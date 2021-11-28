Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за звание чемпиона мира. Выиграет ли россиянин белыми?

Сегодня, 28 ноября, Магнус Карлсен и Ян Непомнящий сыграют третью партию матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2021. Предыдущие две встречи между россиянином и норвежцем заканчивались ничьей. Если результат первой партии был закономерен, то во второй Непомнящий обидно упустил победу.

Но сегодня Ян снова ходит белыми, поэтому рискнёт всё-таки вырвать победу у Магнуса. За напряжённым и жарким (и не потому, что матч проходит в Дубае) поединком следите в онлайн-трансляции «Чемпионата». Матч стартует в 15:30 по Москве.