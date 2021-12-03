В пятой партии Непомнящий имел все шансы одержать победу над Карлсеном, но не дожал его. «Чемпионат» в Дубае следит за шестой схваткой.

Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за титул чемпиона мира. Чем Магнус удивит Яна? LIVE

В пятницу, 3 декабря, в Дубае продолжится великая схватка двух титанов за титул чемпиона мира по шахматам. Магнус Карлсен и Ян Непомнящий не планируют уступать друг другу. В пятой партии россиянин, играя белыми, поставил норвежца в тяжёлое положение, но тот выкрутился и сохранил равенство в счёте. Теперь обороняться придётся нашему претенденту. Сжимаем кулачки и болеем за россиянина!

Начало шестой партии — в 15:30 по московскому времени. Текущий счёт — 2,5:2,5.