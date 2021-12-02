«Победить Алехина не может никто». Странный матч русских титанов за шахматную корону

Великий Алехин выступал за Францию, а чемпион Советского Союза Боголюбов – за Германию. Как же так получилось?

В 1929-м году в нескольких городах Германии и Нидерландов состоялся необычный матч за титул чемпиона мира по шахматам. В нём сошлись выдающиеся русские мастера Александр Алехин и Ефим Боголюбов. Однако представляли они не Россию и даже не Советский Союз.

Что же это за странный матч русских титанов шахмат, где не было флага нашей страны?

«Я не допущу превращения шахмат в рулетку»

Гений из России Александр Алехин буквально вырвал корону из рук кубинца Хосе Рауля Капабланки, который считается одним из самых талантливых шахматистов в истории. В 1927-м Алехин нокаутировал Капабланку в Буэнос-Айресе, выиграв шесть партий при трёх поражениях.

Кубинец ещё по ходу матча вёл разговоры о возможном реванше, упирая на необходимость изменения Лондонских соглашений 1922 года. 12 декабря 1927 года поверженный чемпион и новый король обсуждали условия проведения нового матча. Русский шахматист резко отверг предложение соперника лимитировать количество партий и заявил, что на реванш готов только на прежних условиях.

После победы в Буэнос-Айресе Алехин получил французское гражданство, и на одном из приёмов в Париже в 1928-м заявил: «Уверен, что Капабланка вызовет меня на реванш. Я приму вызов на условиях предыдущего матча и обязуюсь сыграть новый матч не позднее чем через год с момента официального вызова».

Но кубинец не торопился. Он написал письмо тогдашнему президенту ФИДЕ Александру Рюбу, отправив копию Алехину. В письме предлагалось сыграть матч из 16 партий на большее количество очков. Если кто-то успеет одержать шесть побед, то будет объявлен победителем. В случае ничьей чемпион сохраняет титул.

Алехин возмутился предложением экс-чемпиона и написал открытое письмо, опубликованное в нескольких газетах. «Потеряв титул, Вы хотите изменить условия, которые сами же навязали в Лондоне своим будущим соперникам… Неужели Вы полагаете, что в матче-реванше я допущу условия, сводящие шахматы к игре в рулетку?», — написал чемпион мира в феврале 1928 года.

Рюб поддержал Алехина, а тот подтвердил, что тут же даст реванш Капабланке, если тот выполнит свои же Лондонские соглашения. Пока бывший чемпион думал, для Алехина нашёлся другой соперник. И повторный матч двух выдающихся шахматистов не состоялся. Зато состоялись два загадочных матча, в которых оба раза играли русские соперники.

Но чемпионом шахматист ни из России, ни из СССР так и не стал.

«Боголюбов опаснее Капабланки»

Претендентом, бросившим вызов Алехину, стал гроссмейстер Ефим Боголюбов. Ради шахмат он бросил учёбу в Киевском политехническом, в 1914-м получил звание мастера, и тогда в его судьбе случился резкий поворот.

Русские шахматисты, среди которых были и Алехин с Боголюбовым, играли в крупном турнире в Мангейме, когда началась Первая мировая война. Все наши шахматисты были интернированы в Триберг. Но если Алехин вернулся в Россию, то Боголюбов остался в Германии, женился, у него родились две дочки.

После окончания войны Ефим Дмитриевич показывал выдающиеся турнирные результаты. В 1920-м он на равных играл в Швеции матч с легендарным Акибой Рубинштейном, который тогда играл, возможно, сильнее Капабланки. В 1922-м опередил Алехина на турнире в Пьештяни, в 1923-м поделил с будущим чемпионом мира победу в Карлсбаде, а в 1925-м в Москве оставил позади Ласкера с Капабланкой.

В 1924-м Боголюбов на некоторое время вернулся в СССР, дважды стал чемпионом страны, но в 1926-м отказался от советского гражданства. Шахматиста из СССР не пустили на турнир в Италию, где к власти пришёл фашист Бенито Муссолини. Боголюбов не стал мириться с таким ограничением свободы, вернулся в Германию и получил немецкое гражданство.

