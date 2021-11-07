Несколько лет назад Борис Никоноров работал на заводе и пил пиво после смен. А теперь он один из лучших в мире футболистов на песке.

«Если бы меня не сломали, я бы ещё забил». Лидер сборной принёс России победу через боль

В субботу, 6 ноября, сборная России стала четырёхкратным победителем Межконтинентального кубка. В финале россияне обыграли сборную Ирана со счётом 3:2. Главным героем матча стал нападающий Борис Никоноров, без которого, по сути, команда могла и не победить.

Футболист забил все три гола в матче, играя с травмой! А ведь ещё 10 лет назад Никоноров работал на заводе. Как же Борис стал звездой пляжного футбола?

«Я бы ещё три забил!»

Первый мяч Никоноров забил в самом начале первого периода. Борис сделал несколько попыток взятия ворот, одна из которых всё-таки завершилась успехом. Практически сразу Никоноров получил травму после столкновения с соперником. Форварду пришлось покинуть поле, держась за спину и корчась от боли.

Долго на скамейке Борис не сидел и вскоре снова вернулся в игру. Уже в начале второго периода Никоноров оформил дубль, удачно выпрыгнув по время розыгрыша штрафного. Отпраздновал россиянин в стиле Криштиану Роналду, с которым часто сравнивают Бориса.

Меньше чем через пять минут Никоноров оформил хет-трик бисиклетой, однако от боли долго не мог встать с песка. Врачи, оказавшие помощь Борису, практически унесли форварда с поля. На скамейке он прикладывал к боку ледяной компресс.

Казалось, что на поле россиянина мы не увидим, но он вновь вышел в третьем периоде. Играл через боль, постоянно держась за бок. Однако вскоре Никоноров столкнулся с Амиром Акбари. Россиянин больно получил по ногам, что вынудило его уйти с поля окончательно.

«Тяжелейший матч. Отдали все эмоции и все силы. Если бы они меня не сломали, я бы им ещё три забил. Но они это почувствовали, поэтому решили переломать меня всего. Все красавцы, мы – чемпионы!» – смеясь, сказал Никоноров после матча.

Фото: РИА Новости

До звания лучшего бомбардира турнира Борису не хватило лишь одного гола. На счету россиянина шесть мячей, у испанца Чики – семь. Но без наград за свои старания (и страдания) Никоноров не остался. Форвард был признан самым ценным игроком турнира.

«Я вообще не понимал, что делать дальше»

А ведь мы могли бы и не знать Никонорова, если бы 10 лет назад он не наткнулся на трансляцию пляжного футбола. Вообще Борис – профессиональный футболист. С детства он занимался в спортивной школе «Шинника», однако после выпускного его не взяли в дубль ярославской команды.

«Мне было 17 лет, и я вообще не понимал, что делать дальше. Всегда думал, что стану футболистом, буду играть за дубль «Шинника», потом – в Премьер-Лиге. Всё время шёл к этому», — признавался Никоноров Sports.ru.

После Борис прожил полгода в Америке, работая грузчиком по программе Work&Travel, вернувшись в Россию, играл в футбол за любительские команды. Тренировался Никоноров часто самостоятельно, отрабатывая приёмы своего кумира Криштиану Роналду. Потом Борис стал работать на нефтеперерабатывающем заводе, где в 22 года понял, что остановился в развитии, распивая пиво после смен с товарищами.

Тогда Никоноров случайно узнал о существовании пляжного футбола. Борис влюбился в этот вид спорта, следил за трансляциями матчей и даже ходил на фан-встречу с Ильёй Леоновым и Михаилом Лихачёвым.

После этого в Ярославле была создана команда по пляжному футболу, в которую и пошёл Борис. Вскоре Никоноров стал звездой «Подводника». В итоге с завода футболист ушёл и вскоре перебрался в Санкт-Петербург в «Золотой», а через год – в Москву в «Локомотив».

За железнодорожников Борис выступает до сих пор. С командой он становился двукратным чемпионом России и даже в 2020 году обновил рекорд по голам в турнире, став лучшим бомбардиром в истории (33 гола).

Фото: РИА Новости

«Играть плохо — стрёмно»

За сборную России Никоноров дебютировал в 2016 году в Евролиге. В первом же для себя турнире Борис стал обладателем бронзовых медалей. Через год в копилке футболиста будут уже золотые медали. В 2018 году нападающий стал серебряным призёром Межконтинентального кубка.

В январе 2019 года Никоноров порвал заднюю крестообразную связку, но восстановился с потрясающей скоростью. В мае футболист уже вышел на песок, хотя вскоре снова получил небольшую травму колена. Но Борис продолжал выступать в наколеннике.

После чемпионата мира — 2019, где сборная России заняла третье место, Никоноров поставил себе на заставку в телефоне кубок чемпиона мира. Тогда Борис заявил, что не уберёт картинку, пока не завоюет трофей. И в 2021 году нападающий помог сборной России выиграть ЧМ в Москве!

На Межконтинентальном кубке — 2021 Борис закрыл ещё один гештальт, став победителем турнира. Объективно Никоноров — один из лучших игроков в пляжный футбол в мире на данный момент. И даже удивительно, что он не попал в топ-3 лучших игроков года по версии Всемирной организации пляжного футбола. Хотя вряд ли его это остановит. Ещё в 2019 году Никоноров говорил, что он готов трудиться и бороться всегда. За два года ничего не изменилось.

«Если ты хочешь быть спортсменом, если хочешь быть машиной, которая добивается результата, ты должен преодолевать проблемы. Я готов трудиться всегда. Я не хочу играть плохо, потому что это для меня стрёмно, я хочу каждый матч выдавать максимум», — рассказывал Никоноров.