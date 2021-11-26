«Попадём пальцем в небо». Как россиянин Непомнящий дважды обыграл грозного Карлсена

В первый раз Яну помогло тренерское чутьё, а во второй – Магнус грубо зевнул.

Известно, что на детском уровне Ян Непомнящий считался более сильным и талантливым шахматистом, чем Магнус Карлсен. Россиянин обыграл норвежца на первенстве мира до 12 лет 2002 года и первенстве Европы до 14 лет 2003 года. Ян оба раза был в числе победителей, а Магнуса поражение отбрасывало с первых мест. Но вскоре многое изменилось.

Талантливый россиянин всерьёз занимался не только шахматами, но и стал невероятно популярен в виртуальных мирах Dota под никнеймом Frost Nova. А Карлсен работал с тринадцатым чемпионом мира Гарри Каспаровым и в конце нулевых стремительно сокрушил мировые супертурниры, набрав огромный рейтинг и став прямым наследником Ананда.



Непомнящий совершил хоть и более скромный по сравнению с норвежцем, но спурт: победил в сильнейшем оупен-турнире мира — «Аэрофлоте», достойно выступил на супертурнире в Дортмунде, выиграл российский Суперфинал. И на супертурнире в Вейк-ан-Зее спустя целых восемь лет сошёлся со своим давним знакомым в поединке с классическим контролем.

Конечно, делать прогнозы на матч в Дубае по итогам детских партий несколько наивно. Но вот как Непомнящий дважды побеждал Карлсена во взрослых шахматах – очень интересно.

Победа №3. Супертурнир TataSteel. Вейк-ан-Зее, Голландия. 2011 год

Собрание элиты 2011 года оказалось звёздным часом для другого ученика Гарри Каспарова, Хикару Накамуры – американец финишировал первым с результатом 9 из 13. На пол-очка отстал чемпион мира Виши Ананд, а вот рейтинг-фаворит Магнус Карлсен занял только третье место – его подкосило поражение от Непомнящего.

Комментируя партию для журнала «Шахматное обозрение-64», победитель той встречи писал: «Когда Володя Поткин, в очередной раз проявивший недюжинное чутье, утром показывал мне случившийся вариант (?!), я, каюсь, был преисполнен скепсиса и недоверия: мол, попадем пальцем в небо и всё равно не угадаем…». Но случилось непредвиденное для норвежца – Ян получил по анализу Поткина отличную позицию, а потом набросился на монарха Карлсена.

М. Карлсен (Норвегия) – Я. Непомнящий (Россия)

Сильнее всего по анализу Непомнящего здесь вкрадчивое 43… Фa6! – король белых слаб, и совсем не видно какого-то разумного хода.

Однако перевод ладьи в партии заставляет белых отдать качество. Вы не поверите – в детских партиях Карлсен дважды подряд отдавал Яну качество (во второй попытке даже два качества) и дважды проиграл. Удивительное совпадение!

43… Лc6 44. Лxe4 fxe 45. Фxe4+ Лg6 46. Сg3 Фd7! 47. h4 h5

Король белых слаб, поэтому им не получается эффектно использовать свои связанные проходные – далеко они не уйдут. Ян подводит свои фигуры и начинает собирать неприятельский материал.

48. c4 Фd2+ 49. Kрh3 Фc3 50. Фf4 Фxb4

Непомнящий отмечает четкое 50… Фd3!, но и после 51. Фf5 Фxc4 52. Фxh5+ Лh6 53. Фf3 Фe6+ 54. Kрh2 Лf6 чёрные легко выиграли с лишним качеством и лучшей позицией короля.

Все эти годы гроссмейстер Владимир Поткин остаётся верным помощником Яна Непомнящего, вот и сейчас мы верим, что его идеи застанут врасплох Магнуса Карлсена.

Победа №4. London Chess Classic. Лондон, Англия. 2017 год

Магнус жаждал реванша, но встречи с Яном на супертурнирах в Голландии и США (2017) дали ему лишь ничейные результаты. К концу 2017 года эксперты сходились во мнении, что лидер шахматного мира переживает определенный кризис, и это четко показал турнир London Chess Classic. Здесь Карлсен играл очень тяжело и набрал пять очков в девяти партиях, трагически уступив Яну, который разделил победу в турнире с Фабиано Каруаной.

М. Карлсен (Норвегия) – Я. Непомнящий (Россия)

Конечно, после 36. cxb Фxb6 37. Лc3 у чёрных лишняя пешка, умиротворяющий разноцвет при случае может сыграть не на руку белым, но в любом случае проигрывать сразу не стоило.

36. Фc6?? Фa4!

Какой ужас! Белые остаются без фигуры, и после 37. Фxa4 Кxa4 38. c6 Кb6 39. c7 f6 40. Лb3 Кc8 Магнус остановил часы.

Конечно, в матче на первенство мира норвежец так не зевнет, да и вскоре Карлсену удалось размочить счёт во встречах с неудобным соперником, зафиксировав текущий счёт в классику — 4:1. Однако победа Яна в Лондоне по праву лучшая в истории противостояния претендента и чемпиона!

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».