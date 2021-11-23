Волейбол едет в Россию. Что нужно знать об историческом чемпионате мира — 2022?

В следующем году в России состоится грандиозное спортивное событие. Наша страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по волейболу среди мужчин. С 26 августа по 11 сентября 2022 года матчи мирового первенства пройдут в 10 российских городах. Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск примут лучших волейболистов планеты. Участниками чемпионата мира станут 24 лучшие национальные мужские сборные, прошедшие отбор по итогам квалификационных соревнований и на основании рейтинга Международной федерации волейбола (FIVB). Объясняем, почему за ЧМ-2022 точно стоит следить.

Конкуренция не на шутку. Лига наций, Олимпиада и чемпионат Европы тому подтверждение

Мужская сборная России — один из главных фаворитов грядущего турнира и претендент на золотые медали. Но в мире волейбола царит серьёзная конкуренция, что лишний раз подчеркнул последний сезон на международной арене.

В этом году календарь сборных был очень плотным: волейбольная Лига наций, затем Олимпиада и чемпионат Европы.

Традиционный ежегодный коммерческий старт, Лига наций, впервые в истории крупнейших мировых спортивных форумов прошла в формате «пузыря» из-за пандемии COVID-19. В течение месяца в итальянском Римини 16 мужских и 16 женских команд разыгрывали главный приз — $ 1 млн. Мужской турнир проходил по однокруговой системе: каждой команде предстояло сыграть 15 матчей, по одному с каждым из соперников. Четыре лучшие команды общей турнирной таблицы в «Финале четырёх» разыграли короткий плей-офф. Сборной России не хватило нескольких тысячных в разнице выигранных и проигранных партий, чтобы отобраться в решающую стадию турнира – она осталась на пятом месте. А победа досталась бразильцам. Вторыми стали поляки, третье место досталось французам.

На Олимпиаде в Токио наша команда под руководством финского специалиста Туомаса Саммельвуо добралась до финала турнира.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В красивейшем матче полуфинала российская команда выбила из борьбы сборную Бразилии (3-1), на тот момент действующего олимпийского чемпиона. Бразильцы забрали первую партию 25:18. Вторая партия осталась за нашими – 25:21. Решающим же оказался третий сет, который долгое время складывался для нас неудачно – в какой-то момент бразильцы убежали на 7 очков и вели 19:12. Сопернику оставалось набрать всего шесть очков, чтобы повести по партиям 2-1, но благодаря удачным заменам и потрясающей командной игре россияне совершили камбэк и вырвали победу в сете – 26:24. В четвёртом сете они добили соперника и получили путёвку в финал.

В золотом матче с Францией наша команда считалась фаворитом матча, но со старта оказалась в роли догоняющей. Отыгравшись с 0:2 по партиям, сборная России сумела затащить соперников в укороченный пятый сет, где исход матча решили несколько розыгрышей. На тай-брейке россияне упустили преимущество в три мяча и потерпели обидное поражение со счётом 2-3. А сломленные неудачей в полуфинале бразильцы и вовсе сенсационно остались без медалей любого достоинства, уступив в матче за третье место Аргентине. Исход этого матча также решился на тай-брейке.

Спустя всего месяц после завершения олимпийского турнира состоялся чемпионат Европы 2021 года. На нём успех праздновала сборная Италии, в матче за золото выигравшая тай-брейк у команды Словении. Стоит отметить, что все команды, добившиеся успеха на Олимпийских играх в Токио, выступили на чемпионате Европы неудачно. Французы и россияне завершили участие в турнире на ранней стадии плей-офф, проиграв командам Чехии и Польши соответственно. Именно поляки являются чемпионом двух последних мировых первенств. В 2014 году сборная Польши добилась успеха на родной земле, а спустя четыре года подтвердила чемпионский статус в Италии и Болгарии.

Фото: eurovolley.cev.eu

Почти половина участников — в фаворитах. Как их распределят?

