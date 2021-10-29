Хватит говорить про судейство! Кто виноват в поражениях российских гимнасток-художниц?

За тем, что окружает чемпионат мира по художественной гимнастике – 2021, следить порой неприятно. Особенно когда россиянки проигрывают. И дело не в самой упущенной победе, нет. А в том, что после поражений строятся теории заговоров и раздаются крики: «Засудили!»
Судейство в художественной гимнастике – тема сложная и не слишком прозрачная. Но, пожалуй, хватит после каждой неудачи говорить про арбитров и искать виноватых на стороне.
Постолимпийский судейский синдром
Все мы прекрасно помним ситуацию на Олимпиаде в Токио: ни «личницы», ни «групповички» из России впервые за 25 лет не завоевали олимпийское золото. Дина Аверина уступила 0,015 балла израильтянке Линой Ашрам, допустившей потерю. В групповом многоборье россиянки проиграли почти два балла сборной Болгарии. Тогда Россия решила однозначно – засудили.
Чемпионату мира ещё до того, как начался, можно было дать слоган: «Не засуди Россию!» С первого дня турнира именно за оценками все и следили. Да так, что не замечали очевидных ошибок россиянок. В упражнениях с обручем Арина Аверина потеряла снаряд. Вот только комментаторы после выставления невысоких оценок начали кричать о том, что нас опять засудили. Работавшая в эфире Юлия Синицына даже сравнила это с геноцидом.
Судейство припоминали при любом удобном (и не очень) случае. И даже после космических баллов Дины Авериной за мяч – 29,125, и это со сбавками! – говорили об ответе судьям.
Такое ощущение, что соперников на турнире нет. Бьёмся против арбитров.
Делиться медалями не хотим?
Во второй день турнира же случилось непоправимое – Дина и Арина Аверина уступили в борьбе за золото в упражнениях с лентой. Алина Горносько из Беларуси опередила Дину на 0,05 балла!
Сравнить соперниц между собой было просто, ведь они выходили на ковёр друг за другом. Выступление Горносько было чувственным и безумно пластичным, за что она и получила 23,950. Арина выглядела шикарно и не допустила серьёзных ошибок, но ей поставили 23,450. Дина тоже представила сложнейшую и эмоциональную программу. Итог – 23,900 балла.
Тренерский штаб сборной России подал два протеста, но они не были удовлетворены. Дина грубо выругалась, забыв про микрофоны, Ирина Винер-Усманова заявила о повторении скандальной ситуации, сложившейся на Играх-2020, и снова вспомнила Наталью Кузьмину из FIG.
Но ведь Горносько-то смотрелась лучше! Да, у Дины сложность выше, вот только уровень владения телом – слабее. Обычно гибкие Аверины на фоне Алины выглядели не лучшим образом. Это показали и баллы. У Авериных 5,2 и 4,9, в то время как у Горносько – 5,4.
Нельзя не отметить, что Дине и Арине за ошибки и артистизм сняли гораздо меньше баллов, чем Алине. Но всё равно болельщики в России уверены, что наших засудили, ведь, по мнению Ирины Винер-Усмановой, в мире не могли пережить четыре золота России.
А ведь несколько лет назад Ирина Александровна не видела ничего страшного в поражении российской команды и говорила, что медалями надо делиться.
«Если мы всегда и всё будем выигрывать, как уже много лет, то для вида спорта это не очень хорошо – чтобы одна страна выигрывала всё и всегда. Поэтому сейчас прицел у нас на Олимпийские игры. Как говорится, надо делиться медалями на чемпионатах мира, а Олимпиаду выигрывать», – рассказывала Винер-Усманова в 2014 году, когда российские «групповички» не прошли квалификацию в многоборье на ЧМ в Измире.
Конкуренты становятся лучше
Виновной в поражении Авериных снова стала глава технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталья Кузьмина. Собственно, как и на Олимпиаде.
«Возможно, Алина – прекрасная гимнастка, но Дина получила на Олимпиаде 24, а здесь 23,9, хотя Горносько выполнила не лучше, а хуже – это всё делает Кузьмина. Не знаю, что происходит и как быть с Кузьминой. Она никак не могла пережить, что четыре золотые медали будут у России», – пояснила Винер-Усманова «Матч ТВ».
А что могла сделать Кузьмина? Если она организовала заговор – настаивайте на проведении расследования. Или её вина в том, что судьи не принимали протесты российской стороны?
Судьи в поражении не виноваты. Просто иностранные гимнастки стали лучше, и россиянки уже не могут занять первое место, если выступают с ошибками. Это наглядно показало групповое многоборье. Россиянки допустили потерю и рассинхрон в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав. Судьи жёстко порезали нашу оценку – 42,100. Казалось, сборная России уже потеряла золото, особенно на фоне классных итальянок и белорусок.
Однако в упражнениях с пятью мячами наши гимнастки собрались и выдали потрясающее по уровню выступление. И судьи оценили его на 46,250! Даже россиянки удивились своим оценкам. В итоге девочки взяли золото с большим преимуществом!
Делаешь ошибку – режут беспощадно, выполняешь идеально – награждают как следует. Примерно так работают арбитры на протяжении всего чемпионата мира. И такая система применяется не только к россиянкам, но и ко всем участницам турнира. Когда ошибаются девушки не из России, им тоже ставят немилосердно низкие оценки.
Но уровень соперниц за последние годы действительно вырос – Россия не с лёгкостью забирает золотые медали, а действительно борется за них. Об этом говорит и Яна Кудрявцева: «Девочки из других сборных становятся лучше. Мы тоже. Но вот Горносько набирает опыт, она давно на высоком уровне. Скорее, конкуренты становятся лучше, чем останавливаемся мы».
России надо привыкать побеждать в условиях жёсткой конкуренции. На Олимпиаде в Токио судейство как объяснение поражения сработало. Дальше работать уже не будет.
- 29 октября 2021
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