше похожая на акробатику, и испанская, нечто вроде кальки с женской.

– Я, если честно, видела только выступления молодого человека, которого все обсуждали очень долго (Кристофер Бенитес – Прим. «Чемпионата»). Могу сказать, что выступает он не хуже девочек. В Испании я как-то проводила мастер-класс, и там был достаточно известный в мужской гимнастике испанец, другие мальчики и очень много девочек. Если честно, координация у мужчин лучше, чем у девочек. Они быстрее всё схватывали, повторяли, были явно не хуже девочек.

– Ого. Это интересно! Быть может, и через пару лет уже увидим мужскую художественную гимнастику на Олимпийских играх.

– Сейчас у нас всё развивается. Думаю, реально мы в скором времени увидим совместные выступления мужчин и женщин в паре или отдельно мужчин. Всё возможно.

«Сборная Болгарии на Олимпиаде выступила чище»

– Кстати об Олимпиаде. Если отбросить всю ситуацию на Играх в Токио, Ашрам – крутая гимнастка?

– Я смотрела выступления на Олимпиаде и, конечно, до последнего верила всё-таки в победу Дины. Не верила, что в принципе возможно, что у нас будет серебро, а не золото. Мы привыкли, что наши девочки всегда становятся первыми. Если честно, Линой Ашрам не вызывала у меня никаких плохих эмоций. Она полностью подходит под те правила, что были. Она достаточно сильная гимнастка, но тут именно вопрос, что человек допустил ошибку. Я не видела на своем гимнастическом пути, чтобы с потерей выигрывали. Вопрос лишь в этом. А как гимнастка Линой мне абсолютно симпатична. Она такая трудяга и заслуживает всё своими выступлениями.

– Недавно в Болгарии Ирина Раева жёстко отреагировала на слова Ирины Винер, сказанные после Олимпиады. Она считает, что болгарские гимнастки на протяжении пяти лет были лучшими. Справедливо ли?

– Мне всегда нравилось, как выступает сборная Болгарии. У них очень красивые постановки. Но на Олимпиаде, конечно, каждый болел за свою страну, поэтому немножко… Я поняла, что были какие-то ошибки у наших девочек. Небольшие, не сильно заметные для зрителя. Сборная Болгарии, мне кажется, выступила чище.

Фото: РИА Новости

– Дина и Арина после Токио решили пойти на новый олимпийский круг. Им сейчас по 24. Вы в Рио не взяли золото, но тогда вам было 19 лет. Не было ли мыслей продолжить, чтобы доказать всем, что можете стать олимпийской чемпионкой?

– После Олимпиады я решала, завершать карьеру или всё-таки продолжить. У меня были определённые проблемы со здоровьем, с ногами. Именно они повлияли на то, смогу ли я дальше тренироваться или нет. Я понимала, что если оставаться в спорте, то оставаться на четыре года, до следующей Олимпиады. А вот тут возник большой вопрос – выдержат ли мои ноги? Я бы, может, и очень хотела продолжить, доказать, выиграть и всё-таки завоевать олимпийское золото, но, к сожалению, так получилось. Я ни капли не расстроена, что не продолжила. Сейчас у меня прекрасные дети, семья. Они полностью заменяют мне жизнь в спорте.

«Комментирование – не для такого человека, как я»

– Как всё успеваете с двумя-то детьми?

– У меня есть много помощников: и бабушки, и няни. Благодаря им я успеваю и делать какую-то работу, и ездить на съёмки. Только благодаря им успеваю всё делать вовремя.

– А чем вы сейчас занимаетесь, помимо семьи?

– Сейчас я живу детьми. Полностью погружена в их воспитание. Конечно, у меня до сих пор присутствуют в жизни какие-то съемки, интервью, но основное время я повожу именно с детьми.

– А что насчёт шоу? Не было приглашений к участию или комментированию? Маргарита Мамун освещала женскую гимнастику в Токио и фигурное катание на Кубке Первого канала.

– Мне кажется, это очень сложно. Такому человеку, как я, который в принципе сейчас полностью с детьми, погрузиться во всё это. Если честно, ещё и когда я выступала, многие писали карточки, а я плохо понимала в правилах. То есть общее знала, а детали – не особо. Сейчас, думаю, если бы меня позвали комментировать, это было бы непрофессионально. Рита всё-таки больше была сориентирована по правилам. И она всё-таки олимпийская чемпионка! У неё, думаю, гораздо больше предложений, чем у меня. Она комментировала хорошо. Слышала и много негатива, и хороших комментариев о её работе. Когда я смотрела, мне всё очень понравилось.