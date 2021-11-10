«Увидимся на другой стороне». Загадочные предсмертные слова великого бодибилдера Родена

Шон победил депрессию и алкоголизм и стал одним из лучших атлетов планеты, но рано ушёл. Трагическая история Мистера Олимпии.

Выдающийся ямайский бодибилдер Шон Роден скоропостижно скончался в 46 лет. У него была непростая судьба: он долго лечился от депрессии и алкоголизма, был обвинён в изнасиловании. Но, несмотря на всё это, он был легендой бодибилдинга, любимцем тысяч болельщиков по всему миру и, самое главное, – самым возрастным победителем конкурса Мистер Олимпия.

«Меня трясло целыми днями»

Шон Роден родился на Ямайке. В детстве он хотел заниматься футболом и мечтал стать игроком уровня Пеле или Марадоны. Как рассказывал сам Шон, на Ямайке он никогда даже не видел гантели, а единственным спортом, который он знал, был именно футбол.

Однако в 90-х Шон переехал в США, где и познакомился с «железом». Начал качаться, добился некоторых успехов, но вскоре из-за травм был вынужден отказаться от участия в соревнованиях. В довершение всего, в начале 2000-х от рака умер отец Родена, после чего у Шона началась депрессия и появились серьёзные проблемы с алкоголем. Днём он укладывал полы, а каждый вечер выпивал огромное количество алкоголя. Сам Роден позже рассказывал, что за шесть-восемь месяцев мог выпить больше, чем обычный человек выпивает за всю свою жизнь.

И это не могло не сказаться на его здоровье – врачи диагностировали болезни почек и печени. После разговора с врачами Шон решил бросить пить, но избавиться от зависимости было нелегко.

«Меня трясло целыми днями. Я то горел, то мучился от холода. Было очень тяжело. Это была одна из самых сложных вещей, через которые мне пришлось пройти», – вспоминал Роден.

Самый возрастной чемпион

Шону всё-таки удалось побороть зависимость, и в 2009-м он вернулся в бодибилдинг. Однажды он помогал своему двоюродному брату на соревнованиях и, находясь за кулисами, узнал несколько бодибилдеров, с которыми сам соревновался несколько лет назад. Он начал усиленно тренироваться и через пару месяцев подготовки понял, что способен побеждать их.

Уже в 2012-м он занял третье место в конкурсе Мистер Олимпия, после чего каждый год попадал в топ-5. В 2018-м 43-летний Шон наконец-то завоевал титул, причём стал самым возрастным победителем в истории конкурса. Более того, ему удалось прервать серию побед Филлипа Хита, который к тому моменту завоевал семь титулов Мистер Олимпия подряд.

Обвинение в изнасиловании

Но через год после победы на Родена обрушилось новое испытание: его обвинили в изнасиловании одной из участниц соревнований по бодибилдингу. По версии обвинения это произошло в 2018 году, как раз после триумфального финала в отеле Солт-Лейк-Сити.

Девушка заявила, что Шон приставал к ней и совершал действия насильственного характера, хотя она пыталась оттолкнуть его и неоднократно просила остановиться. Роден отпустил её только после того, как она рассказала, что в вестибюле отеля её ждёт знакомый, который поймёт, что что-то случилось, если она не выйдет к нему.

Шон Роден не признал свою вину, но ему запретили участие в конкурсе Мистер Олимпия. Кроме того, обвинение стоило ему брака. Он развёлся с женой, вместе с которой воспитывал дочь. По другой версии, причиной развода стали внутренние проблемы пары и обвинения в изменах.

Вина Родена так и не была доказана. Но и обвинения с него не сняли до самой смерти.

«Увидимся на другой стороне»

Несмотря на сложные моменты биографии, Роден был любимчиком публики, за него переживали тысячи людей. И для всех скоропостижная смерть стала трагедией. Сообщается, что 46-летний спортсмен скончался от сердечного приступа. Спасти его было невозможно.

На своей страничке в «Инстаграме» Роден часто делился высказываниями, мотивирующими и его самого, и его подписчиков. В последней публикации Шон написал загадочные, слегка мистические слова: «Шаг за шагом и немного терпения. Увидимся на другой стороне».

Под этой публикацией тысячи поклонников бодибилдера и его коллеги выражают свои соболезнования и называют Родена одним из величайших в своём деле. «Прекрасная душа. Всегда с улыбкой», «Добрейшая душа. Покойся с миром», – пишут поклонники в комментариях.