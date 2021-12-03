Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за титул чемпиона мира. Чем Магнус удивит Яна? LIVE
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В пятой партии Непомнящий имел все шансы одержать победу над Карлсеном, но не дожал его. «Чемпионат» в Дубае следит за шестой схваткой.
В пятницу, 3 декабря, в Дубае продолжится великая схватка двух титанов за титул чемпиона мира по шахматам. Магнус Карлсен и Ян Непомнящий не планируют уступать друг другу. В пятой партии россиянин, играя белыми, поставил норвежца в тяжёлое положение, но тот выкрутился и сохранил равенство в счёте. Теперь обороняться придётся нашему претенденту. Сжимаем кулачки и болеем за россиянина!
Начало шестой партии — в 15:30 по московскому времени. Текущий счёт — 2,5:2,5.
Live Андрей Шитихин
Интересно, как будет выглядеть после выходного Магнус Карлсен? Бодрым и готовым защищать свой титул или таким, каким он выглядел в предыдущей партии?
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