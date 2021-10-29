Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021. Будет золото без Авериных? LIVE

Сегодня на чемпионате мира по художественной гимнастике – 2021 в Китакюсю будут разыграны медали в групповом многоборье. Будет ли в соревнованиях групп та же жара, что была в личных на отдельных снарядах? Возможно, будет даже круче! Сумеет ли наша команда завоевать золото?

Россию в групповых упражнениях представят олимпийские чемпионки 2016 года Анастасия Близнюк и Мария Толкачёва, серебряные призёры Олимпиады-2020 в Токио Ангелина Шкатова и Алиса Тищенко, а также дебютантки: 18-летняя Полина Орлова и 16-летняя Ольга Карасёва.

Обо всём самом интересном мы расскажем в нашей онлайн-трансляции.