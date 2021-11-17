Молодой, богатый, почти непобедимый. Кто такой чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен?

24 ноября в Дубае стартует матч за титул чемпиона мира по шахматам. За корону будут сражаться действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии и Ян Непомнящий из России.

Магнус – это, безусловно, один из самых крутых и ярких шахматистов в истории, и нашему претенденту придётся сложно. Давайте разберёмся, что известно о норвежском чемпионе.

Кто такой Магнус Карлсен?

В свои 30 лет Магнус Карлсен – действующий чемпион мира по шахматам. С 19 лет он занимает первую строчку мирового рейтинга, а чемпионом он стал в 22 года. Моложе был только Каспаров.

В 2013-м Магнус стал чемпионом мира по классическим шахматам. Это звание он успешно защитил три раза, обыграв Ананда, Карякина и Каруану. В 2014-2016 и 2019 годах он становился чемпионом мира по рапиду. В 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах – выигрывал титул по блицу.

В 2014 году Магнус Карлсен стал обладателем самого высокого рейтинга Эло в истории. Он достиг рекордной отметки в 2882 пункта. Так высоко в мировой истории шахмат не забирался никто.

Детство Магнуса Карлсена

Карлсен родился 30 ноября 1990 года в небольшом норвежском городке Тенсберг. Он – второй ребёнок в семье, у Магнуса есть старшая и две младшие сестры.

Его отец Хенрик Карлсен – инженер в нефтяной компании, который сам занимался шахматами и обучил сына правилам игры, когда тому было пять лет. Уже тогда он демонстрировал большой интеллектуальный потенциал – он знал площади, население, столицы и флаги всех стран мира.

В восемь лет Магнус впервые обыграл отца (рейтинг которого составлял около 2100 пунктов). Уже в 13 лет юный норвежец стал одним из самых молодых гроссмейстеров в истории.

В 16 лет Карлсен выиграл свой первый международный турнир и достиг рейтинга Эло в 2710 пунктов. Он стал самым молодым шахматистом в истории, которому удалось преодолеть эту планку.

В 2009 году Карлсен начал тренироваться у Гарри Каспарова. В том же году он впервые стал обладателем шахматного Оскара и получал эту награду четыре года подряд.

Как Магнус Карлсен стал чемпионом?

В 2013-м Магнус выиграл турнир претендентов и получил право сразиться с действующим чемпионом мира Вишванатаном Анандом из Индии. Матч прошёл на родине Ананда, но Магнус всё равно уверенно выиграл и стал 16-м чемпионом мира.

Через год Магнус защитил свой титул, вновь победив Ананда на турнире в Сочи. А в 2016-м Магнус боролся за шахматную корону с Сергеем Карякиным. Карлсен проигрывал российскому гроссмейстеру по ходу поединка, но смог отыграться и вырвать победу на тай-брейке.

Магнус отстоял титул чемпиона мира и в 2018 году. В Лондоне он победил американца Фабиано Каруану. По итогам 12 партий счёт оказался равным, и Карлсен снова был сильнее на тай-брейке.

Личная жизнь Магнуса Карлсена

Магнус не женат, но, если судить по соцсетям, его сердце не свободно.

В январе 2020 года Карлсен опубликовал пост в «Инстаграме» с подписью: «Провёл отличный год, как за шахматной доской, так и за её пределами». На одном из фото девушка Магнуса – Элизабет Лоренцен Дженне.

По слухам, девушка младше Карлсена на пять лет. Элизабет родилась в городе Хардангер в западной Норвегии, училась на криминалиста в университете Осло, принимала участие в популярном в Норвегии конкурсе моделей «Brun Og Blid».

Сколько зарабатывает Магнус Карлсен?

Магнуса Карлсена называют самым богатым шахматистом мира. В 2013 году американский журнал Times внёс Карлсена в топ-100 самых влиятельных людей мира.

В 2020 году из-за пандемии многие шахматные турниры были отменены, поэтому гроссмейстеры начали участвовать в онлайн-турнирах, где Карлсен также доказал своё превосходство. По итогам года он стал самым высокооплачиваемым киберспортсменом в мире. Его призовые за участие в турнирах составили $ 510 587, сообщает Forbes.

Стоит добавить, что эта сумма не включает спонсорские контракты Карлсена, которые, по оценкам экспертов, приносят шахматисту несколько миллионов долларов в год.

Хобби Магнуса Карлсена

Известно, что Магнус Карлсен очень любит футбол и является болельщиком испанского клуба «Реал Мадрид». Он является одним из немногих почётных гостей, которых приглашали сделать символический, первый удар по мячу в матче «Реала» больше одного раза.

Впрочем, Магнус не только смотрит футбол, но и отлично в него играет. Также он играет в большой теннис, сквош, баскетбол и, конечно, бегает на лыжах. Какой же норвежец не любит лыжи?

Непомнящий – Карлсен: история противостояния

Единственным «неудобным» соперником Карлсена называют россиянина Яна Непомнящего. По победам в личных встречах в «классике» норвежец уступает Яну со счётом 1:4.

Ян и Магнус, как ровесники, соперничают на различных турнирах с самого детства. В 2002 году они встретились на чемпионате мира до 12 лет, где разделили первое место. Однако по дополнительным показателям Карлсен уступил Непомнящему, который и стал чемпионом.