Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за звание чемпиона мира. Россия вернёт корону? LIVE

Самое главное спортивное событие этой зимы! Следите за великой битвой в Дубае в нашей онлайн-трансляции.

Сегодня стартует долгожданный матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2021. Встреча должна была пройти ещё в прошлом году, но была перенесена на год из-за коронавируса. За чемпионский титул поборются действующий чемпион мира Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий.

Первая партия начнется сегодня, 26 ноября, в 15:30 по московскому времени. Ух, какая нас ждёт борьба!