«А почему раньше не жаловались?» Как Дина Аверина выиграла золото ЧМ, потеряв ленту

Получается, на Олимпиаде в Токио Линой Ашрам взяла у россиянки реванш за чемпионат мира 2018 года?

«Гимнастка с потерей выиграть не могла». Эту фразу после скандала на Олимпиаде в Токио твердили все: и сёстры Аверины, и их тренеры, и легенды спорта, и болельщики. Даже вообще не следящие за художественной гимнастикой люди слепо твердили эту фразу.

На самом-то деле с потерей гимнастка победить могла и, более того, уже побеждала! И не кто-то там, а сама же Дина Аверина. На чемпионате мира была такая ситуация, как в Токио, но наоборот: Дина с потерей завоевала золото, а израильтянка Линой Ашрам осталась с серебром.

Как же Авериной удалось выиграть с грубой ошибкой?

Пятикратная!

Личное многоборье шло четвёртым в списке дисциплин на чемпионате мира — 2018. К нему Дина Аверина подходила, уже завоевав четыре золота: в командном многоборье и упражнениях с обручем, мячом и булавами. У Линой Ашрам же были лишь серебро в упражнениях с обручем и бронза с лентой.

После квалификации россиянка с преимуществом занимала первое место, израильтянка была лишь восьмой, уступая почти пять баллов! В финале же Линой собралась и выступила гораздо лучше, постоянно оставаясь в топ-3 после каждого упражнения.

Дина же уверенно была первой после мяча, булав, а в обруче немного уступила другой россиянке Александре Солдатовой. Но у Авериной возникли проблемы – она едва не лишилась золота в упражнениях с лентой.

Россиянка по ходу выступления допустила грубую ошибку – уронила ленту на ковер, за что судьи и вычли ей целый балл. Линой же выступила прекрасно, сделав лишь небольшие помарки. И при этом в упражнениях с лентой лидером стала Дина. Она обошла Ашрам на 0,1 балла. Трудность была выше у россиянки (на 0,4 балла), но исполнение было лучше у израильтянки (на 0,25 балла).

Фото: Кадр из выступления

Конечно, это не решило судьбу медали, ведь Аверина выступила увереннее с остальными предметами, но всё-таки заставило поволноваться болельщиков. В итоге Дина защитила титул абсолютной чемпионки мира, а Линой стала серебряным призёром турнира. Гимнастов разделили целых 1,75 балла в сумме всех упражнений. И это – с потерей!

«Чья бы корова мычала!»

Если в 2018 году эта ситуация всех не особо волновала, что даже тренеры и гимнастки не комментировали потерю, то после Игр в Токио об этой ошибке Авериной вспомнили все. Причиной стал аналогичный случай на Олимпиаде-2020.

В финале многоборья в упражнениях с лентой Ашрам допускает потерю, за что ей снижают оценку. Дина же, выступив идеально, обходит израильтянку в этом предмете, но по итогу – проигрывает. Только здесь разница составила 0,015 балла. Золото – Линой, серебро – Дине.

Россия не согласилась с оценкой, подала протест, чего не делал Израиль в 2018 году. В итоге баллы Авериной не изменили. Российская сторона начала обвинять судей в нечестном судействе, а болельщики завалили Ашрам гневными комментариями о «гнилой» победе.

В Израиле СМИ сразу вспомнили о победе Авериной с потерей на ЧМ-2018 и задавали очевидный вопрос: «А почему раньше не жаловались?» Издание The Times of Israel опубликовало «компрометирующее» видео выступления Дины, подписав его словами: «Но чья бы корова мычала! Аверина — какая наглость! — выиграла золото в многоборье, оставив Ашрам с серебром».

Да и сама Ашрам припомнила об этом случае, отвечая на упрёки о предвзятом судействе: «Я не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своей цели. Это моя победа, победа моего тренера и нашей команды. На чемпионате мира 2018 года Дина уронила ленту и всё равно победила. Мы не сказали ни слова. Это Олимпиада, судейство было максимально справедливым», – подчёркивала израильтянка.

Ситуации – зеркальны. Но обе чётко показывают, что сейчас с потерей всё-таки можно победить.