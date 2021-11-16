«Комплексы Карлсена могут всплыть на поверхность». Почему Шипов верит в Яна Непомнящего

Гроссмейстера Сергея Шипова в России знают как самого популярного комментатора битв в мире чёрно-белых фигур. И именно он будет рассказывать о чемпионском матче Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего на московской площадке в ГУМе – не обязательно лететь в Дубай, чтобы прикоснуться к самому яркому интеллектуальному зрелищу 2021 года.

Но не все знают, что за плечами Шипова есть и работа спарринг-партнером тринадцатого чемпиона мира Гарри Каспарова, и первые места на крупнейших турнирах, и победа в личной битве с юным Карлсеном, и тренерская работа с Яном Непомнящим.

Перед началом главного матча года Сергей рассказал, что может помешать Карлсену защитить титул, какой ошибки следует избегать Непомнящему и стоит ли ждать болельщикам зрелища.

«Магнусу будет трудно выложиться на 101%»

– Сергей, вы комментировали почти все последние партии Карлсена и Непомнящего. Конечно, мы все знаем, что в классику счёт 4:1 в пользу Яна, но что говорит характер самых свежих поединков, которые проходят в том числе и в интернете?

– Дела давно минувших дней на Карлсена не давят. Партии последних лет проходят под знаком его игрового превосходства. И чем быстрее контроль, тем это превосходство заметнее. Впрочем, у него и память хорошая. Поэтому в условиях большого напряжения и волнения былые комплексы могут всплыть на поверхность. Так что задача Яна – создать и напряжение, и волнение у соперника.

– На ваш взгляд, какие шансы у Непомнящего в этой исторической битве? Вы несколько лет тренировали российского претендента. Расскажите, какие у него есть козыри? И каких ошибок ему следует избежать?

– Шансы – 45 на 55. То есть, если в сотне параллельных вселенных провести этот матч, начиная с нынешних условий, то 45 матчей выиграет Ян, а 55 – Магнус. Наша с вами задача – оказаться в нужной вселенной (улыбается).

Главное преимущество Яна – огромная мотивация. Он выжмет из себя всё возможное и добавит ещё чуток невозможного. А вот Магнусу, как бы он ни старался, трудно будет выложиться на тот самый 101%, потому что для него пятый матч на первенство мира будет уже вполне будничным и рутинным. Чувства и эмоции от пятой любовной связи не идут ни в какое сравнение с первой любовью.

Разумеется, Ян и его команда способны превзойти соперников в дебюте. Ждём откровений, ждём глубоких разработок. А что касается ошибок, то самое страшное для Яна – потеря самоконтроля в случае локальных неудач. Он должен после обидных партий (и это не только поражение, но и ничья при упущенном перевесе) сохранить себя, не треснуть психологически, что, увы, неоднократно бывало ранее.

– Перед матчем часто вспоминают о том, что Непомнящий в Дубае будет играть без российского флага. Правда, его заменяет по-своему родной для шахматистов флаг шахматной федерации ФШР. Может ли это как-то повлиять на нашего гроссмейстера? Корчной, например, утверждал, что лишение его флага в Багио-1978 было тяжёлым ударом.

– Ян, насколько мне известно, не подвержен дурному влиянию политических страстей. Так что он должен спокойно принять эту неприятность.

Кстати, от Магнуса ждать благородного жеста в стиле польской шашистки, которая в матче на первенство мира убрала и свой флажок со стола, когда судьи убрали флажок нашей чемпионки, не приходится. Есть в его команде один политрук, который настроен резко против России. Так что не получится. Ну, ничего, переживём. Главное – выиграть матч!

А про Корчного – это отдельная тема. Полагаю, что тогда Виктор Львович немного лукавил… Впрочем, это виднее его знакомым тех лет.

«Быстрая победа создаст нервную борьбу»

– Будет ли формат чемпионского матча интересным для зрителей? Что вообще делать, чтобы шахматы продвигались на телевидение и привлекали большую аудиторию?

– Матч двоих в сверхмедленные шахматы – один из самых скучных форматов шахматного соревнования. А может быть, и самый скучный! Картина маслом: один игрок думает полчаса и делает короткий ход пешкой, потом другой думает ещё больше и опять же исполняет нечто вкрадчивое и непонятное простому смертному. И как можно такое сделать интересным для широких масс? Да никак!

Мы, комментаторы, после всех возможных шахматных расшифровок можем станцевать в прямом эфире и рассказать дюжину анекдотов, но всё равно смотреть сие будет сложно. А ещё в матче нет гарантии полноценного шахматного зрелища и борьбы. Перед экранами собираются десятки и сотни тысяч зрителей, а игроки вдруг исполняют известный ничейный теоретический вариант, который никто из комментаторов не сможет преподнести в качестве битвы народов, и уходят с площадки через час после начала партии. И занавес! Всем зрителям тоже останется лишь разочарование.

Так что на ТВ и в интернете могут быть популярны только матчи в быстрые жанры шахмат, когда за один сеанс шахматисты играют много партий. Или же соревнования со многими парами участников, когда смертную скуку одной партии сможет компенсировать накал остальных.

– Предыдущий матч на первенство мира в классику закончился ничьими во всех партиях. В этот раз нам тоже стоит сразу готовиться к тай-брейку, так как никто не захочет рисковать?

– Да, и в Дубае вероятны N ничейных исходов. Или N-1. Никому нет смысла рисковать. Ведь в матче, пока ты не проигрываешь, всё хорошо!

Создать яркую, нервную борьбу способна лишь быстрая победа одного из участников на старте. И то не факт! Ведь второе поражение будет уже почти приговором, а партий впереди довольно много, так что проигравший вполне способен терпеливо искать шанс для реванша. С другой стороны, 14 партий – это всё-таки длинная дистанция, так что статистически весьма вероятны серьёзные ошибки с обеих сторон. В общем, я верю в одну победу!

– Среди российских футбольных болельщиков очень много тех, кто болеет за заграничные клубы: «Барселону», «Реал», «Баварию», «Челси». А как в шахматах? Симпатии всецело на стороне российских гроссмейстеров или популярность Карлсена, Фируджи или Каруаны в нашей стране тоже значительна?

– Карлсен очень популярен в шахматной среде, независимо от национальности и государственной принадлежности. За сильных, гениальных и симпатичных игроков всегда приятно поболеть. И всё же в русскоязычном мире, на мой взгляд, как минимум три четверти людей будут болеть за Яна. Потому что он также гениален – по таланту он чемпиону не уступает, а ещё он чертовски симпатичен и может на чистом русском сказать что-то душевное и созвучное твоим мыслям.

В общем, посмотрим и поболеем!