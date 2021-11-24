«Это уже не шутки». Почему Непомнящий сыграет матч за титул чемпиона без флага России?

С 24 ноября по 16 декабря в Дубае пройдёт матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и российским шахматистом Яном Непомнящим. И если Магнус сыграет в ОАЭ под своим, норвежским флагом, то Непомнящий останется без нашего триколора, а выступит в нейтральном статусе под флагом Федерации шахмат России.

ВАДА не собирается делать исключений даже для шахмат.

Поблажек от ВАДА ждать не стоит

Ещё за полгода до старта матча представители Международной шахматной федерации сообщили, что Непомнящий не сможет сыграть под российским флагом. Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства и решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года, которое запрещает российским спортсменам использовать национальную символику на Олимпиадах, чемпионатах мира и в матчах за звание чемпиона мира до 16 декабря 2022 года.

С одной стороны, ситуация кажется абсурдной, и возникает вопрос: а при чём в этом допинговом скандале шахматы? Однако не стоит забывать, что федерация шахмат – такая же спортивная федерация, как и все остальные, и каких-то особых правил и исключений для шахматистов нет.

«Это какая-то дикость»

О том, что ВАДА не делает поблажек ни для каких видов спорта, ранее на собственном горьком опыте убедилась Международная федерация шашек.



Во время матча за титул чемпионки мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской организаторы турнира были вынуждены убрать российский флаг со стола. Причём представители ВАДА потребовали убрать символику прямо во время партии. Организаторы пошли им навстречу и практически вмешались в ход партии.

Шахматист Ян Непомнящий перед своим матчем назвал эту ситуацию «дикостью»:



«Это довольно сильно отвлекает, не говоря уже о символизме, что конкретно снимают флаг. Это какая-то дикость. Если есть такие странные условия, обсудите это перед партией, после партии.



Но не во время игры. Во время игры способно отвлечь всё что угодно. Так что я с трудом представляю, что ощущала Тамара», – рассказал Непомнящий в эфире «Матч ТВ».

«Надеюсь, это не станет поворотным фактором»

Также Ян ответил на вопрос, имеет ли для него значение отсутствие флага и гимна:



«Мне кажется, это больше идёт изнутри. Конечно, это влияет, но не нужно возводить в абсолют. По-моему, ещё в 2000 году был старый гимн, когда я играл на чемпионате Европы. Это был самый приятный момент, когда выходишь на награждение и звучит гимн твоей страны. Сейчас это уже не шутки. Надеюсь, это не станет поворотным фактором», – высказался Непомнящий.

Во время встречи за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Карлсеном на столе будут стоять флаги Норвегии и Федерации шахмат России. Однако российский триколор будет присутствовать на выставке «Экспо», в рамках которой и пройдёт чемпионский матч.



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