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Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021: онлайн-трансляция финала группового многоборья, 29 октября 2021

Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021. Будет золото без Авериных? LIVE
Михаил Чесалин Андрей Шитихин
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Будет у России золото без Авериных?
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Самое интересное в онлайн-трансляции третьего дня ЧМ-2021: результаты группового многоборья, видео выступлений.
Полное расписание ЧМ по художественной гимнастике – 2021
Чемпионат мира по художественной гимнастике - 2021. Медальный зачёт

Сегодня на чемпионате мира по художественной гимнастике – 2021 в Китакюсю будут разыграны медали в групповом многоборье. Будет ли в соревнованиях групп та же жара, что была в личных на отдельных снарядах? Возможно, будет даже круче! Сумеет ли наша команда завоевать золото?

Россию в групповых упражнениях представят олимпийские чемпионки 2016 года Анастасия Близнюк и Мария Толкачёва, серебряные призёры Олимпиады-2020 в Токио Ангелина Шкатова и Алиса Тищенко, а также дебютантки: 18-летняя Полина Орлова и 16-летняя Ольга Карасёва.

Обо всём самом интересном мы расскажем в нашей онлайн-трансляции.

Live Андрей Шитихин

Накануне в Китакюсю был очень жаркий день на ковре. В борьбу россиянок Дины и Арины Авериных за золото в булавах и ленте вмешалась белоруска Алина Горносько. И обыграла сестёр в упражнениях с лентой. Ирина Винер-Усманова и Дина Аверина с решением судей не согласились в предельно резкой форме.

07:33 Андрей Шитихин

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сегодня в Китакюсю будут разыграны медали в олимпийском виде — групповом многоборье. На Играх-2020 в Токио сборная России уступила в битве за золото сборной Болгарии. Но на ЧМ-2021 этого противостояния не будет: болгарская команда снялась с соревнований из-за травмы одной из спортсменок. А вот как всё было на Олимпиаде, можно вспомнить, прочитав наш текст.

Дали себя догнать. Российские гимнастки-художницы впервые за 25 лет проиграли Олимпиаду Дали себя догнать. Российские гимнастки-художницы впервые за 25 лет проиграли Олимпиаду
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