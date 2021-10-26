«Российские тренеры не знали, куда подать протест». Золото Мельниковой можно было спасти?

На чемпионате мира по спортивной гимнастике судьи оставили без золотой медали российскую спортсменку Ангелину Мельникову, отдав победу завершающей карьеру японке.

Скандал с пересчётом оценок не утихает до сих пор. Однако, как выяснилось, до него можно было не доводить. Судя по всему, российская делегация просто опоздала с подачей протеста на результат нашей абсолютной чемпионки мира и не успела исправить ситуацию.

«Чемпионат» обратился за экспертизой и сведениями к судье международной категории Людмиле Короленко, которая отработала на четырёх Олимпиадах и 17 чемпионатах мира. ЧМ-2021 Людмила Павловна смотрела по интернету, но была в курсе всего, что там происходило.

Фото: facebook.com/liudmyla.korolenko

Даём слово признанному специалисту.

Почему Мельниковой понизили сложность?

Как смотрят упражнение те арбитры, которые выставляют оценки за сложность? Их обычно трое – двое судей (D1 и D2) и супервайзер. Так вот, они смотрят точно так же, как и все остальные: без видеоповторов, никаких замедленных просмотров нет.

Я пересмотрела выступление Мельниковой несколько раз. И по первому впечатлению – а у судей в зале только эта возможность и есть – я сделала вывод, что в той связке, которую Ангелине не зачли, она не докрутила поворот, ногу чуть опустила, а потом подняла и продолжила. Но я несколько раз пересматривала программу, делала стоп-кадры. У Мельниковой носочек ноги идёт то выше, то чуть ниже горизонтальной линии.

Справедливости ради, судьям было за что зацепиться, особенно по первому впечатлению, о котором я уже говорила. У Ангелины с этими поворотами всегда были проблемки, филигранности в исполнении нет. В командных соревнованиях или многоборье можно отнестись более лояльно, но на отдельном соревновании выступление оценивают строже, всего восемь финалисток.

Проблема сегодняшних правил в том, что судьи до вывода оценки не имеют права смотреть видеоповтор. Это можно сделать только в случае протеста. Если мнение трёх судей расходится, то они коллегиально приходят к одному решению. В итоге по общему решению судей оценка Мельниковой упала на 0,3 балла.

Её группа D – двойной поворот с ногой на 90 градусов – в базе стоит 0,4 балла. Продолжение последнего поворота даёт ещё 0,1 балла в качестве бонуса. Но основной элемент был понижен в сложности. И вместо группы D судьи оценивали группу В, которая стоит 0,2 балла.

Почему не был удовлетворён протест на оценку Мельниковой?

До начала соревнований обязательно проходит совещание с представителями всех команд, на котором организаторы чётко объясняют, где и кто находится в соревновательном зале. В том числе отдельно выделено место, куда представители команд могут обратиться, чтобы подать протест. Обычно у судьи, принимающего протест, лежат специальные бланки.

То ли представители сборной России невнимательно слушали, то ли ещё по какой причине, однако тренеры, работавшие в тот день «в поле», просто не знали, куда бежать, чтобы подать протест! Но никто не подошёл к главе техкома Донателле Сатти, которая понимает русский язык. Говорит не очень, но понимает всё.

Рядом с ней в качестве ассистента сидела Татьяна Перская, наставница абсолютной чемпионки мира – 1985 Оксаны Омельянчик, бывший советский тренер, которая давным-давно живёт в Америке и представляет в техкоме США. Можно было у неё спросить, где подать протест. Российские тренеры бегали, метались, и, когда в итоге принесли заявление, следующая гимнастка уже начала выступление. Естественно, протест не приняли.

Японцы мгновенно среагировали после оценки Мураками и тут же оформили бумагу. Её выступление было пересмотрено в замедленном повторе на видео, и оценка изменилась на 0,1 балла в сторону увеличения.

А если бы наши не опоздали?

Тогда бы выступление Мельниковой пересмотрели точно так же, как выступление Мураками. Если честно, судьи не любят признавать свою неправоту. И придраться можно всегда к любому элементу. Например, к прыжку с поворотом в кольцо: у Мельниковой недостаточный прогиб в грудном отделе, нога должна быть выше. Поверьте, даже после подачи протеста можно найти за что зацепиться. Подать протест на отдельный элемент нельзя – только на общую оценку D (сложность). Но утверждать, что оценка Ангелины не была бы повышена после протеста, я бы не стала.

Мураками была сильнее Мельниковой?

Нет. На самом деле, у неё была, насколько я могу судить, та же помарка, что у Ангелины на тех же самых поворотах. Если придираться к тому, что Мельникова опустила в какой-то момент ногу ниже 90 градусов, то и Маи этого не избежала, линия горизонтали была нарушена. Японка основную базу на вольных набирает акробатикой, и в данном случае неважно, кто судит – американец, китаец, японец, русский или украинец. К акробатике тяжело придраться.

А что касается ритмики, гимнастики, прыжковых поворотов – у каждого судьи может быть своё мнение. В данном случае я бы отдала предпочтение Мельниковой, потому что я за красивую и эстетичную гимнастику, за гимнастику линий, которую и демонстрирует Ангелина. Но, как я уже сказала, у каждого судьи свои стилевые предпочтения.

Судьи играют с оценками?

В спортивной гимнастике я в сговоры не верю. После каждого турнира проводится тщательный разбор выступлений каждой гимнастки. Если 300 их выступает, значит, всех до единой потом будут пересматривать. Это делают члены технического комитета по женской спортивной гимнастике. Их семь человек. Плюс судьи D, которые работали на конкретных снарядах. Так вот, они уже в деталях рассматривают выступление каждой гимнастки и выставляют свои оценки.

Затем высчитывается средний балл, и, если с этим баллом серьёзно разнятся те оценки, которые выставили судьи на соревнованиях, арбитров могут наказать. Как? От вынесения замечания с обязательным отражением в судейской книжке до лишения лицензии. Люди годами зарабатывали репутацию, чтобы в одно мгновение всего лишиться? Ошибки бывают, но в сговоры, повторю, я не верю.