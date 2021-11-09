В день столетия с рождения семикратного олимпийского чемпиона — яркие отрывки из его автобиографии.

«Не буду первым в гимнастике — так пойду на завод». Истории о великом Викторе Чукарине

9 ноября 1921 года родился Виктор Чукарин – легендарный спортсмен, великий гимнаст. Он пережил ужасы немецких концлагерей, чудом спасся с баржи, обложенной минами, а по возвращении домой его не узнала родная мать – так он истощал и изменился. Но он смог восстановить здоровье и стал семикратным олимпийским чемпионом!

В столетний юбилей одного из величайших спортсменов СССР мы предлагаем прочитать о не самых известных фактах жизни Виктора Чукарина, которые он сам изложил в книге «Путь к вершинам» издательства «Молодая гвардия». Книга была написана в 1955-м, за год до Игр в Мельбурне, на которых 35-летний гимнаст победил всех молодых соперников.

«Сильный хлопец, да дурной»

Увлечение Виктора гимнастикой не нравилось ни его матери, ни её родным. Но парня поддерживали старший брат и младшая сестра. Даже тогда, когда он решил подать документы в Киевский техникум физической культуры.

«Сильный хлопец, да дурной», — то и дело слышал я от соседок… Никогда ещё не уезжал я в такую даль, да и домашних не сразу уговорил.

— Зачем тебе эта гимнастика, — заплакала мать. — Пошёл бы по какой другой должности, хоть по медицинской.

— Что вы, мамаша, если есть у Виктора к этому делу охота, не будем его неволить, — заступился братишка. После смерти отца брат Павел стал у нас в семье за главного.

И Люся, сестрёнка, своё слово вставила:

— Право, мамочка, ты же сама приметила, как переменился наш Виктор, когда за спорт принялся. Раньше, бывало, только и знал, что с такими же, как сам, лоботрясами шататься, а теперь для всего время находится: и в зачётке у него порядок и по дому нам помогает, а с гимнастикой, говорят, скоро всех наших городских забьёт.

И только родня мамашина была резко против: «У каждого хлопца дело как дело. Одни на заводе трубы делают. Другие по военной службе идут. Третьи в море подались. А что это за дело – физкультура твоя, подумаешь, нужно учиться три года, чтобы без порток по улицам ходить?»

Не вытерпел я, покраснел до ушей и в сердцах говорю им:

— Моё слово твёрдое! Не баловаться еду, а учиться. И давайте поглядим: вот буду я первым по этому делу, а нет, так пойду разнорабочим на завод».

Фото: РИА Новости

«Мамо! Так то ж я вернулся!»

Виктор Чукарин встретил Великую Отечественную войну 19-летним выпускником техникума. Воевал в артиллерийской части 1044-го стрелкового полка 289-й стрелковой дивизии. Но в бою под Полтавой был ранен и попал в плен.

«Солдат в выцветшей, отслужившей все сроки шинели шёл домой. Он заставлял себя идти спокойно, чтобы так же спокойно переступить порог родного дома. Сколько раз за эти годы он, потерявший право на собственное имя, узник №10 491, представлял себе этот день! Солдат ловит себя на том, что то и дело робко сходит с тротуара на мостовую, поминутно озирается по сторонам. Полно, Виктор, это же не гитлеровский лагерь Везермюнде, и на горизонте раскинулось Азовское море, а не та бухта, где вас, людей многих наций, понукая, грузили на баржу охранники. Ты свободен. Виктор! Баржа не выйдет в море. Ты идёшь домой. Не озирайся по сторонам! Хватит! Лагерь остался позади. Ты же свободен, Чукарин! Не думай больше об этом.

В канун Октябрьской годовщины 1945 года, вернулся я в Мариуполь… От нашего дома осталась угрюмо черневшая груда камней. Где же родные? Живы ли? Соседи мне жалостливо говорили, что я дюже плохой стал и, верно, не могу больше свою физкультуру делать, что мать было по своему бабьему делу уже и свечку за упокой души воина Виктора поставила.

Дверь открыла высокая стройная девушка. Люся? Оставил её 12-летней девчонкой со смешными косичками, а теперь, семь лет спустя, увидел девушку с комсомольским значком на ватнике. Где же мама? Мать вернулась уставшая. Вхожу в дом, кланяюсь ей.

— Здравствуйте и вам, молодой человек. Вы, часом, не с Будённовки будете?

— Мамо! Так то ж я вернулся!

Испуганно поворотилась ко мне мать, недоверчиво качнула головой. Не признала! Подошла вплотную и, неожиданно наклонив мне голову, провела по ней вздрагивающей рукой.

— Он! Сыночек! — вырвалось у неё вместе со слезами.

А я и забыл об этом. О следе, который остался с той поры, когда я мальчишкой сорвался со скирды. Об этом рубце. Да разве забудет такое мать!»

Чукарин в качестве тренера Фото: РИА Новости

«А как же Олимпиада?»

Виктор Чукарин долго восстанавливался после концлагерей. Недюжинная сила воли и встреча с тренером Петром Собенко помогли ему стать лучшим гимнастом СССР.

«В конце 1951 года узнаём: спортивная делегация Советского Союза впервые будет участвовать в Олимпийских играх. В дневнике, который ведёт тренер, помечено: «11 января 1952 года. Зарядка длилась 7 минут 48 секунд. Упражнений — 28. Движений — 167».

В обычной последовательности перехожу от снаряда к снаряду. Вместе со мной занимается сегодня один из участников сборной команды страны, Дмитрий Леонкин. Последний снаряд – кольца. Сегодня я почему-то устал и не сразу встаю со скамейки — тянет посидеть, отдохнуть. Но у меня перед глазами стоит тот листок календаря, на котором помечено: «1952. Июль, 19». День открытия XV Олимпийских игр, куда я, как и любой из наших спортсменов, мечтаю попасть.

И вместо того, чтобы потихоньку, одна за другой проработать те группы мышц, на которые ложится основная нагрузка, я принимаю вызов Леонкина:

— А ну, кто дольше «крест» будет держать?

— Идёт!

Опускаюсь в «крест». Одна, две… пять… семь секунд — и тут в тишине молчащего зала отчётливо слышу звук, словно разрывают штуку холста: т-р-р… Это у меня!

— Быстро под кран, — кричит Собенко, который побледнел больше, чем пострадавший. Целых полчаса держу руку под холодной струей.

— Ну как?

— Вроде не болит. Отпустило.

— Тогда до дому, отдыхать.

Но к вечеру тянущая боль не оставляет меня ни на минуту. Больно натянуть пиджак, не могу посадить на колени дочурку. И докучливая, неотвязная мысль: «А как же Олимпиада?»

Заключение травматолога:

— Надрыв сухожилия двуглавой мышцы. В том месте, где она прикрепляется головкой к кости. Связки у вас, Чукарин, эластичные, исключительно сильные. Представляю себе, какое усилие понадобилось, чтобы нарушить их целостность».

Через полгода, в июле 1952-го в Хельсинки Виктор Чукарин стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. В 31 год. Сумев выжить в 17 концлагерях. После тяжёлых травм и болезней.

Четыре года спустя, уже в 35 лет он добавил к своей коллекции олимпийских наград ещё три золота Мельбурна. В том числе и за победу в абсолютном первенстве в тяжелейшей борьбе с японцем Такаси Оно, который сказал затем, что «Чукарина победить невозможно».

Из спорта Виктор Чукарин ушёл непобеждённым.