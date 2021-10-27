«На справедливость надежды нет». Зачем наши телекомментаторы принижали соперниц Авериных?

Комментаторы искали судейский заговор, игнорировали ошибки россиянок и удивлялись оценкам иностранок. Ну разве так можно?

Буквально за пару дней до старта чемпионата мира – 2021 Ирина Винер-Усманова заявила, что на российском телевидении трансляций важного для России турнира не будет.

Но совершенно неожиданно практически с началом первых финалов «Матч ТВ» объявил о показе турнира и включил трансляцию. Вот только работа комментаторов в первый день порой вызывала искреннее недоумение. Они искали судейские заговоры, игнорировали ошибки российских гимнасток и радовались неудачам их соперниц. Ну разве так можно?

«Неужели такая тенденция?»

На «Матч ТВ» работали комментатор Андрей Симонов и приглашённая в качестве эксперта некогда любимая ученица Ирины Александровны чемпионка Европы Юлия Синицына. Они вели репортаж, необоснованно распаляясь на соперниц Авериных и судей. Оба комментатора пропустили ошибку, допущенную Ариной в упражнении с обручем, и понеслось…

Дальше просто подборка цитат.

«Ох, друзья, это было гениально, на мой вкус!» – Андрей Симонов после выступления Арины с обручем, когда она уронила снаряд.

«Видим на повторе прекрасные элементы, которые выполнены чисто, с характерной для сестёр Авериных амплитудой», – Юлия Синицына о том же.

«Вот неожиданно, я был уверен, что за своё выступление, и мы это видели, Арина должна была получать больше 25 баллов – это сто процентов! Неужели такая уже тенденция? Мы говорили, что на чемпионате мира на 70 процентов те же арбитры, что на Олимпийских играх в Токио», – Симонов после оценок Арины.

«На судей лично у меня никакой надежды нет. После того, что происходило на Олимпиаде, на справедливость надежды нет… Что ж творится-то? Геноцид какой-то! У меня даже слов нет», – Синицына после объявления оценки Алины Горносько, которая показала безошибочное упражнение и обошла Арину Аверину на целый балл.

«Главное, непонятно, за что? Хочется взять выступление Арины и Алины и сравнить пошагово. Явно не хуже, не на один балл уж точно», – Симонов про Горносько.

«Нечего, ребята, за нами повторять!»

«Видим грубейшую ошибку – смена предмета во время упражнения. Это стоит огромной потери баллов. Но это жизнь, это спорт, куда без этого. Кстати, потеря была на той самой легендарной ловле Авериных. Нечего, ребята, за нами повторять!» – Синицына после выступления украинки Оноприенко.

«Если наша спортсменка уронила предмет или сделала ошибку, за счёт этого может выехать другая страна. Но при идеальном исполнении наши девочки несравнимы с другими, они не могут стоять на одной ступени с остальными», – Синицына по ходу соревнований.

«Согнутые немного руки на повороте фуэте, грубая ошибка — сошла с поворота, не докрутив, плюс ещё сделала несколько шагов лишних. Стопы… стопы… ой, мама!» — Синицына после выступления Боряны Калейн.

«Небольшие погрешности… Да какие погрешности! Погрешности только в судейском корпусе в Токио! Ни о чём они не говорят! Всё равно в художественной гимнастике нам равных нет!» — Симонов после заключительного выступления Арины.

«Дина – ты наша звезда. Это гениально. Артистизм, техника. Ни одного движения не было выполнено просто так. Даже маленькие переброски у неё не из руки в руку, а 350 раз прокрутится. Как это вообще можно не оценить? Как судьи могут так неприкрыто обманывать народ?» — Синицына после выступления Авериной, но до выставления оценок.

Ну и далее в том же духе. За попыткой поиска судейских заговоров и ошибок были пропущены многочисленные интересные моменты. А ошибки гимнасток (или их отсутствие) свелись только к потерям предмета (или их отсутствию). О какой-то непредвзятости или хотя бы объективности, которой стоит придерживаться телекомментаторам, не было и речи.

«Матч ТВ» нужно сказать огромное спасибо за трансляцию. Это было неожиданно и круто.

Но стоило ли опускаться до такого отношения к соперницам?