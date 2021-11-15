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Российских конькобежцев наказали за нарушение правил экипировки

Российских конькобежцев дисквалифицировали из-за мелкого нарушения. ОИ-2022 под вопросом?
Андрей Шитихин
Российских конькобежцев наказали
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Данила Семериков нарушил правила экипировки в командной гонке. И наши спортсмены остались без зачётных очков в отборе.

Очередной скандал на крупном турнире – отборочном к Олимпиаде в Пекине – произошёл с участием российских спортсменов. Во время первого этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Польше нашу мужскую сборную дисквалифицировали с командной гонки за нарушение правил. В чём оно выражалось? В мелочи на самом деле: Данила Семериков забыл опустить на коньки специальную защиту ахилла.

Вместо четвёртого места наши парни остались с баранкой в графе «зачётные очки» в олимпийской квалификационной таблице. Неужели теперь наше участие в Олимпиаде под вопросом?

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Баранка вместо четвёртого места

На стартовом этапе в Польше сборную России в мужской командной гонке представляли Даниил Алдошкин, Данила Семериков и олимпийский чемпион Сочи в шорт-треке Руслан Захаров, который уже давно перешёл в конькобежный спорт и теперь специализируется на масс-старте и «команднике».

В этой дисциплине конькобежной программы две команды из трёх спортсменов стартуют с разных сторон катка и пробегают дистанцию в полном составе, время фиксируется по последнему финишировавшему. Всё как в велотреке. Наша сборная в Томашове показала четвёртый результат, но затем время россиян было аннулировано.
А ведь с этапа в Польше началась квалификационная битва за путёвки в Пекин. И в этой битве у сборной России очков пока нет.

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«Защиту надел, но не спустил её»

В чём причина столь сурового наказания? В нарушении правил экипировки.

«Даня Семериков надел защиту ахилла, но не спустил её. Это стало причиной дисквалификации. Четвёртым результатом мы в любом случае были бы недовольны, но он давал нам больше уверенности в плане квалификации на Олимпиаду. В Солт-Лейке, скорее всего, мы будем стартовать в дивизионе В», — объяснил Даниил Алдошкин в интервью «Матч ТВ».

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С одной стороны, бред какой-то, дисквалифицировать за такую мелочь. С другой – правила для всех одинаковы. В Формуле-1 на прошедшем Гран-при Бразилии результат семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в квалификации аннулировали из-за 0,2 миллиметра! Правда, в гонке он был неудержим, но речь про правила.

Наших пловцов на недавнем чемпионате Европы в Казани лишили серебра в смешанной эстафете вольным стилем за нарушение порядка старта. Да и у конькобежцев был уже подобный случай, когда в 2019-м результат нашей команды был аннулирован из-за перчаток, которые забыл надеть Артём Арефьев.

Как теперь сборной России попасть на Олимпиаду?

Пока у нашей команды нет зачётных очков в квалификационной олимпийской таблице в командной гонке. А в Пекин отберутся только восемь команд.

Впереди этапы Кубка мира в Норвегии, США и Канаде, где сборная России будет бороться за путёвку на Игры-2022. Учитывая календарь, можно сказать, что все шансы пробиться на Олимпиаду есть, но подобных ошибок больше быть не должно.

Следующий просчёт может стать для российских конькобежцев фатальным.

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