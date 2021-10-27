Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021. Аверины бьются за первые медали. LIVE

Всё самое интересное с чемпионата мира в Японии: онлайн-трансляция первого дня, результаты Авериных и их соперниц.

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сегодня в японском городе Китакюсю стартует чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021. После того, что случилось на Олимпиаде в Токио, этот турнир ожидался с огромным интересом. Сумеют ли сёстры Аверины обыграть израильтянку Линой Ашрам? Сумеет ли сборная России в групповых упражнениях победить сборную Болгарии?

К сожалению, этих противостояний не будет. Олимпийская чемпионка Ашрам заранее объявила, что не намерена участвовать в чемпионате мира, а болгарская команда снялась накануне старта из-за травмы одной из участниц. Но это не повод не следить за турниром, где будут участвовать наши замечательные гимнастки. В первый же день будут разыграны медали в упражнениях с мячом и обручем. В нашей онлайн-трансляции будет всё самое интересное — результаты, фото, видео выступлений Дины и Арины Авериных, их слова после медальных (а кто-то сомневается?) выступлений. Оставайтесь с нами, тем более что ни один из российских телеканалов чемпионат мира не покажет.