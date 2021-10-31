«Оказался американским шпионом». Советский шахматист помогал Фишеру в «Матче века»?

Эстонский гроссмейстер Иво Ней передавал американцам информацию во время исторического противостояния. А должен был только в теннис играть.

В 1972 году в Рейкьявике состоялся шахматный «Матч века» между действующим чемпионом мира из СССР Борисом Спасским и американским гением Робертом Фишером. Американец вышел победителем из скандального поединка, который сам же едва не сорвал. А Спасский обвинил одного из членов своей команды в предательстве. 10-й чемпион назвал эстонца Иво Нея шпионом. 31 октября 2021 года шахматисту из Таллина исполнилось 90 лет.

«Он оказался американским шпионом»

Про матч в Рейкьявике написаны десятки книг, сотни и тысячи разборов каждой партии с точки зрения спорта. Но, помимо этого, анализировался и каждый шаг соперников и представителей их команд. До начала матча и уже после его старта несколько раз возникали скандальные ситуации, грозившие привести к прекращению спора за шахматную корону.

После 17-й партии из команды Бориса Спасского домой неожиданно улетел эстонец Иво Ней, один из аналитиков чемпиона мира. Ней прилетел в Москву и, не заезжая в Спорткомитет для сдачи заграничного паспорта, тут же отправился в Таллин.

В чём была причина неожиданного отъезда помощника Спасского?

В 2016-м году в интервью, данным нескольким изданиям в разное время («Гудок», «Большая Москва», «Спорт-экспресс»), Борис Васильевич прямо обвинил Иво Нея в работе на команду Роберта Фишера.

«Я взял помощником Иво Нея из Эстонии. Он оказался американским шпионом. Сговорился с Робертом Бирном, который вёл шахматный отдел в «Нью-Йорк Таймс», что станет соавтором книги о матче. Ней был в курсе всех наших замыслов – а американцы ждали от него информацию. Мы исключили Нея из команды», – вспоминал Спасский.

Кто такой Иво Ней?

Действительно ли всё так однозначно? Передавал ли Ней информацию американцам? Могла ли она повлиять на ход матча, в котором Спасский сначала повёл 2:0, а затем безнадёжно уступил?

Иво Ней родился 31 октября 1931 города в Тарту, а в шахматы пришёл, глядя на Пауля Кереса, одного из лучших гроссмейстеров мира. Первый успех пришёл к нему в 16 лет, когда он стал третьим на чемпионате СССР среди юношей. Среди его соперников были и будущий чемпион мира Тигран Петросян, и будущий «злодей мировых шахмат» Виктор Корчной. На следующий год на таком же чемпионате Ней разделил с Корчным первое место.

Среди взрослых у него не было таких громких успехов, хотя в 1964 году он поделил первое место в Бевервейке (этот турнир был прообразом Вейк-ан-Зее) со своим кумиром Кересом. Иво Ней рано сосредоточился на работе шахматным тренером, писал книги. И очень здорово играл в теннис. Последнее обстоятельство и послужило причиной включения его в команду Бориса Спасского на чемпионский матч.

Предложение написать бестселлер

Ней официально должен был выполнять роль тренера по физической подготовке. Он и делал это, регулярно играя с 10-м чемпионом в теннис. Но и шахматным анализом тоже занимался вместе с Ефимом Геллером и Николаем Крогиусом.

Ней отлично говорил на немецком и уверенно — на английском, в Рейкьявике переводил для главного арбитра Лотара Шмида и президента ФИДЕ Макса Эйве, которых отлично знал.

В интервью эстонскому телеканалу ERR Ней рассказывал, что, несмотря на колоссальное напряжение, витавшее вокруг матча – ведь это была не просто битва выдающихся шахматистов, а битва двух сверхдержав – отношения между Спасским и Фишером были совершенно нормальными. И по ходу матча в один из выходной от американского гроссмейстера советская команда получила предложение сыграть в теннис – парную встречу или несколько одиночных. Но оно было отвергнуто.

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Зато другое предложение, решение по которому принимал только Иво Ней, было одобрено. Издатель «Нью-Йорк Таймс» Пол Маршалл через гроссмейстера Роберта Бирна предложил Нею стать соавтором книги о «Матче века». Дальновидный бизнесмен понимал, что эта книга может стать бестселлером, и предложил гражданину СССР отличные финансовые условия, чтобы тот прямо по ходу матча встречался с Бирном и рассказывал ему о том, что происходит в советской шахматной бригаде, включая разбор партий.

Ней отказываться не стал. Его встречи с Бирном были регулярными, но он не счёл нужным сообщить об этом другим представителям команды Бориса Спасского. Хотя советский посол об этом знал и советовал Нею быть осторожным.

Когда до чемпиона мира дошли эти данные, он потребовал от Нея немедленно покинуть Рейкьявик. В книге авторов Джона Айдинау и Дэвида Эдмондса «Бобби Фишер идёт на войну» эстонский шахматист объяснил, что никаких секретных данных не передавал, а рассказывал исключительно о тех партиях, которые уже были сыграны. Он утверждал, что обо всём честно рассказал Спасскому, когда тот задал ему прямой вопрос. Но объяснения Нея чемпиона не устроили.

22 августа 1972 года Ней улетел в Москву. Сразу после 17-й партии. Уже из Таллина Ней отправил семь писем со своими заметками о матче на разные адреса в США и Канаду, чтобы закончить книгу. В 1974 году она была издана под названием «По обе стороны шахматной доски».

«Спасский не предъявил мне никаких обвинений»

За сотрудничество с американцами Ней на два года стал невыездным. Наказание, можно сказать, символическое, так как никаких доказательств вредительства эстонского шахматиста расследование не выявило. Но нужно было предпринять какие-то действия против него, и Нея обвинили в том, что он вразрез с существовавшей тогда практикой не сообщил в КГБ, о том, что пишет книгу в соавторстве с гражданином США.

Ней говорил, что многие люди из мира шахмат удивились, увидев его вернувшимся в Эстонию; они полагали, что ему дорога либо в Сибирь, либо на Запад. «Но почему? — писал шахматист. — Разве я вёл себя как-то неправильно?»

В Эстонии Иво Ней руководил шахматной школой, стал автором популярного телешоу «Шахматная школа», которое выходило на телевидении в течение 16 сезонов. Он был очень удивлён словами Спасского о том, что являлся американским шпионом.

«Последний раз Спасский приезжал в Таллин лет пять-шесть назад. Мы встретились, вместе пообедали и, конечно, вспоминали за столом тот матч в Рейкьявике. Никаких обвинений он тогда не выдвигал – общение было приятное. Не знаю, почему он теперь меня обвиняет, но я могу подтвердить, что никаких оснований для этого у него нет. После поражения Спасского в Рейкьявике Спорткомитет СССР проводил разбор того матча. Если бы там что-то было, меня бы сразу дисквалифицировали», – сказал Ней после нашумевших интервью Спасского изданию Delfi.

Защитил Нея и тогдашний руководитель отдела шахмат Спорткомитета СССР Виктор Батуринский, который писал: «О Нее говорят почти как о шпионе. Я возражал против включения Нея в тренировочную группу, но Борис Васильевич сам настоял. Ссылаться теперь на Нея как на одну из причин его плохой игры по меньшей мере бессовестно».

В общем, правду знает только сам Иво Ней. Но свою точку зрения он уже выразил. И вряд ли в свои 90 лет шахматист её изменит.