Он по-прежнему сильно выступал в турнирах, а в апреле-мае 1928 года выиграл матч у голландца Макса Эйве и получил звание чемпиона ФИДЕ. Но если в 1993-м шахматный мир был расколот решением Гарри Каспарова, то в 1928-м стройной системы ещё не было. А звание чемпиона ФИДЕ – было. Позже на Конгрессе ФИДЕ чемпион организации стал считаться официальным претендентом на поединок с чемпионом.

В общем, пока Капабланка думал, Боголюбов выиграл турнир в Бад-Киссингене, опередив кубинца на одно очко. Немецкий шахматист тут же отправил вызов Алехину, и в сентябре 1928 года чемпион мира принял вызов, подчеркнув, что матч может пройти только по Лондонским соглашениям. Уже после этого свой вызов отправил и Капабланка. Алехин уведомил кубинца, что готов с ним сыграть, если Ефим Боголюбов не внесёт обязательный залог в 500 долларов.

Боголюбов с помощью голландских шахматистов нашёл требуемую сумму, и в январе 1929 года соперники окончательно договорились.

«Борьба с Боголюбовым интересует меня куда больше, чем матч с Капабланкой. Боголюбов играет совершенно иначе, он более опасный соперник. Он выдающийся мастер дебюта, его игра отличается исключительной смелостью», – писал Алехин.

9 июля 1929 года контракт был подписан. Но не по Лондонским соглашениям! Правила были такими: не более 30 партий, для победы нужно выиграть не менее шести партий и набрать больше половины очков, Алехин получает 6000 долларов вне зависимости от исхода, а Боголюбов – всё, что наберётся выше этой суммы. Получается, Боголюбов не смог собрать 10000 долларов – сумму призового фонда, которую с трудом сам Алехин собирала на матч с Капабланкой.

Фото: Getty Images

Два разгрома с разницей в пять лет

Первый матч Боголюбова с Алехиным состоялся в сентябре-ноябре в различных городах Германии и Нидерландов и закончился досрочной победой чемпиона мира.

Алехин выиграл 11 партий, а проиграл пять при девяти ничьих. Интересно, что в ключевой момент первой партии чемпиона мира укусила оса! Но на результате это не сказалось: Алехин провел эффектную атаку и заставил соперника признать поражение. Боголюбов отыгрался в четвёртой партии, но тут же проиграл пятую. Боголюбов вновь победил в шестой, был близок к победе в седьмой, но проиграл из-за нелепого зевка. В следующей партии раздосадованный Алехин просто разгромил соперника чёрными и спокойно улетел на две недели на Конгресс ФИДЕ.

Матч продолжился после перерыва победами Алехина, который довёл число выигранных партий до шести. По Лондонским соглашениям он бы уже выиграл, но матч продолжился. В Боголюбова словно вдохнули вторую жизнь. Он выиграл две партии подряд, а от третьего поражения чемпиона мира спасло чудо. Ну или великолепное позиционное чутьё и умение сделать лучший ход в худшей позиции.

Алехин нервничал, но именно в критической ситуации взял себя в руки, успокоился и выиграл пять партий, завершив противостояние в свою пользу.

«Победить Алехина в матче сейчас не может никто. У Нимцовича нет шансов, а Капабланке я бы не рекомендовал играть реванш, иначе его ореол померкнет окончательно. Алехин будет побеждать всех, с кем встретится. Я буду наблюдать за его победами, а потом мы сыграем снова. Признавать себя окончательно побеждённым я пока не согласен», — сказал после поражения Ефим Дмитриевич.

Он оказался провидцем.

Капабланка отправил чемпиону новый вызов и подтвердил передачу залога, и через две недели после окончания матча с Боголюбовым Алехин принял вызов. Но… Мировой финансовый кризис поставил крест на планах кубинца. Капабланка дважды просил Алехина о переносе матча и дважды получал согласие, а в итоге обвинил соперника в том, что тот изначально затягивал переговоры.

Кубинец не смог найти средств на матч с Алехиным, как и Арон Нимцович. Единственным претендентом на корону вновь стал Боголюбов, который и играл всё ещё сильно, и деньги на матч нашёл. Условия были теми же, что в их предыдущем матче. Только Алехин победил ещё более уверенно, выиграв 8 партий, проиграв 3 при 15 ничьих.

А на горизонте замаячил матч Алехина с голландцем Максом Эйве.