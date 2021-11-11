Олимпийский чемпион Александр Абраменко готов обниматься с российскими атлетами. А говорить такое на Украине сейчас нельзя.

«Нужна ли нам такая гордость страны?» Украинского чемпиона затравили за слова о России

Спорт вне политики – это утопия, которой нам, увы, не достичь, как бы ни хотелось.

Казалось бы, мы живём в таком обществе, где каждый может придерживаться того мнения, которого хочет. Или вообще не придерживаться никакого. Именно так думал первый олимпийский чемпион из Украины по фристайлу Александр Абраменко. Спортсмен, решив абстрагироваться от отношений между странами, сказал, что спокойно бы обнялся с россиянином после победы на Олимпийских играх в Пекине. Вот только это мнение людям на Украине не особо понравилось, и атлета начали травить.

К сожалению, это уже не первая подобная история.

«Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить»

В 2018 году после победы в Пхёнчхане Александр Абраменко обнимался на пьедестале с россиянином Ильёй Буровым, завоевавшим серебро. Тогда эта ситуация не вызвала резонанса, но после инцидента в Токио с Марией Ласицкене и Ярославой Могучих снова всплыла в Сети.

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

«Я в шоке от людей. Что говорить? Никто не поймет, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить, — заявил Абраменко Tribuna.com. — Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире. По себе могу сказать – когда ты там выигрываешь золото, то находишься в такой эйфории, что проявляются твои настоящие чувства. Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей – это нормально».

При этом Абраменко не исключил, что если на Играх в Пекине он окажется в числе призёров вместе с одним из российских спортсменов, то непременно обнимет его.

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Но недовольство людей вызвали не только эти заявления. Александр также признался, что в конфликте между странами для него Россия – неоднозначный агрессор. В качестве причин спортсмен назвал тот факт, что он не может судить об отношениях между странами, ведь не знает всех деталей инцидента.

«Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают – а правда ли это? Точнее, не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть ещё третья, четвертая стороны, которые в этом заинтересованы. Я не знаю. Кто там что придумал. Я ж не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их», – пояснил Абраменко.

В конце интервью спортсмен ещё раз подчеркнул, что не может судить, ведь не знает правды. Он лишь посетовал на тот факт, что стороны конфликта никак не могут найти компромиссы и разрешить ситуацию.

«Ещё один наш олимпиец решил показать свою глупость»

После интервью на Абрамова сразу обрушился шквал критики. Кто-то относительно спокойно высказывал несогласие с позицией спортсмена, а кто-то агрессивно начал нападать на атлета и даже угрожать ему.

Известный общественный активист Сергей Стерненко заявил, что у Абраменко нет уважения к украинцам: «Ещё один наш олимпиец Александр Абраменко решил показать свою глупость. Он поддержал обнимания другой спортсменки Могучих с капитаном ВС РФ Лацискене и заявил, что не знает о войне в Украине, и сочувствует также и россиянам. А потом такие, как он, хотят, чтобы мы их уважали. Хотя они не имеют уважения к украинцам».

С аналогичным посылом были и другие сообщения пользователей Сети.

«Я не знаю, кто им вкладывает это в голову. То ли это спланированная операция российских спецслужб, то ли просто собственная глупость и необразованность. Но мне каждый раз грустно, когда вижу такие интервью известных украинцев. Нужна ли нам такая «гордость страны», как Абраменко, Усик и другие спортсмены, которые по своей популярности сознательно или бессознательно подыгрывают врагу, транслируя на многотысячную аудиторию эти месседжи?»

«Вот почему большой спорт — это не о воспитании, а тем более не о национально-патриотическом воспитании».

«Необразованные и «аполитичные» спортсмены, которые из TikTok и Instagram не выходят, дальше своей спортивной базы ничего не видят, состоящие в браке с россиянками, ничего толкового сказать не могут. Не удивляет, даже уже не разочаровывает. Принимаешь как действительность и просто перестаешь болеть именно за этого спортсмена».

Хотя стоит сказать, что часть людей всё-таки согласились с мнением Абраменко. Но таких было крайне мало.

«Вооооооот. Наконец-то я услышал здравое мнение человека, который не называет и не рассказывает бредни о том, чего не знает достоверно и не видел собственными глазами».

С любовью из Токио

Жуткий контроль отношений российских и украинских спортсменов начался именно во время Олимпийских игр в Токио. И катализатором стала ситуация между Ласицкене и Могучих. После соревнований по прыжкам в высоту, где Мария стала победительницей, а Ярослава – бронзовым призёром, девушки обнимались и фотографировались. Ласицкене на снимках обернулась во флаг с эмблемой ОКР, а Могучих – в украинский флаг.

После этого украинку начали травить на Родине, припомнив, что она — младший лейтенант ВСУ, а Ласицкене – капитан в российской армии. В итоге Могучих вызвали на разговор в Министерство обороны. Замглавы ведомства Анна Маляр выразила недовольство поведением легкоатлетки.

«Фото Ярославы со спортсменкой Марией Ласицкене, выступавшей от команды Олимпийского комитета России, вызвали возмутительную реакцию в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что продолжающаяся российско-украинская война накладывает определенные ограничения и ответственность», — пояснила Маляр.

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Ситуацию не обошёл и уже упомянутый активист Сергей Стерненко: «Младший лейтенант ВСУ Ярослава Могучих обнималась с капитаном вооруженных сил страны-агрессора Марией Ласицкине. Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но её, похоже, это не беспокоит».

Параллельно украинку оскорбляли в комментариях в социальных сетях, кто-то даже предлагал ей переехать в Россию. Как прошёл в итоге разговор Ярославы с Минобороны – неизвестно, но спустя несколько дней спортсменка выложила пост, в котором оправдала свои действия.

После этого случая украинцы осторожничали в отношении россиян. Игорь Цветов, ставший серебряным призёром Паралимпиады в забеге на 100 метров в классе Т35, отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артёмом Калашяном, завоевавшими золото и бронзу.

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому своё… С Украиной в сердце», — написал тогда Цветов.

Вероятно, такой ситуации не произошло бы, не будь инцидента с Могучих и Ласицкене. Ведь в июне украинец после победы на чемпионате Европы спокойно фотографировался и взаимодействовал с Калашяном и Сафроновым.