Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок — 2021. Россия — Португалия. Шаг до финала. LIVE

Россия начала турнир с трёх ярких побед. Соперник по полуфиналу — грозные португальцы. Самое интересное о матче — в нашей онлайн-трансляции.

В пятницу, 5 ноября, пройдут матчи плей-офф Межконтинентального кубка — 2021. Сборная России, вышедшая с первого места в группе, сыграет со сборной Португалии, которая попала в полуфинал со второго места. Несмотря на это, португальцы — довольно сильный соперник, и нас явно ждёт яркая и интересная игра. В случае успеха Россия в финале сыграет с победителем пары Сенегал — Иран.

Матч стартует в 17:45 по московскому времени. Болеем за наших парней вместе!