«Это шахматы наших дедов». Даже в ФИДЕ недовольны ничьими в чемпионском матче

Заместитель президента международной федерации Башар Куатли рассказал, что нужно делать, чтобы сделать шахматные поединки менее скучными.

Четыре из четырёх партий чемпионского матча между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим завершились вничью. Пока ни действующий чемпион, ни претендент не допустили ни одной серьёзной ошибки, поэтому и сохраняется равенство, которое многим болельщикам кажется скучным. Любопытно, что недостаток драмы отмечают даже шахматные эксперты. Заместитель президента ФИДЕ гроссмейстер Башар Куатли недоволен накалом чемпионского противостояния и знает, что делать, чтобы чемпионские шахматные матчи стали более яркими.

– Башар, как вам четвёртая партия? Довольно скучная, не так ли?

– Мы видим тенденцию, которая началась в 2016 и 2018 годах.

– Вы о большом количестве ничьих?

– Да, и это абсолютно нормально, поскольку суперкомпьютеры становятся всё быстрее и быстрее. У этих джентльменов есть доступ ко всей информации, а что это означает? Шахматы, которые мы знали много лет назад – да хотя бы 10 лет назадназад, уже далеко не те же самые. Это борьба между суперкомпьютерами, которыми управляют чемпион мира и претендент. Такова тенденция.

Пока один из игроков не заболеет или не столкнется с какими-то другими проблемами, железная рука останется железной рукой. Никто не будет рисковать так, как раньше. Каждый понимает, что происходит. Сегодня, например, соперники сделали первые 20-25 ходов очень быстро. Конечно, они знали, что происходит на доске. Да, это борьба, но…

– И что же с этим делать?

– За 33 года, которые прошли после первого чемпионата мира по быстрым шахматам в Масатлане (чемпионом тогда стал Анатолий Карпов, обошедший по коэффициенту Виктора Гаврикова. – Прим. «Чемпионата»), быстрые шахматы получили огромное признание, и сегодня большинство людей предпочитают рапид и блиц. То, что мы видим здесь, – это шахматы наших дедов.

Вопрос не в том, нравятся они нам или не нравятся. Смотрите: соревнования по крикету раньше продолжались пять дней и могли закончиться вничью. Затем люди задумались: что мы можем сделать, чтобы улучшить игру? Пришли к тому, что соревнования сократили до одного дня. Пуристы говорили: «О, это не крикет! Крикет должен продолжаться пять дней!». Это нормальная реакция. А сегодня соревнования по крикету продолжаются три часа. И всё прекрасно работает.

– То есть надо менять контроль времени?

По-моему, чемпионаты мира по рапиду и блицу чувствуют себя прекрасно, поскольку этот формат лучше всего адаптирован к современной жизни, он привлекателен для зрителей. Да, пуристы больше любят такой контроль времени, как здесь на матче, но мы должны думать о будущем игры. Ведь если она не отвечает требованиям времени, то люди начнут от неё отворачиваться. Да, есть традиции, я это прекрасно понимаю; изменить их непросто. Надеюсь, в этом матче мы не увидим 14 ничьих. Но если такое случится, это будет означать, что нынешний формат нехорош. В двух предыдущий матчах было всего две результативные партии из 24-х. Только две!

Вот, на ваш взгляд, что наиболее привлекательно в шахматах?

– Борьба интеллектов?

– Да, но интересна ещё и спортивная непредсказуемость. Это спорт: кто-то должен быть сильнее и лучше, быть более искусным и так далее, но и у его соперника тоже должны быть шансы.

А если мы видим железную руку, которая уравнивает игру, то что о нас думают люди? Телеканалы? Зрители? Сюда на матч приходят болельщики, но что они могут увидеть? Партия может продолжаться 7-8 часов – это немыслимо! Да, таковы наши правила, но… По-моему, игроки должны играть быстрее, чтобы было больше ошибок. Если нет ошибок, то что интересного?

Что ещё можно сделать, так это отменить выходные дни. Это же спорт! Может быть, оставить один выходной на середине дистанции. У игроков есть суперкомпьютеры, есть много времени на подготовку благодаря выходным – нет реального вызова, условия для шахматистов слишком лёгкие. Также с точки зрения зрителей не слишком хорошо, что участники не остаются всё время за доской. Конечно, место проведения матча прекрасное, условия прекрасные – мне они нравятся. Но есть много небольших деталей, которые тоже имеют значение.

– Что вы имеете в виду?

– Когда я 31 год назад организовывал матч Каспаров – Карпов (вторая половина матча 1990 года проходила во французском городе Лион. – Прим. «Чемпионата»), мы следили за деталями. Когда, например, шахматист играл белыми, он сидел в белом кресле, когда чёрными – в чёрном. У нас было очень много зрителей, матч транслировали по телевидению. Но это было совсем другое время, до появления интернета – невозможно сравнивать. Сейчас достаточно включить телефон, и можно откуда угодно следить за матчем на первенство мира.

Мы ушли далеко вперёд, однако необходимо учитывать разные аспекты. Что я вижу как гроссмейстер? Да, это не те шахматы, в которые я когда-то играл, они абсолютно другие. Чтобы они приносили удовольствие зрителям, нужна драма. Нет драмы – нет спорта! А драма означает ошибки, человеческие ошибки. Если вы будете испытывать большее давление, то ошибки, конечно, появятся. А сейчас, повторюсь, условия слишком комфортные.

– Какая сейчас ситуация с шахматными соревнованиями во Франции? Возобновляются «живые» турниры?

– Не так уж всё хорошо. Раньше у нас было гораздо больше соревнований по всей стране. Сейчас главная проблема – неопределенность. Вы не можете прогнозировать, что случится, ведь в любой момент может начаться новая волна ковида. Посмотрите, турнир Grand Swiss был почти что отменен… К счастью, мы вовремя успели начать матч на первенство мира.

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