Горький детский опыт. Почему Непомнящий — неудобный соперник для Магнуса Карлсена?

Феномен «неудобного» соперника

Современный шахматный элитный гроссмейстер – это страшная машина за доской. В нём всё должно быть идеально: отработанный с суперкомпьютерами дебют, отточенный многочасовыми тренировками расчёт вариантов, глубочайшая оценка позиции, ювелирное планирование, фундаментальные знания эндшпиля. Не последнюю роль играют блестящая физическая форма и железобетонная психика. И если какой-то элемент из этого выпадает, то другие элитные игроки сразу начинают бить в уязвимое место, чем сразу отправляют ослабевшего во второй эшелон.

И даже с такими жёсткими правилами игры и требованиями к члену элитарного клуба существует феномен «неудобного» соперника, с которым при всей мощи супершахматиста ему очень тяжело играть. Вот, считается, что Ян Непомнящий сейчас – самый неудобный соперник для чемпиона мира Магнуса Карлсена и ведёт с ним 4:1 без учета ничьих в партиях с классическим контролем.

Но почему такие «неудобные» соперники возникают в шахматах, и какие обстоятельства обуславливают подобное спортивное взаимоотношение суперигроков?



Чтобы разобраться в этом, стоит окунуться в историю.

Гроза двух чемпионов мира

Известный теоретик, выдающийся гроссмейстер Ефим Геллер являлся неудобным соперником сразу для двух чемпионов мира, да ещё каких! Патриарха советской шахматной школы Михаила Ботвинника и Роберта Фишера, гениального американца, в одиночку повергшего советскую шахматную машину. При этом самому Ефиму Петровичу в претендентских отборах категорически не везло и, постоянно будучи одним из фаворитов, он из-за своих страшных цейтнотов не то, что на первенство мира не сыграл, но даже в финал кандидатских ни разу не прошёл.



Но в поединках с Ботвинником и Фишером Геллер постоянно выигрывал принципиальные дебютные споры – здесь открывались его наилучшие качества, и Ботвинник даже в сердцах как-то сказал, что «до Геллера мы староиндийскую защиту как следует не понимали», что выглядело невероятной фразой в устах подлинного мастера домашнего анализа. Бобби же советский гроссмейстер громил в сицилианской, которую Фишер просто обожал и играл всю жизнь.

Карпов – злой гений

Впервые о факторе «неудобного» соперника в советской шахматной прессе заговорили на фоне поединков гения комбинаций из Риги, восьмого чемпиона мира Михаила Таля и будущего «злодея», невозвращенца Виктора Корчного. Таль блистательно атаковал и под его натиском ломались лучшие умы того времени. А Корчной всегда считался феноменальным защитником. И Таль ничего не мог тут с ним поделать! Михаил жертвовал, а Виктор забирал фигуры, отбивался и реализовывал перевес! В какой-то момент Таль начал действовать куда расчётливее, во встречах с Корчным, но сумел лишь немного выправить кошмарную статистику – 4:12!



Иногда бывает, что унаследовавший трон безжалостен к своему предшественнику – он сделал шаг в шахматной эволюции и стал лучше, современнее по многим параметрам, да и годы порой берут своё для павшего чемпиона. Например, Анатолию Карпову оказалось нелегко в первых битвах с Борисом Спасским, однако после выигранного претендентского матча он на всю жизнь стал настоящим злым гением для Бориса Васильевича – 15:2!

Кошмар Гарри Каспарова

Случается, что «неудобный» соперник чемпиона мира вообще не попадает в лучшую мировую десятку, а неудачная игра с ним местами не поддается логическому объяснению. Такой могучий титан как Гарри Каспаров по завершении своей карьеры остался в минусе против француза Жоэля Лотье и уехавшего в США из СССР после нескольких лет идеологической травли Бориса Гулько. С Гулько на командном в Кисловодске Гарри пожертвовал одну фигуру, вторую, дал пару шахов и сдался. А с Лотье проигрывал, даже поймав соперника на анализ.

Вот, что писал о реакции Каспарова после одной из партий с Жоэлем известный гроссмейстер и литератор Генна Сосонко: «Нет, ты видел, что произошло? Ты видел??? – повторял Гарри, когда мы оказались у двери. – У меня же всё это записано! Я просто забыл анализы… ЧТО он играет?!?! Проиграно после пятнадцатого хода!!! Невероятно!!! НЕВЕРОЯТНО!!! Нет, ты видел?!?!» Произошедшее явно не поддавалось никакому логическому объяснению!



А вот, допустим, против младшего на шесть лет пятнадцатого чемпиона Виши Ананда Каспаров всегда играл как машина и после полного крушения в очном матче индийский гроссмейстер никогда уже не мог научиться играть с Гарри – целых 15:3 в пользу российского гроссмейстера. С Владимиром Крамником у Ананда получалось значительно лучше, и чемпионская эпоха Вишванатана началась только после того как Каспаров прекратил биться за корону.

История из детства

Какие можно сделать выводы? Неудобным может быть игрок с противоположным стилем, этакий левша, или, наоборот, боец, настроенный биться на тренировках в ту же самую стенку, что и вы, только делающий это на порядок лучше. Зачастую, фактор неудобного образуется после страшного разгрома в личном матче и в результате эволюционного скачка в понимании шахмат.



Но бывает, что «неудобность» носит некий мистический характер и логически разрешить её не получается – вот не можешь играть с этим соперником и все тут!

Сейчас шахматы значительно помолодели – состязания начинаются чуть ли не в семь лет. И не редкость, когда будущие соседи по верхушкам мировых рейтингов встречались ещё чуть ли не в ясельных турнирах. Детские впечатления очень яркие и накладывают отпечаток на всю жизнь. Бывает, растут два шахматиста рядом – один становится обычным, а другой очень сильным гроссмейстером. Но во встречах сильного с обычным эта разница в уровне пропадает, и на доске незримо мелькает калейдоскоп картинок из их юношеских битв. Если не реализовавший все свои амбиции ранее играл хорошо против звезды, то именно в личной встрече против друга молодости он может вложить всё в эту встречу, чтобы потешить своё самолюбие.

Непомнящий против Карлсена

Истоки противостояния Непомнящего и Карлсена тоже лежат в их детских встречах. На юношеских турнирах норвежец долгое время находился на вторых ролях – считалось, что самый перспективный из молодежи – это Сергей Карякин, следом шли Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин, Ильдар Хайруллин, Максим Вашье-Лаграв и только потом боролся скандинав, зачастую не попадавший в медальные зачеты первенств мира и Европы. Именно в этих турнирах Ян нанес Магнусу две болезненные пробоины и оба раза стал выше его в итоговой таблице.



Спустя много лет, когда Карлсен уже поработал с Гарри Каспаровым и вырвался в элитные состязания, Ян Непомнящей несколько отстал от своего сверстника. Да, он тоже играл очень сильно, но некоторое время был сосредоточен на невероятно популярной Dota2, в то время как конкурент вкладывал все силы в шахматное продвижение. Но когда и Непомнящий прорвался в топ-дивизион, то сразу напомнил норвежцу о его горьком детском опыте – первая же битва на супертурнире в Вейк-ан-Зее закончилась тяжёлым поражением Карлсена.

Кстати, после той партии прошло десятилетие, в которое при многих ничьих общий счет последних встреч наших героев равный – 1:1. Но всё-таки пока не покидает ощущение, что полностью изжить «комплекс Непомнящего» Карлсену не удаётся – от решения со знаком плюс или со знаком минус может напрямую зависеть судьба матча в Дубае.



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