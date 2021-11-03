Пять лет назад футболистам запрещали вставать на колено в знак протеста. А теперь — все будут слушать неофициальный гимн афроамериканцев.

В США перед матчами теперь включают два гимна: один — для темнокожих. Что это за безумие?

Кажется, в США продолжает твориться какое-то безумие на тему расовых конфликтов.

В новом сезоне матчи Национальной футбольной лиги будут начинаться с… гимна афроамериканцев. То есть, помимо государственного гимна США, перед началом игры на стадионе будет звучать песня Lift Every Voice and Sing («Возвысь свой голос и пой») – неофициальный гимн темнокожих.

Совсем недавно клубы штрафовали за игроков, преклонивших колено в знак протеста. А теперь песня в поддержку движения Black Lives Matter важнее, чем государственный гимн.

«Взялись за руки и показали своё единство»

В текущем сезоне гимн афроамериканцев уже прозвучал на матче-открытии нового сезона НФЛ между командами «Тампа-Бэй» и «Даллас». Как сообщают американские СМИ, во время исполнения гимна игроки каждой из команд взялись за руки, чтобы показать своё единство.

Впервые песня прозвучала перед матчами НФЛ в 2020 году: она открывала игры первой недели сезона. Акция была связана с массовыми протестами Black Lives Matter в поддержку борьбы за права темнокожих. Теперь воспроизведение этой мелодии решили сделать регулярным. Вот только непонятно, зачем нужно ставить эту мелодию в приоритет перед национальным гимном и как это вообще поможет в борьбе за права темнокожих в стране.

Мелодия, которая впоследствии стала гимном США, впервые прозвучала на спортивном мероприятии ещё в середине XIX века. С начала XX века она регулярно играет на спортивных стадионах. И сейчас гимн США перед началом матча – это не просто обязательная часть спортивной программы. Для американцев пение гимна перед игрой любимой команды – это реально особый ритуал, а не надоевшая церемония. В момент, когда звучит эта мелодия, все замирают, откладывают еду и напитки, снимают головные уборы и устремляют свой взгляд в сторону флага.

И теперь наравне с государственным гимном страны, который уже несколько веков является объединяющей мелодией для американского народа и полтора века звучит на спортивных соревнованиях, будет играть «Возвысь свой голос и пой». То есть теперь для белых американцев будет звучать один гимн, а для темнокожих – другой? Или для них – сразу два?

А это точно поспособствует единению людей разных рас и культур?

«Не собираюсь делать вид, будто горжусь флагом»

А совсем недавно поверить в то, что футбольная арена в США станет местом проведения политических акций, было практически невозможно.

В августе 2016-го квотербек Колин Каперник, игравший за «Сан-Франциско», остался сидеть на скамейке запасных во время исполнения национального гимна. Позже он объяснил свой поступок так: «Я не собираюсь делать вид, будто горжусь флагом страны, в которой ущемляют чернокожих и других цветных. Это важнее, чем футбол. На улицах валяются трупы, а кое-кому всё сходит с рук».

Позже Каперник немного изменил форму протеста и из уважения к ветеранам во время исполнения гимна начал вставать на колено.

В 2018 году президент Трамп резко высказался об игроках НФЛ, которые в знак протеста преклонили колено во время исполнения гимна США перед началом матча. Тогда представители лиги заявили, что клубы, чьи игроки встанут на колено перед звёздным флагом, будут оштрафованы.

«Вы должны гордо стоять во время гимна США, в другом случае вам не следует играть, вам не следует быть здесь, может быть, вам не следует находиться в этой стране», – приводит слова экс-президента Дональда Трампа зарубежная пресса.

Когда в 2020 году НФЛ сняла запрет преклонять колено во время гимна и признала прошлые решения лиги неправильными, Трамп написал в «Твиттере»: «Не буду смотреть их матчи!»

Есть ощущение, что примеру Трампа теперь могут последовать тысячи поклонников американского футбола по всей стране: недовольных церемониальными нововведениями слишком много.