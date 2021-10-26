«Мы уже всем надоели своими победами». Как российских гимнасток оставили без золота ЧМ

Последнее поражение наших «художниц» в многоборье случилось в 2007 году. Тренеры были уверены, что россиянок просто засудили.

Больше десяти лет россиянки выигрывают золотые медали в индивидуальном многоборье на чемпионатах мира и не позволяют соперницам приблизиться к своим результатам. Однако на чемпионате мира – 2007, который проходил в Греции, сразу четырёх россиянок обошла украинка Анна Бессонова. Обойти её не удалось ни Алине Кабаевой, ни Евгении Канаевой.

Без судейского скандала на том турнире не обошлось: российские тренеры отмечали, что судьи закрыли глаза на серьёзную ошибку Бессоновой в упражнении со скакалкой, а российские гимнастки рассказывали, что ощущали давление со стороны перед стартом.

Кабаевой и Канаевой в финал не пробились

В последний раз российские гимнастки проиграли многоборье на ЧМ-2007. Тогда первой стала украинка Анна Бессонова. Россиянки Вера Сесина и Ольга Капранова заняли второе и третье место.

На этом же чемпионате наши девушки выиграли по две золотые медали в отдельных упражнениях. Вера Сесина стала лучшей в упражнениях со скакалкой и лентой. Капранова победила в упражнениях с обручем и булавами. Как же вышло, что наших девушек оставили без золота в многоборье?

Интересно, что на этом же чемпионате мира выступила и молодая Евгения Канаева, которой не удалось выиграть личную медаль. Также Россию представляла Алина Кабаева, которая стала третьей в упражнении с лентой, но в индивидуальном многоборье в финал не пробилась.

Преимущество украинки – 0,05 балла

В квалификации индивидуального многоборья лидировали российские гимнастки. Капранова и Сесина набрали по 55,450 и 55,125 балла соответственно. В то время как украинка Анна Бессонова отставала от лидера на 1,425 балла. Но в финале всё поменялось: Бессоновой поставили 73,950 балла, а Сесина стала второй с минимальным отставанием в 0,050 балла. Капранова допустила несколько ошибок и уступила украинке 3,250 балла.

Российские тренеры отметили, что в финале индивидуального многоборья украинка допустила серьёзную ошибку – она уронила скакалку. И несмотря на это судьи оценили её выступление выше, чем безошибочное выполнение упражнения Веры Сесиной.

«Чемпионаты мира превращаются в чемпионаты России»

Тогда тренер сборной России Вера Шаталина объяснила решение судей тем, что всем попросту надоело многолетнее превосходство российских гимнасток:

«Мы так уже всем надоели своими победами, что в Международной федерации художественной гимнастики пошли разговоры о том, что надо закрывать все соревнования на международном уровне. А то чемпионаты мира превращаются в чемпионаты России».

Спортсменки тоже рассказывали, что на чемпионате мира они ощущали сильное давление:

«Нас ещё тренеры предупреждали, что будет сделано всё, чтобы не дать нам выиграть. Мало того, перед выходом на ковёр ко мне подходили какие-то непонятные люди и предупреждали, что медаль мне не выиграть. Так и сказали: «Ты сегодня не выиграешь». Но это всё не имеет значения. Даже не помню, что я им ответила, просто отшутилась. На тот момент мне было абсолютно всё равно, что мне говорят: я думала только о программе, как выполнить её без ошибок», – рассказывала Сесина.

«Твои слёзы никто не должен видеть»

Ирина Винер-Усманова назвала такое решение судей «проявлением шовинизма»:

«То, что произошло в многоборье, – проявление шовинизма. Если бы абсолютное первенство не завершало программу состязаний, всё было бы иначе. После пяти золотых медалей, завоёванных моими девочками, кое-кто намекнул, что чемпионат мира – это не внутрироссийские состязания. После чего судьи стали слишком искусственно «убирать» Сесину и тянуть Анну Бессонову.

Вера блестяще выступила во всех комбинациях, за ленту получила самую высокую оценку – 18,700. Таких баллов не получала ещё ни одна гимнастка, даже на Гран-при. Зато в других видах её намеренно опускали вниз, занижая оценки за трудность. А конкурентка Сесиной ошибалась в упражнениях со скакалкой и обручем, но по сумме получила самые высокие баллы. Честно говоря, нонсенс, когда оценки за технику и артистизм оказываются ниже, чем за сложность. А в случае с украинской гимнасткой так и было.

Сесина после объявления оценок даже расплакалась. Я сразу же увела её в другую комнату, сказала: твои слёзы никто не должен видеть. А сама вернулась и принимала соболезнования».

«Я победила абсолютно справедливо»

Сама Анна Бессонова назвала свою победу абсолютно заслуженной:

«Я победила абсолютно справедливо. После чемпионата специально детально проанализировала выступление Веры в многоборье и пришла к выводу, что всё-таки была сильнее её. Относительно обвинений Винер, то я давно не обращаю на них внимания. Меня её слова не обижают. Пусть себе говорит, что вздумается, – каждый человек имеет право на собственное мнение».

Впрочем, некоторые эксперты отмечали, что поражение россиянок на ЧМ-2021 можно было назвать закономерным. Сесина и Капранова были сильными спортсменками, однако абсолютно лучшими даже в сборной команде России назвать их трудно. Об этом говорят и результаты Олимпиады-2008 в Пекине, где Капранова стала только четвёртой, вновь уступив украинке Бессоновой, которая взяла

бронзу. Сесина и вовсе поехала на Олимпиаду в качестве запасной, уступив место в основном составе Евгении Канаевой, которая и завоевала олимпийское золото.