Также не стоит сбрасывать со счетов и другие сборные, среди которых в первую очередь выделяются команды Сербии и США. Очень крепкими коллективами обладают и сборные Нидерландов и Германии. Таким образом, без лишнего преувеличения можно сказать, что как минимум 8, а то и 10 сборных из 24 участников чемпионата мира будут ставить перед собой только максимальные задачи. Такую конкуренцию ещё нужно поискать в других видах спорта.

30 сентября 2021 года жеребьёвка распределила 24 сборные по шести группам. Они сыграют круговой этап с 27-29 августа 2022 года в шести городах: Москва, Кемерово, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Красноярск.

Матч открытия чемпионата мира состоится 26 августа 2022 года в Ледовом дворце Санкт-Петербурга между сборными России и Туниса. На первом этапе наша сборная также сыграет с командой Пуэрто-Рико, а украшением предварительного раунда станет культовое противостояние сборных России и Сербии, которое состоится 29 августа в Москве.

Команды группы В (Бразилия, Япония, Куба и Катар) сыграют в Кемерове, сборные группы С (Польша, США, Мексика и Болгария) начнут соревнования в Новосибирске. Команды группы D (Франция, Словения, Германия и Камерун) примет Уфа. Сборные Италии, Канады, Турции и Китая, составившие группу Е, сыграют в Екатеринбурге. Красноярские болельщики увидят команды группы F (Аргентина, Иран, Нидерланды и Египет).

Во второй этап проходят две сильнейшие команды из каждой из шести групп кругового этапа и ещё четыре сильнейших сборных, занявших третье место. Если сборная России выходит из группы (а иного расклада представить абсолютно невозможно), то она сыграет свои матчи второго этапа в Санкт-Петербурге.

Есть некоторые преференции и у действующего чемпиона мира, сборной Польши: в случае выхода из группы первого предварительного этапа второй поляки сыграют в Калининграде. Но только при условии, что они не попадут в одну группу с хозяевами чемпионата. В этом случае команда Польши отправится в Санкт-Петербург.

В Финале шести (7-11 сентября 2022 года) команды делятся на две группы по три сборные в каждой, где играют в один круг. В полуфинал выходят по две лучшие команды, где играют по классической схеме «крест-накрест», затем финал и матч за третье место.

Сборная России только однажды завоёвывала медали ЧМ. Самое время повторить?

Мужская сборная России по волейболу является фаворитом любого турнира, в котором принимает участие. Но чемпионат мира – заколдованный турнир для нашей страны. За семь турниров добыта лишь одна медаль, несмотря на статус вечного фаворита. Произошло это ещё в 2002 году, когда команда Геннадия Шипулина завоевала серебро в финале мирового первенства.

Фото: FIVB.ORG

За это время россияне выиграли Олимпийские игры 2012 года, а также стояли на второй (2021) и дважды на третьей ступенях пьедестала почёта (2004, 2008) на главном спортивном турнире человечества, но на мировых первенствах мы неизменно терпели неудачи. В следующем году исполнится ровно 20 лет с момента последней медали на чемпионате мира. Сумеет ли Россия прервать печальную традицию на домашней земле?

Новость по теме Главный тренер мужской сборной России по волейболу выступил с заявлением

Чтобы поддержать наших парней на трудном для них турнире и насладиться игрой сильнейших волейболистов планеты, лучше следить за матчами турнира, находясь на трибунах российских арен. Приобрести билеты можно уже сейчас — по ссылке. 70 матчей пройдут за 12 игровых, а с учётом перерывов между турами — за 17 календарных дней. Открытие турнира запланировано на 26 августа 2022 года в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Финал ожидается 11 сентября на недавно построенной «ВТБ Арене» (стадионе «Динамо» имени Льва Яшина) в Москве. Финальное решение по утверждению арен FIVB примет по итогам инспекционных визитов в декабре 2021 года.