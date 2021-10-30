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Чемпионат мира по художественной гимнастике: как драматично Дина Аверина завоевала первое золото в многоборье

«Завязала бант — это конец». Первое драматичное золото из рекордной серии Дины Авериной
Ангелина Николаева
Золото из рекордной серии Дины Авериной
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Ошибка на чемпионате мира — 2017 чуть не лишила будущую звезду художественной гимнастики заслуженной победы.

Не чемпионате мира в Японии Дина Аверина стала первой в истории художественной гимнастики 18-кратной чемпионкой мира и первой четырёхкратной чемпионкой мира в многоборье.

Счёт этим медалям начался всего четыре года тому назад – на чемпионате мира 2017 года. Тогда Авериных ещё не считали звёздами, да и первого золота в многоборье могло не случиться, ведь у гимнастки во время выступления чуть не запуталась лента. Но обошлось.

Золота в 2017-м могло и не быть

Всего на своём первом чемпионате мира – 2017 в Италии Дина Аверина завоевала три золотые медали: в упражнении с обручем, булавами и в многоборье. Тогда Дина и Арина Аверины вдвоём показали невероятный результат и завоевали пять личных золотых наград из пяти.

В индивидуальном многоборье Дина набрала 74,700 балла и опередила Арину Аверину, занявшую второе место, на 1,250 балла. Третьей стала будущая олимпийская чемпионка Линой Ашрам, результат которой Дина превзошла на внушительные 4,675 балла.

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В 2017-м эту золотую награду в индивидуальном многоборье Дина чуть не уступила Арине. Во время выступления с заключительным предметом едва не случилась драма: у Дины запуталась лента.

«Заметила, что лента во время выступления чуть не завязалась в воздухе. Думала, как развязать этот бант. Всё могло быть потеряно, как говорят тренеры, завязала бант – это конец. Когда я завершала поворот, то сильно дёрнула лентой и поняла, что бантика нет. Ирина Александровна Винер-Усманова была очень счастлива. Она поздравила и сказала, что мы справились с задачей, а Россия по-прежнему лучше всех», – рассказывала Дина Аверина после непростого финала.

Как рассказывает сама Дина, сразу после упражнения с лентой Ирина Александровна сказала, что она точно станет чемпионкой мира. Так и случилось: конкурентки догнать её не смогли.

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«Перевернули сами себя»

Именно после чемпионата мира — 2017 об Авериных начали говорить как о будущих звёздах художественной гимнастики. Результаты Дины и Арины показали, что на смену Маргарите Мамун и Яне Кудрявцевой пришли спортсменки, готовые бороться за золото Игр в Токио.

Об их феноменальном успехе на чемпионате в Италии высказалась и Ирина Винер-Усманова.

«Дина и Арина — герои. Они перевернули сами себя. Девочки ведь были маленькими технарями. Они делали интересные элементы, но были «заводными соловьями», а это уже не то. Нам пришлось – я очень старалась! – в каждое упражнение вдохнуть эмоции.

Они девочки честные, очень старались: сидели перед зеркалом, смотрели, как нужно работать глазами и как притягивать к себе публику. В итоге на этих соревнованиях Аверины показали себя настоящими актрисами. Огромная разница с майскими стартами, когда они проигрывали итальянской девочке. Проигрывали именно потому, что они не были тогда актрисами. А сейчас выиграли всё», – приводит слова Ирины Винер-Усмановой «Спорт-экспресс».

После своего первого триумфа на чемпионате мира в 2017 году Дина Аверина регулярно доказывала, что она – сильнейшая гимнастка планеты. В 2018 году Дина выиграла ещё пять наград чемпионата мира. В 2019-м в её золотую коллекцию добавилось ещё пять медалей мирового первенства. И уже спустя четыре года после дебюта она стала 18-кратной чемпионкой мира.

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