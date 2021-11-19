Шахматист Чигорин мог стать первым русским чемпионом мира. Но зевнул мат в матче за титул

26 ноября в Дубае стартует главная спортивно-интеллектуальная битва 2021 года – норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий начнут сражение за титул чемпиона мира по шахматам.

К сожалению, короны в нашей стране не было с 2007 года, когда её упустил Владимир Крамник. Но вообще шахматисты из России и Советского Союза всегда были в эпицентре битв на поле с чёрно-белыми клетками. «Чемпионат» решил вспомнить, как наши гроссмейстеры сражались за титул до Яна Непомнящего, начиная аж с конца XIX века. В рамках спецпроекта «Всё могут короли» мы вспомним наиболее яркие, интересные и захватывающие истории.

Русские шахматисты играли друг с другом за титул под флагами Франции и Германии. Ботвинник стал первым советским чемпионом при поддержке КГБ. Карпов смог стать чемпионом мира, не сыграв матч за титул. А Крамник вообще прятался от болгарского соперника в туалете.

Вы спросите – а что, так можно было? Конечно, можно! Шахматные короли могут всё!

В первом тексте спецпроекта мы вспомним человека, который мог стать первым русским чемпионом мира по шахматам ещё в 1892 году! Михаил Чигорин был буквально в шаге от завоевания титула, но в решающей партии необъяснимо зевнул мат.

«Редкая энергия и блеск комбинаций»

Михаил Чигорин – основоположник русской шахматной школы. В шесть лет он остался без матери, а в девять лет после смерти отца оказался в сиротском институте в родной Гатчине. Именно там Чигорин познакомился с шахматами. Хотя учебное заведение он не закончил. На старших курсах будущий шахматист ввязался в странную историю с избиением директора института, после чего вместе с ещё шестью воспитанниками был исключён с выдачей аттестата.

Фото: Fine Art Images/Getty Images

Чигорин, как указывается во многих источниках, стал первым профессиональным шахматистом в России. Его карьера развивалась стремительно, если брать во внимание, что расцвет её пришелся на 1880-1890-е годы. По нынешним меркам на свой первый матч за звание чемпиона мира с действующим королём Вильгельмом Стейницем русский шахматист вышел уже в солидном возрасте – в 39 лет. Интересно, что тогда чемпион сам выбирал себе соперника.

«Чигорин пользовался всеобщим признанием как первокласснейший мастер, особенное восхищение вызывал стиль его игры, характерными чертами которой являются редкая энергия и блеск комбинаций при проведении атак королевского фланга, а также точность расчётов в эндшпилях», – писал первый чемпион мира.

Тот матч в 1889-м в Гаване претендент без особых шансов на успех проиграл, хотя и провёл много ярких партий. Общий счёт – 10,5:6,5.

«Чигорин закончил матч почти победителем»

Но через три года в столице Кубы состоялся второй матч между Стейницем и Чигориным. По тем же правилам – игра до 10 побед одного из соперников без учёта ничьих, при счёте 9:9 матч продолжается до 12 побед. К этому матчу Чигорин подготовился гораздо лучше. И был очень близок к тому, чтобы стать первым русским чемпионом мира. Невероятно близок.

41-летний Чигорин вёл с перевесом в две победы – 4:2 и 5:3, но не удержал преимущества. Хотя и чемпиону не дал оторваться в счёте. После обидного поражения в 22-й партии Чигорин оказался на грани поражения в матче. На следующую партию русский мастер вышел только с одной целью – растерзать, разгромить соперника.

Чигорин разыграл королевский гамбит – это был его дебют, но после быстрого размена ферзей не получил никакого преимущества. Однако вскоре Стейниц допустил ошибку и остался без коня. Шахматист из России уверенно вёл партию к победе, и позицию после 31-го хода современные движки оценивали как выигранную практически на 100 процентов.

Около тысячи зрителей, собравшихся посмотреть на битву шахматных титанов того времени, были уверены, что счёт сравняется. Но Чигорин сделал необъяснимый 32-й ход: он убрал своего слона, защищавшего поле h2 от немедленной атаки чёрных ладей. Естественно, Стейниц взял белую пешку на этом поле, а следующим ходом он бы ставил мат. Русский шахматист тут же сдался.

«Чигорин закончил матч почти победителем», – сказал после окончания битвы Стейниц. Но для проигравшего это было слабым утешением.

«Платья висят на мне, как на вешалке»

Претендент объяснил своё поражение климатическими условиями в Гаване (страшная жара) и своим неважным физическим состоянием.

Фото: Fine Art Images/Getty Images

«По совести вам скажу, что только благодаря климату я проиграл матч со Стейницем, – говорил Чигорин по возвращении в Санкт-Петербург. – Под конец я играл наполовину больным. После матча все мои платья висят на мне, как на вешалке».

Мог ли матч завершиться иначе? Зевок Чигорина кажется кошмарным, но, на самом деле, это было в духе шахматиста из России. Известный советский шахматный автор Николай Греков, исследовавший партии и результаты великого мастера комбинационной и атакующей игры, отмечал:

«Игра Чигорина, несмотря на весь его творческий гений, не была свободна от жестоких срывов – в его практике почти не было турнира, на котором он не проиграл бы вследствие небрежности кому-либо из слабейших участников, как и не было ни одного матча, в котором он из-за грубого просмотра не потерпел бы поражения в стоявшей на выигрыш партии; конечно, такие срывы портили результаты Чигорина во многих ответственнейших состязаниях.

В наше время полностью осознано, что мастер всеми силами обязан стремиться к тому, чтобы, насколько только возможно, устранить срывы из своей игры. Для этой цели он должен много и разносторонне работать над собой, обязан придерживаться определённого режима, должен с полной серьёзностью готовиться к каждому состязанию в целом и к любой турнирной или матчевой партии, чтобы добиться возможно лучших результатов».

В этой характеристике – весь Чигорин. Возможно, если бы он ставил результат выше творчества, вся история шахмат могла пойти другим путём. Но, как заметил первый чемпион мира из СССР Михаил Ботвинник: «Чигорин добился худших результатов, чем это соответствовало силе его игры. Почти всегда на его результаты влияли неблагоприятные случайности».

После второго поражения от Стейница выдающийся русский шахматист за титул чемпиона мира больше не боролся, да и результаты в соревнованиях уже не были столь впечатляющими. Но при этом не было ни одного турнира, где Чигорин не сыграл бы выдающуюся партию.