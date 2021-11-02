Самые роскошные гимнастки чемпионата мира — в сборной России. И это даже без Авериных!

Давайте скажем прямо: для многих российских болельщиков чемпионат мира по художественной гимнастике крутился вокруг Дины и Арины Авериных. Все считали именно их награды, радовались их победам, удивлялись их единственному поражению в упражнениях со злополучной лентой. А главным итогом турнира стал умопомрачительный рекорд Дины – 18 побед на чемпионатах мира!

И многие зрители как-то даже позабыли, что вместе с нашими великолепными «личницами» в Японии выступают и «групповички» – такие же яркие, амбициозные и рвущиеся к золотым наградам после неудачи на Олимпийских играх – 2020. В итоге российская группа забрала себе три золотых медали из четырёх, а к ним в придачу – сердца многих болельщиков по всему миру. Даже если отвлечься от мысли, что это «наши», можно смело заявить, что россиянки – самые роскошные на ЧМ-2021.

Анастасия Близнюк

Анастасия – легенда мировой художественной гимнастики. Она выступала на трёх Олимпиадах и везде завоёвывала медали. В Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 было золото, а в Токио-2020 – лишь серебро. Но Близнюк – единственная в мире гимнастка-художница с тремя наградами Игр. Перед Токио девушка даже выпадала из первого состава сборной, но сумела в него вернуться.

Сейчас самой опытной и титулованной спортсменке в сборной России 27 лет – нетипичный возраст для этого вида спорта. Но Анастасия о завершении карьеры объявлять не торопится. Пожалуй, если она на Играх в Париже добудет свою четвёртую медаль, то этот рекорд будет вечным.

Алиса Тищенко

Алиса – самая юная девушка в составе группы, выступавшей на чемпионате мира в Китакюсю. Однако в свои 17 лет она уже завоевала серебро Игр в Токио. Алиса пошла по стопам мамы, которая в юности тоже занималась художественной гимнастикой, но больших успехов не добилась. А вот у Алисы взлёт получился стремительным: в 2019-м она блистала на юниорских турнирах, стала четырёхкратной чемпионкой мира на этом уровне. А потом буквально за год вписалась в главную команду.

Полина Орлова

Для Полины чемпионат мира в Японии получился непростым. И дело не в том, что она уронила булаву в финале, а в том, что раньше девушка никогда не выступала в групповых упражнениях на высоком международном уровне. Ирина Винер-Усманова по итогам выступления назвала Орлову «героем». Нет никаких сомнений, что болельщики ещё увидят её в группе в текущем олимпийском цикле.

Ангелина Шкатова

Ангелина в основном составе сборной России выступает только с 2020 года. Несмотря на это, девушке доверили право представлять страну на Играх в Токио. Шкатовой всего 20, поэтому она однозначно настроена продолжать спортивную карьеру до Парижа-2024. Кумиром Ангелины с самого детства была Алина Кабаева, а талисманом – игрушка-черепашка, ездившая с девушкой и на Олимпиаду.

Мария Толкачёва

Мария – ещё одна опытная спортсменка в сборной России. Она пробилась в первую команду по ходу олимпийского цикла перед Играми-2016 и в Рио-де-Жанейро завоевала золото. Однако на Играх в Токио тренерский штаб сделал выбор в пользу других девушек.

Вообще Толкачёва могла закончить карьеру после Олимпиады в Бразилии, но всё-таки решила остаться в спорте. После Токио-2020 у 24-летней гимнастки, пожалуй, ещё больше стимулов потерпеть три года, постараться вернуться в основной состав на главный старт четырёхлетия и выиграть его.