Винер вышла на финал с иконой, но и это не помогло: Аверины проиграли в злополучной ленте

На чемпионате мира в Китакюсю российские болельщики ждали реванша за Олимпиаду. И, казалось, получили: в первый день Аверины завоевали три медали: два золота и серебро. Не было сомнений, что и сегодня гимнастки возьмут высшие награды. Но что-то пошло не так.

Россиянки опять были в лидерах, но в упражнениях их подвела злополучная лента. Прямо как в Токио. И прямо как на Олимпиаде протесты на оценки россиянок были отклонены. Вот только соперницей близняшек была уже не израильтянка Линой Ашрам, а белоруска Алина Горносько.

Как же сёстры Аверины отдали победу?

«Первый раз такое»

По итогам квалификации, Дина и Арина занимали первые два места. Тройку замыкала белоруска Алина Горносько.

Первой из россиянок на ковёр вышла Дина, причём с новой программой. Она выступила под зажигательную композицию РуПола «Call Me Mother». Дина выглядела ярко и шикарно. После выступления безумно счастливая гимнастка подошла к не менее радостной Винер-Усмановой. «Первый раз такое», – почти одновременно сказали они. Оценки выставляли долго, на что Ирина Александровна критически заявила: «Опять они сидят маракуют!». Однако судьи поставили Дине хорошие баллы – 27,100. Хотя гимнастка и наставница были ими и не очень довольны.

Алина Горносько, претендовавшая на медаль, допустила ошибку, едва не уронив булавы, за что ей сняли более одного балла. Разочарованная спортсменка получила 26,100 и не вошла в тройку. «Это спорт, Алина, это опыт», – поддерживали белоруску её тренеры.

Не менее шикарно выступила и Арина, хотя и допустила небольшую ошибку на равновесии. Судьи поставили ей 26,750, что спокойно позволило взять серебряную медаль.

Протест отклонён

В квалификации упражнений с лентой сложилась такая же ситуация, как и с булавами: россиянки – лидеры, белоруска – третья.

На ковёр первой вышла именно Горносько. После ошибки с булавами спортсменка собралась и выдала удивительную по чувственности и пластичности программу. И в конце выступления белоруска даже закричала от радости за идеальное выступление.

Арина после злополучной токийской ленты, которая, завязавшись в узел, лишила её медали, вернула старую программу под композицию Георгия Свиридова «Время вперёд». Гимнастка выступила замечательно, в конце выступления от переизбытка эмоций стукнула по полу. Однако после долгих выставлений оценок Арина получила 23,450, получив сбавку 0,650 за недочёты. Тренерский штаб подал протест на оценку, но она осталось неизменной.

Следом за сестрой сразу шла Дина. Она выступила чисто и ярко. После программы её в зоне «кисс энд край» ждала Ирина Винер-Усманова с иконой. Как раз именно в момент оценивания Дины рассматривался протест Арины. Поэтому выставление баллов затянулось. Когда она получила 23,900 и Винер, и сама Дина очень удивились. Она уступила Горносько лишь 0,05 балла.

«У меня 9,8, а заявлено 10,8», – недоумевала Дина оценке за какой-то из элементов, после чего российская сторона пошла подавать протест. Но он тоже был отклонён.

Впервые на этом чемпионате мира россиянка не взяла золото. В конце камеры показали Дину с заплаканными, как и на Олимпиаде, глазами. Увы, полноценного реванша не получилось.