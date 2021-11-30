Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за титул чемпиона мира. Магнус идёт в наступление! LIVE

В Дубае продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам — 2021. За него сражаются Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен. После трёх первых партий, которые завершились вничью, гроссмейстеры получили один день, чтобы отдохнуть и освежить в голове домашние наработки.

В четвёртой партии белыми будет играть действующий чемпион мира, и можно не сомневаться, что Магнус пойдёт в мощное наступление. Нашему претенденту надо держаться и искать контригру. Во второй партии Ян мог играть чёрными даже на победу. Может быть, и в этот раз норвежец будет допускать ошибки?