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Матч за звание чемпиона мира по шахматам – 2021, Ян Непомнящий – Магнус Карлсен: прогноз комментатора Сергея Шипова

«Комплексы Карлсена могут всплыть на поверхность». Почему Шипов верит в Яна Непомнящего
Дмитрий Кряквин
Матч за звание чемпиона мира по шахматам – 2021
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Самый популярный шахматный комментатор России побеждал юного Магнуса и тренировал Яна, поэтому знает, чего ждать от чемпионского матча.

Гроссмейстера Сергея Шипова в России знают как самого популярного комментатора битв в мире чёрно-белых фигур. И именно он будет рассказывать о чемпионском матче Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего на московской площадке в ГУМе – не обязательно лететь в Дубай, чтобы прикоснуться к самому яркому интеллектуальному зрелищу 2021 года.

Но не все знают, что за плечами Шипова есть и работа спарринг-партнером тринадцатого чемпиона мира Гарри Каспарова, и первые места на крупнейших турнирах, и победа в личной битве с юным Карлсеном, и тренерская работа с Яном Непомнящим.

Перед началом главного матча года Сергей рассказал, что может помешать Карлсену защитить титул, какой ошибки следует избегать Непомнящему и стоит ли ждать болельщикам зрелища.

«Магнусу будет трудно выложиться на 101%»

– Сергей, вы комментировали почти все последние партии Карлсена и Непомнящего. Конечно, мы все знаем, что в классику счёт 4:1 в пользу Яна, но что говорит характер самых свежих поединков, которые проходят в том числе и в интернете?
– Дела давно минувших дней на Карлсена не давят. Партии последних лет проходят под знаком его игрового превосходства. И чем быстрее контроль, тем это превосходство заметнее. Впрочем, у него и память хорошая. Поэтому в условиях большого напряжения и волнения былые комплексы могут всплыть на поверхность. Так что задача Яна – создать и напряжение, и волнение у соперника.

– На ваш взгляд, какие шансы у Непомнящего в этой исторической битве? Вы несколько лет тренировали российского претендента. Расскажите, какие у него есть козыри? И каких ошибок ему следует избежать?
– Шансы – 45 на 55. То есть, если в сотне параллельных вселенных провести этот матч, начиная с нынешних условий, то 45 матчей выиграет Ян, а 55 – Магнус. Наша с вами задача – оказаться в нужной вселенной (улыбается).

Главное преимущество Яна – огромная мотивация. Он выжмет из себя всё возможное и добавит ещё чуток невозможного. А вот Магнусу, как бы он ни старался, трудно будет выложиться на тот самый 101%, потому что для него пятый матч на первенство мира будет уже вполне будничным и рутинным. Чувства и эмоции от пятой любовной связи не идут ни в какое сравнение с первой любовью.

Разумеется, Ян и его команда способны превзойти соперников в дебюте. Ждём откровений, ждём глубоких разработок. А что касается ошибок, то самое страшное для Яна – потеря самоконтроля в случае локальных неудач. Он должен после обидных партий (и это не только поражение, но и ничья при упущенном перевесе) сохранить себя, не треснуть психологически, что, увы, неоднократно бывало ранее.

Шоу для отвода глаз. Карлсен пытается запутать Непомнящего перед чемпионским матчем? Шоу для отвода глаз. Карлсен пытается запутать Непомнящего перед чемпионским матчем?

– Перед матчем часто вспоминают о том, что Непомнящий в Дубае будет играть без российского флага. Правда, его заменяет по-своему родной для шахматистов флаг шахматной федерации ФШР. Может ли это как-то повлиять на нашего гроссмейстера? Корчной, например, утверждал, что лишение его флага в Багио-1978 было тяжёлым ударом.
– Ян, насколько мне известно, не подвержен дурному влиянию политических страстей. Так что он должен спокойно принять эту неприятность.

Кстати, от Магнуса ждать благородного жеста в стиле польской шашистки, которая в матче на первенство мира убрала и свой флажок со стола, когда судьи убрали флажок нашей чемпионки, не приходится. Есть в его команде один политрук, который настроен резко против России. Так что не получится. Ну, ничего, переживём. Главное – выиграть матч!

А про Корчного – это отдельная тема. Полагаю, что тогда Виктор Львович немного лукавил… Впрочем, это виднее его знакомым тех лет.

«Быстрая победа создаст нервную борьбу»

– Будет ли формат чемпионского матча интересным для зрителей? Что вообще делать, чтобы шахматы продвигались на телевидение и привлекали большую аудиторию?
– Матч двоих в сверхмедленные шахматы – один из самых скучных форматов шахматного соревнования. А может быть, и самый скучный! Картина маслом: один игрок думает полчаса и делает короткий ход пешкой, потом другой думает ещё больше и опять же исполняет нечто вкрадчивое и непонятное простому смертному. И как можно такое сделать интересным для широких масс? Да никак!

Мы, комментаторы, после всех возможных шахматных расшифровок можем станцевать в прямом эфире и рассказать дюжину анекдотов, но всё равно смотреть сие будет сложно. А ещё в матче нет гарантии полноценного шахматного зрелища и борьбы. Перед экранами собираются десятки и сотни тысяч зрителей, а игроки вдруг исполняют известный ничейный теоретический вариант, который никто из комментаторов не сможет преподнести в качестве битвы народов, и уходят с площадки через час после начала партии. И занавес! Всем зрителям тоже останется лишь разочарование.

Так что на ТВ и в интернете могут быть популярны только матчи в быстрые жанры шахмат, когда за один сеанс шахматисты играют много партий. Или же соревнования со многими парами участников, когда смертную скуку одной партии сможет компенсировать накал остальных.

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– Предыдущий матч на первенство мира в классику закончился ничьими во всех партиях. В этот раз нам тоже стоит сразу готовиться к тай-брейку, так как никто не захочет рисковать?
– Да, и в Дубае вероятны N ничейных исходов. Или N-1. Никому нет смысла рисковать. Ведь в матче, пока ты не проигрываешь, всё хорошо!

Создать яркую, нервную борьбу способна лишь быстрая победа одного из участников на старте. И то не факт! Ведь второе поражение будет уже почти приговором, а партий впереди довольно много, так что проигравший вполне способен терпеливо искать шанс для реванша. С другой стороны, 14 партий – это всё-таки длинная дистанция, так что статистически весьма вероятны серьёзные ошибки с обеих сторон. В общем, я верю в одну победу!

– Среди российских футбольных болельщиков очень много тех, кто болеет за заграничные клубы: «Барселону», «Реал», «Баварию», «Челси». А как в шахматах? Симпатии всецело на стороне российских гроссмейстеров или популярность Карлсена, Фируджи или Каруаны в нашей стране тоже значительна?
– Карлсен очень популярен в шахматной среде, независимо от национальности и государственной принадлежности. За сильных, гениальных и симпатичных игроков всегда приятно поболеть. И всё же в русскоязычном мире, на мой взгляд, как минимум три четверти людей будут болеть за Яна. Потому что он также гениален – по таланту он чемпиону не уступает, а ещё он чертовски симпатичен и может на чистом русском сказать что-то душевное и созвучное твоим мыслям.

В общем, посмотрим и поболеем!

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