Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за звание чемпиона мира. Россия вернёт корону? LIVE

Сегодня стартует долгожданный матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2021. Встреча должна была пройти ещё в прошлом году, но была перенесена на год из-за коронавируса. За чемпионский титул поборются действующий чемпион мира Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий.
Первая партия начнется сегодня, 26 ноября, в 15:30 по московскому времени. Ух, какая нас ждёт борьба!
Вообще, в истории Советского Союза и России было немало чемпионов мира по шахматам. Будет ли ещё один?
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в Дубае наконец-то начинается грандиозный матч за титул чемпиона мира по шахматам, в котором сойдутся действующий чемпион мира Магнус Карлсен и претендент Ян Непомнящий. С 2007 года у шахматистов из России не было чемпионского титула, и, кажется, Яну по силу вернуть корону в нашу страну. Но сделать это, конечно, будет непросто. Впереди долгая и напряжённая битва.
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