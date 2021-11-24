«Конечно, Карлсен — фаворит». Российский экс-чемпион мира оценил шансы Яна Непомнящего

Гроссмейстер из Санкт-Петербурга Александр Халифман в 1999 году завоевал звание чемпиона мира ФИДЕ в грандиозном нокаут-турнире, который принимал Лас-Вегас. Тогда прошлый президент международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов на радостях сказал на банкете: «Меня избавили от проблемы вечно враждующих Каспарова и Карпова – пусть чемпионом будет Халифман!» Увы, один из ведущих российских шахматистов не удержал своё звание в следующем розыгрыше, но и по сей день очень авторитетен в шахматном мире – известен как эрудит и теоретик, автор популярных дебютных руководств и замечательный комментатор, а лучшие из его учеников дают за доской достойный отпор Магнусу Карлсену.
Перед чемпионским матчем между Карлсеном и Непомнящим гроссмейстер рассказал «Чемпионату» о своих ожиданиях от грядущего сражения.
«Шансы у Непомнящего есть, конечно»
– Александр, Магнус — величайший чемпион в истории? Или успехи Каспарова с Фишером не менее значительны?
– Все чемпионы мира великие, и сравнивать их смысла не вижу.
– Есть ли шансы у Непомнящего завалить такую глыбу? Как бы вы оценили расклад сил перед битвой?
– Шансы есть, конечно. Важно правильно ими воспользоваться. Хотя, конечно, Карлсен – фаворит, в процентах соотношение сил опять же прикидывать не хочется.
– Похож ли матч в Дубае по внутренней интриге на давний поединок Каспарова и Крамника в 2000 году? Тогда по рейтингу Каспаров выглядел фаворитом, а Крамник являлся единственным, кто имел против чемпиона небольшой перевес в личных встречах?
– Что-то, конечно, похоже, но много и различий. Тогда одним из подтекстов шла смена поколений, сейчас речь об этом не идёт. Крушение фаворита было обусловлено тем, что в конкретный период матча лучшим шахматистом в мире оказался именно Крамник. Глубокий анализ первопричин – долгая отдельная история. Настолько не готов к матчу Карлсен, конечно, не окажется, но возможны всякие сценарии.
– Сильно ли давит на высшем уровне, когда один спортсмен имеет перевес над другим в классических встречах? Или, учитывая, что Карлсен весьма неплохо играл в рапид и блиц против Непомнящего, классические 4:1 не будут иметь решающего значения?
– Учитывая, что у взрослых Магнуса и Яна счёт всего-то 1:2 (ещё дважды Непомнящий обыгрывал Карлсена в детских соревнованиях – Прим. «Чемпионата»), этим фактором можно спокойно пренебречь.
«Половину результативных партий я бы не ожидал»
– Какие, на ваш взгляд лучшие стороны претендента, которые он может использовать в борьбе с чемпионом?
– Мощная и в то же время творческая постановка дебюта плюс богатейшая фантазия. Впрочем, это и без меня все знают, конечно.
Фото: РИА Новости
– Имеет ли в современных шахматах решающее значение, кто собрал лучшую команду тренеров? У кого мощнее многопроцессорная ЭВМ?
– Роль доступа к суперкомпьютерам мне представляется преувеличенной, а вот наличие мощной сработанной бригады – это, само собой, один из ключевых факторов. Впрочем, с этим, насколько можно судить по отрывочным сведениям, у обеих сторон полный порядок.
– Последние матчи на мировую корону изобиловали ничьими. Как считаете, увидят сейчас зрители кровопролитный бой?
– Половину результативных партий я бы всё же не ожидал. Но в то же время хочется верить, что как-то всё пойдёт поживее, конечно.
– А какой в истории самый интересный и яркий поединок за мировую корону, на ваш вкус?
– Из истории, хотя всё это довольно субъективно, само собой, самым ярким в творческом отношении мне представляется первый матч Михаил Таль – Михаил Ботвинник (1960), а самым закрученным с точки зрения матчевой борьбы матч Гарри Каспаров – Анатолий Карпов, но не Севилья-1987, а Лондон-Ленинград-1986.
Больше свежих новостей о главном шахматном матче этого года – в телеграм-канале «Чемпионата» и крупнейшем русскоязычном шахматном сообществе «Шахматы +».
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