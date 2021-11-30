Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за титул чемпиона мира. Магнус идёт в наступление! LIVE
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Россиянин и норвежец вернулись за шахматный стол после выходного дня. «Чемпионат» продолжает текстовую онлайн-трансляцию из Дубая.
В Дубае продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам — 2021. За него сражаются Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен. После трёх первых партий, которые завершились вничью, гроссмейстеры получили один день, чтобы отдохнуть и освежить в голове домашние наработки.
В четвёртой партии белыми будет играть действующий чемпион мира, и можно не сомневаться, что Магнус пойдёт в мощное наступление. Нашему претенденту надо держаться и искать контригру. Во второй партии Ян мог играть чёрными даже на победу. Может быть, и в этот раз норвежец будет допускать ошибки?
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