Россиянин боролся с Магнусом Карлсеном с самого детства. И теперь может добыть главную победу в противостоянии с ним.

Обыгрывал Карлсена в 12 лет! Кто такой Ян Непомнящий — претендент на титул чемпиона мира?

24 ноября в Дубае стартует матч за титул чемпиона мира по шахматам. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии сразится за корону с россиянином Яном Непомнящим.

Что же известно о нашем шахматисте, который имеет все шансы добыть мировую корону?

Кто такой Ян Непомнящий?

Ян Непомнящий в настоящий момент возглавляет рейтинг сильнейших шахматистов России. Он дважды становился чемпионом страны, а весной 2021 года досрочно выиграл Турнир претендентов и получил право сразиться за чемпионский титул с Магнусом Карлсеном. Именно Яна называют единственным «неудобным» соперником действующего чемпиона мира, поскольку по победам в личных встречах в классике норвежец Карлсен уступает Яну со счётом 1:4.

Ян Непомнящий: рейтинг ФИДЕ

Максимальный рейтинг Яна – 2792 балла. На момент старта чемпионского матча – 2782. В мировом рейтинге ФИДЕ, обновлённом 1 ноября 2021 года, россиянин занимает пятую строчку. Возглавляет его действующий чемпион мира. У Магнуса Карлсена в активе 2855 очков.

Детство Яна Непомнящего

Ян родился 14 июля 1990 года в Брянске. Семья Яна – потомственные педагоги. Дедушка Непомнящего был преподавателем словесности и поэтом-лириком, мама учила математике.

Ян начал играть в шахматы, когда ему не было ещё и пяти лет. Рядом с его домом находился шахматный клуб, где он начал тренироваться у Валентина Евдокименко. Уже в семь лет Непомнящий добился своих первых успехов в шахматах – выиграл чемпионат области и получил первый разряд.

С 2000-го по 2002-й он трижды становился чемпионом Европы по своему возрасту.

Перед своим 18-летием Непомнящий попал в топ-100 сильнейших шахматистов планеты. В 20 лет стал чемпионом России, обыграв Сергея Карякина. И тогда же достиг отметки в 2700 баллов.

В школе Непомнящий учился на отлично, однажды выиграл областную Олимпиаду по русскому языку. Ян окончил факультет журналистики Российского государственного социального университета.

Хобби Яна Непомнящего

Непомнящий неоднократно участвовал в киберспортивных турнирах. В 2011 году вместе с PGG он стал чемпионом ASUS Winter по Доте. Это стало самым крупным успехом Яна в киберспорте. В 2018-м он попробовал себя в качестве комментатора на киберспортивном турнире ESL One Hamburg.

Со временем он стал уделять своему увлечению всё меньше внимания, так как шахматы требовали много усилий и времени. Однако не отрицает, что вполне мог бы стать профессиональным киберспортсменом, если бы не сделал выбор в пользу чёрно-белой игры.

Также Ян Непомнящий с детства увлекается игрой «Что? Где? Когда?». Осенью 2021-го он принял участие в одном из выпусков телеигры на Первом канале.

Непомнящий — Карлсен: статистика личных встреч

Карлсен и Непомнящий провели между собой лишь 13 партий, включая три в подростковом возрасте. Восемь из этих партий завершились вничью, четырежды побеждал Ян, один раз – Магнус.

Впервые Ян победил будущего чемпиона мира в октябре 2002 года на чемпионате мира для детей до 12 лет в Испании. А ещё через год обыграл ещё раз, но уже на ЧМ U-14 в Греции.

Восемь лет Карлсен и Непомнящий между собой не встречались, а в 2011 году сошлись на турнире Tata Steel в Вейк-ан-Зее – победу вновь праздновал российский шахматист. После трёх ничьих Ян обыграл уже действующего чемпиона мира в четвёртый раз на турнире London Chess Classic в 2017 году. И только в 2019-м Карлсен смог размочить счёт в противостоянии с Яном в классике.

При этом если считать партии с более быстрым контролем времени, то Карлсен заметно опережает Непомнящего: 23:14 по победам при 40 ничьих.