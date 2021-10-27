Главные соперницы российских гимнасток снялись с чемпионата мира. Что, испугались реванша?

В Японии стартует чемпионат мира по художественной гимнастике. Для российских гимнасток этот чемпионат мог стать возможностью доказать, что именно они сильнейшие в мире, а победы болгарской команды и Линой Ашрам на Олимпиаде — случайность. Или, наоборот, ещё одно поражение россиянок доказало бы, что решения судей на Играх в Токио были справедливыми.

Но борьбы с главными конкурентками россиянок мы не увидим. Сборная Израиля с Ашрам и команда Болгарии не примут участия в чемпионате мира. Неужели они испугались реванша?

Олимпийская неудача

Впервые за долгое время чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт в один год с Олимпийскими играми, перенесёнными с 2020 на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

Напомним, на Олимпиаде российские гимнастки сенсационно стали только вторыми. Причём завоевать золото не удалось как многократной чемпионке мира Дине Авериной, выступающей в индивидуальном многоборье, так и российским гимнасткам, выступающим в группе.

Первое место в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 судьи отдали израильтянке Линой Ашрам, допустившей падение предмета в упражнении с лентой. Оценки Дины Авериной, в выступлении которой серьёзных ошибок не было, позволили ей занять только второе место.

Президент Всероссийской федерации по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, российские тренеры и спортсменки не раз говорили о своём несогласии с оценками и осуждали работу судей на Олимпиаде. Тем не менее технический комитет по художественной гимнастике FIG не выявил нарушений в работе судей на Олимпиаде и назвал результаты в индивидуальном многоборье и в групповых упражнениях справедливыми.

«Не умеют достойно проигрывать»

В то же время израильские тренеры называют победу Ашрам справедливой. Наставница израильтянки Айелет Зуссман заявляла, что «все, кто стоял на подиуме, должны были там быть» и выражала сожаление о том, что «люди не умеют достойно проигрывать». Ещё одна тренер Ашрам Елена Копыленко рассказала, что выиграть израильтянке удалось за счёт трудности программы — над этим тренеры и спортсменка трудились несколько месяцев перед Олимпиадой. И поэтому результат Ашрам на предшествующем Играм чемпионате Европы отличается от итогов Олимпиады.

Исходя из слов израильских тренеров, кажется вполне логичным, что Линой Ашрам стоит принять участие в чемпионате мира, вновь обойти Авериных и доказать всем несогласным, что её победа не была случайной. Однако за полтора месяца до чемпионата мира появилась новость о том, что Линой Ашрам не примет участия в соревнованиях. Неудивительно, что возник вопрос – неужели Ашрам испугалась реванша? Однако стоит обратить внимание и на то, что участие в чемпионате не примет вся сборная Израиля. И, как сообщают зарубежные СМИ, связано это с внутренней системой работы сборной команды Израиля, где тренеры и спортсменки набираются на олимпийский цикл, а сейчас тренерский штаб и команда попросту не сформированы.

Стала бы целая сборная отказываться от чемпионата из-за страха, что Ашрам проиграет Авериным? Вряд ли. Ашрам уже выиграла главный старт пятилетия, и что-то кому-то доказывать она не обязана. Поэтому и в её пропуске чемпионата мира ничего удивительного нет.

То же самое сделали, например, члены мужской команды России по спортивной гимнастике. Спортсмены стали лучшими на Олимпиаде в Токио, но принимать участие в чемпионате мира, прошедшем в Японии спустя два месяца после Олимпиады, не стали.

«Болгарская команда — лучшая»

Неожиданным стало заявление о пропуске чемпионата мира командой Болгарии, завоевавшей золото на Олимпиаде в Токио. Причина снятия с соревнований – травма гимнастки Лауры Траатс.

«Вчера наша команда провела две тренировки, и после второй Лаура Траатс почувствовала очень сильную и резкую боль. Сразу же была проведена консультация с доктором команды, который решил, что травма Лауры серьёзная и участие команды невозможно!» — отмечается в заявлении федерации в «Фейсбуке».

Ещё недавно «болгарская Ирина Винер-Усманова» Илиана Раева заявила, что именно болгарские спортсменки были фаворитками на протяжении всего олимпийского цикла и ничего удивительного в их победе над россиянками в Токио нет.

«Наша команда была на голову выше всех остальных команд все эти пять лет. Если мы не выиграли бы, то лишь из-за своих ошибок или травм. Нет более достойной команды, чем болгарская. Судьи за столом не могли сказать, что чёрное – это белое.

Проиграть, наверное, очень тяжело. Но нужно терпеть и признать, что болгарская команда – лучшая. Я не так уж серьёзно к этому отношусь. Надо остановиться и больше уважать болгарскую команду. Им нужно помнить, что такое болгарская школа», – приводит слова Раевой BTV Novinite.

Российская сторона, конечно же, согласиться с этим не может. Всё-таки с 2017 по 2021 год команда Болгарии не выиграла ни одного золота в многоборье на крупных турнирах.

Тем не менее чемпионат мира по художественной гимнастике – 2020 мог дать россиянкам возможность взять реванш за Олимпиаду, но этого не случится. Видимо, доказывать своё превосходство над болгарками российские гимнастки будут летом 2022 года на чемпионате Европы, который, кстати, пройдёт в Болгарии.

Красивой борьбы между олимпийскими чемпионками из Болгарии и Израиля с россиянками на чемпионате мира мы не увидим. И для российских гимнасток пропуск турнира этими командами не очень приятен, так как победа в таком случае будет не совсем полноценной — всё-таки олимпийские чемпионки участия в соревнованиях не принимают. Российским гимнасткам остаётся лишь безупречно выполнять свои программы и, несмотря на отсутствие конкуренток, выигрывать заслуженные золотые награды.