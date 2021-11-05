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Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2021: Россия — Португалия, онлайн-трансляция матча 05 ноября 2021

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок — 2021. Россия — Португалия. Шаг до финала. LIVE
Татьяна Постникова
Сборная России по пляжному футболу
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Россия начала турнир с трёх ярких побед. Соперник по полуфиналу — грозные португальцы. Самое интересное о матче — в нашей онлайн-трансляции.
Полное расписание Межконтинентального кубка - 2021
Сетка плей-офф Межконтинентального кубка - 2021

В пятницу, 5 ноября, пройдут матчи плей-офф Межконтинентального кубка — 2021. Сборная России, вышедшая с первого места в группе, сыграет со сборной Португалии, которая попала в полуфинал со второго места. Несмотря на это, португальцы — довольно сильный соперник, и нас явно ждёт яркая и интересная игра. В случае успеха Россия в финале сыграет с победителем пары Сенегал — Иран.

Матч стартует в 17:45 по московскому времени. Болеем за наших парней вместе!

Live Татьяна Постникова

Пока матч не начался, вспомним вчерашнюю победу России над Ираном. Вратарь Станислав Кошарный на последних минутах встречи помог команде удержать важную победу!

Подвиг на последней секунде. Вратарь принёс сборной России важную победу над Ираном Подвиг на последней секунде. Вратарь принёс сборной России важную победу над Ираном
13:36 Татьяна Постникова

Помимо сборной России и Португалии полуфинале ещё сыграют Сенегал и Иран. Уже сегодня, 5 ноября, мы узнаем участников финала. А вот финалисты ЧМ-2021 — японцы не смогли пробиться в плей-офф и сегодня будут бороться за 5-8 места.

13:28 Татьяна Постникова

Мы начинаем нашу трансляцию. До важного матча осталось четыре часа. Ждём игры и верим в нашу команду!

Межконтинентальный кубок 2021. 1/2 финала
05 ноября 2021, пятница. 17:45 МСК
Россия
Не начался
Португалия
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