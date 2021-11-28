«Если бы Ян играл сильнейшим образом, Магнуса ждал бы неприятный эндшпиль»

Две первых партии чемпионского матча позади. Магнус Карлсен и Ян Непомнящий сыграли уже и белыми, и чёрными фигурами, но расшатать оборонительные порядки друг друга не смогли – первые две битвы завершились вничью. Чтобы определить чемпиона, есть ещё 12 раундов.

Генеральный директор ФИДЕ, израильский гроссмейстер Эмиль Сутовский поделился мнением о первых двух партиях. По его мнению, у Непомнящего был шанс поставить действующего чемпиона в сложное положение, однако он поторопился. А ещё, как оказалось, на место проведения матча за титул заглядывал Гарри Каспаров. Правда, уехал он до начала партии.

– Эмиль, какие впечатления от первых двух партий? Насколько ожидаем был такой характер борьбы?

– Должен оговориться, что рабочие обязанности не позволяют мне очень уж углубляться в происходящее на доске. Потому что пока все изучают тонкости компьютерной оценки позиции, я вынужден решать вопросы, условно связанные с трансляцией партий. Но тем не менее.

Мы все знаем эту тенденцию последних лет: чёрными скидывать пешку и получать игровую компенсацию. То есть не сразу получается форсированная ничья, а ты держишь позицию. Мне кажется, в первой партии произошло именно это: чтобы выигрывать подобные позиции белыми, надо выстраивать какую-то невероятно тонкую стратегию… Не то что позиция объективно выиграна, а чтобы создать чёрным какие-то проблемы. Надо играть очень тонко! А после того, как белые допустили размен на f3, мне казалось, у них уже нет никаких шансов.

– Ян поторопился с ходом 22. Bf4?

– Да.

– Предыдущими двумя ходами чемпион мира отвёл в тыл на е7 своего коня, который до этого занимал активную позицию на b4. Может быть, таким образом Карлсен спровоцировал соперника на преждевременную активность?

– Не думаю, что здесь был какой-то психологический трюк. Скорее, как-то само собой случилось то, что случилось.

С одной стороны, событий в партии оказалось немного. С другой, она важная с точки зрения дебютной канвы: понять, куда будут выходить соперники. Ян пошёл 1. е4; кстати, вряд ли это будет его единственный первый ход на этом матче; думаю, мы увидим как минимум несколько партий с другим первым ходом. Карлсен ответил 1… е5…

– Испанская партия – это же один из основных его дебютов?

– Да, но что характерно – Магнус не сыграл 3… Nf6. Мне кажется, тут была интересная психологическая дуэль. Дело в том, что Карлсен в целом не играет чёрными Берлин с большим удовольствием, а предпочитает анти-Берлин. То есть с людьми, которые готовы пойти в Берлин, он может, конечно, его сыграть, но не очень охотно. Может быть, именно поэтому Ян и сыграл на турнире в Ставангере незадолго до матча Берлин белыми против Карякина, показав хорошую подготовку. Словно говоря Карлсену, мол, мы будем тебя здесь ждать! Понятно, что бы ты ни подготовил в Берлине, это заготовка на одну партию, но тем не менее. Но Карлсен часто играет обычную испанку, и в первой партии он показал, что готов играть атаку Маршалла.

Последовало 8. h3 Na5!? Конечно, я уже три года не занимаюсь шахматами профессионально, но насколько помню, до 2018 года не было таких партий высокого уровня. А сейчас уже все компьютеры показывают эту линию, уже были партии между компьютерами, и здесь получается игровая позиция такого типа, что случилась в партии. Мне показалось, что Ян её немножко недооценил. Я бы сказал так: он знал, что такой ход существует, но считал, что это 0,3, которое сразу не испаряется, его устраивает. В итоге дебютная борьба закончилась тем, чем закончилась: быстрым выхолащиванием шансов белых, после чего ситуационные шансы были уже, скорее, у Карлсена. Не раз и не два, кстати, против сильных шахматистов он подобные шансы реализовывал, но Янчик отбился. То есть нельзя сказать, что он прям жутко отбивался, но всё-таки ему пришлось защищаться.

Вторая партия оказалась несравненно интереснее. Что тут можно отметить? Мне кажется, дебютный выбор Яна был достаточно интересен – 1… Nf6 и 2… е6.

– Да, ведь у него основной дебют – Грюнфельд?

– Примерно единственный! Но понятно, что в Грюнфельде можно белыми ставить много вопросов, и я не уверен, что мы увидим этот дебют в матче. Мне показалось, что Ян не был очень хорошо готов. Понятно, что ход 7… b5 – это мода последних лет, но после 8. Ne5 c6 9. a4 (даже я знал о существовании этого хода, хотя никогда не играл эту линию) Ян уже играл самостоятельно – это было видно по показаниям часов. На 15 минут ты не задумываешься для того, чтобы ввести соперника в заблуждение – можно повспоминать минут 5, так что это явно не тот случай. На мой взгляд, Ян не решил дебютных проблем, и в какой-то момент его позиция выглядела как минимум подозрительной, если не плохой.

Карлсен упустил перевес, фактически одним ходом сыграв 17. Ne5. Причём он сделал его относительно быстро. Очевидно, он подзевнул идею 17… Bxe5 18. dxe5 Nac5!

– После чего фигуры чёрных стали выползать из заточения?

– Они и выползли, и сразу заползли! Карлсену ничего не оставалось, кроме как пожертвовать качество. Но тут надо понимать, что компьютерные оценки, которые в этот момент давались, совершенно не в тему. На chessbomb я видел оценку -2, где-то было -1,5. Я же думаю, что по большому счёту из ничейной зоны партия не выходила. Может быть, правильно сказать так: если бы Ян играл сильнейшим образом, то Магнусу пришлось бы отскакивать в каком-нибудь неприятном эндшпиле без качества за пешку. В партии же у Карлсена снова стало лучше, и тут мне показалось, что он поторопился. Мне смешно сейчас говорить «я бы», но сыграть 37. Qg4, позволив чёрным разменять коня d6, мне бы в голову не пришло. Я не смотрел позицию на компьютере, но мне казалось очень заманчивым спокойное 37. Ra3 с идеей перевести ладью на королевский фланг. При этом чёрные никогда больше, чем о ничьей, вообще помышлять не могут! Белые всегда могут поддержать напряжение: поставить пешку на f4, ещё что-то. Опять-таки, наверняка это объективно ничейная позиция, но она очень приятная для игры белыми.

А сыграв 37. Qg4, Магнус, наверное, что-то зевнул. Может, он хотел «повозить» ладейник «три на две» после 41… Qf5+ (неудачно 41… Qc8 42.Ra7+ Kh6 43. Rd7) 42. Qxf5 gxf5 и пропустил 41… Rf8! с разменом ферзей без ослабления пешечной структуры чёрных? «Три на две» в таких матчах не играется, а если и играется, то результат очевиден.

– Из «твиттера» ФИДЕ мы узнали, что утром перед второй партией на игровую площадку заглянул Гарри Каспаров. Обсуждали с ним что-то интересное?

– Мы всегда рады видеть Гарри Кимовича! Мы знали, что он в Дубае, и были рады его пригласить. К сожалению, он не мог прийти во время партии, потому что днём улетал. Мы немножко пообщались. У нас не было детальных обсуждений чего-то конкретного, но мы, в общем и целом, всё время на связи. Надеюсь, в какой-то момент это воплотится в сотрудничество.

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