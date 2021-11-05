Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок — 2021. Россия — Португалия. Шаг до финала. LIVE

В пятницу, 5 ноября, пройдут матчи плей-офф Межконтинентального кубка — 2021. Сборная России, вышедшая с первого места в группе, сыграет со сборной Португалии, которая попала в полуфинал со второго места. Несмотря на это, португальцы — довольно сильный соперник, и нас явно ждёт яркая и интересная игра. В случае успеха Россия в финале сыграет с победителем пары Сенегал — Иран.
Матч стартует в 17:45 по московскому времени. Болеем за наших парней вместе!
Пока матч не начался, вспомним вчерашнюю победу России над Ираном. Вратарь Станислав Кошарный на последних минутах встречи помог команде удержать важную победу!
Помимо сборной России и Португалии полуфинале ещё сыграют Сенегал и Иран. Уже сегодня, 5 ноября, мы узнаем участников финала. А вот финалисты ЧМ-2021 — японцы не смогли пробиться в плей-офф и сегодня будут бороться за 5-8 места.
Мы начинаем нашу трансляцию. До важного матча осталось четыре часа. Ждём игры и верим в нашу команду!
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