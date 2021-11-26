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Ян Непомнящий — Магнус Карлсен, онлайн-трансляция 1-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, 26 ноября 2021

Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за звание чемпиона мира. Россия вернёт корону? LIVE
Александр Федяков Михаил Чесалин
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Магнус Карлсен и Ян Непомнящий
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Самое главное спортивное событие этой зимы! Следите за великой битвой в Дубае в нашей онлайн-трансляции.
Расписание партий матча за звание чемпиона мира-2021
Результаты партий за звание чемпиона мира-2021

Сегодня стартует долгожданный матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2021. Встреча должна была пройти ещё в прошлом году, но была перенесена на год из-за коронавируса. За чемпионский титул поборются действующий чемпион мира Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий.

Первая партия начнется сегодня, 26 ноября, в 15:30 по московскому времени. Ух, какая нас ждёт борьба!

Live Александр Федяков

Вообще, в истории Советского Союза и России было немало чемпионов мира по шахматам. Будет ли ещё один?

10:29 Александр Федяков

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в Дубае наконец-то начинается грандиозный матч за титул чемпиона мира по шахматам, в котором сойдутся действующий чемпион мира Магнус Карлсен и претендент Ян Непомнящий. С 2007 года у шахматистов из России не было чемпионского титула, и, кажется, Яну по силу вернуть корону в нашу страну. Но сделать это, конечно, будет непросто. Впереди долгая и напряжённая битва.

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