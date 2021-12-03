Мальчишка вырос в короля. Как поменялась игра Магнуса Карлсена за последние 15 лет

Когда 16-летний норвежский вундеркинд Магнус Карлсен дебютировал в супертурнирах зимой 2007 года, элита за счёт куда бóльших знаний обошлась с талантливым мальчишкой весьма жестоко – отправила его на последнее место. Итоги того турнира вызвали немало критических откликов в русскоязычной прессе, мол, «не советская это шахматная школа», «учиться ему и учиться» и «почему вы навязываете нам мнение, что это будущий претендент на корону?»

С тех пор прошло почти 15 лет. Магнус вырос в настоящего шахматного короля, и в его мощи никто не сомневается. Но как же поменялась его игра? Почему он стал настолько великим?

Каспаров за спиной Карлсена

Первые партии Магнуса против лидеров шахматного мира россиянина Владимира Крамника и индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда протекали под знаком превосходства чемпиона и экс-чемпиона мира (в 2008-м Виши выиграл суперматч за звание чемпиона у своего друга-соперника Владимира) – юный скандинав то и дело натыкался на различные мощные дебютные заготовки. В то время компьютеры и аналитические движки ещё не выглядели такими мощными – они не показывали сразу сильнейший ход в домашней лаборатории, и для его поиска требовались накопленные годами знания и опыт, которых у Карлсена не хватало. Понятно, что сейчас условному Фирудже или Есипенко куда проще в этом плане.

Однако за спиной Магнуса Карлсена стоял один из величайших чемпионов мира в истории Гарри Каспаров. Откуда у Гарри Кимовича нашлась такая мотивация – растить суперигрока, который в итоге побил его «вечный» рейтинговый рекорд (рекорд Каспарова – 2851, Карлсен же набрал 2882)? Исключительно финансовая? Нет, руками Карлсена Каспаров жаждал взять реванш у Крамника за поражение в матче на первенство мира 2000 года. Великий игрок сыграл десятки, сотни партий с Владимиром Крамником, Виши Анандом, Борисом Гельфандом и другими грандами и щедро делился с Магнусом секретами, которые не знал никто в мире.

Два тигра в одной клетке

И Карлсен начал штурмовать Олимп – его талант проявился настолько ярко, что вскоре он с последнего места в турнирной таблице перескочил на первое. В 2009-м году мой коллега, шахматный журналист Илья Одесский, поспорил на достаточно крупную сумму, что в ближайшие пять лет Магнус станет чемпионом мира. Его визави по горячим следам считал себя победителем, но в итоге в 2013 году спор остался за Одесским.

Правда, ещё перед началом битвы за трон Карлсен с Каспаровым расстались – два великих тигра не ужились в одной клетке. Сам Магнус рассказывал позднее, что учитель слишком уж накручивал его перед очными партиями с Крамником. А ещё сразу от нескольких экспертов я слышал историю, что норвежец как-то разгромно проиграл Гельфанду, доверившись давнему анализу Гарри, и посчитал, что наработки тренера морально устарели. Действительно, всё новые и новые возможности компьютерного анализа тогда полностью поменяли облик элитных шахмат.

Позднее Гарри Каспаров с некоторой горечью отмечал, что он очень много вложил в своего ученика, но получилось так, что по стилю Магнус оказался куда ближе к его историческому сопернику Анатолию Карпову. Хотя, на мой взгляд, в тот первый звёздный момент своей карьеры Карлсен по духу был очень близок к седьмому чемпиону мира Василию Смыслову – успешные попытки с первых ходов свернуть с магистральных теоретических путей и заставить соперника думать своей головой, а не демонстрировать на доске ходы из компьютера.

И, конечно же, феноменальная техника окончаний! Фактически в тот момент Магнус показал, что на два разряда лучше играет окончания, чем практически любой элитный гроссмейстер. Он выигрывал любые элементарные эндшпили, в которых многие его коллеги без игры соглашались на ничью. И когда Крамник с Анандом перестали пробивать Карлсена в дебюте, их ждала многочасовая пытка, в которой и мастерство эндшпиля, и фактор молодости оказывались весомыми плюсами на стороне их набравшего мощь противника.

Разгром старшего поколения

Находясь в большом минусе против Владимира и Виши, Магнус переломил счёт личных встреч – Крамника в 2012-м он в дикой борьбе обогнал на турнире претендентов (россиянин боролся так, что об этом до сих пор слагают легенды – никто и никогда до Карякина в Нью-Йорке не был так близок к тому, чтобы оставить Магнуса вторым), а потом играючи выиграл матч за мировую корону у Ананда. Величайший индийский игрок готовился, разбирал окончания, но и это не помогло – в обоих матчах на первенство мира с Карлсеном он проиграл.

Карлсен стал новым чемпионом мира и фактически до нью-йоркской битвы с Сергеем Карякиным (2016) нежился в лучах славы – старшее поколение, боровшееся ещё с Каспаровым и Карповым, сдавало свои позиции, а молодые конкуренты ещё не подросли. Магнус, не напрягаясь, держал первую позицию в мире и финишировал первым во всех супертурнирах подряд.

Пустоту удалось заполнить одногодке Карлсена, ещё одному великому шахматисту 1990 года рождения Сергею Карякину. Перед боем с ожидавшим лёгкую победу чемпионом россиянин провел огромную работу, и выяснилось, что техническое превосходство Карлсена исчезло, испарилось. Сергей уже удерживал окончания, которые проигрывали норвежцу титаны уходящей эпохи. В матче в США Министр обороны был в шаге от завоевания чемпионского звания, и Магнус огромным напряжением воли сумел склонить чашу весов в свою сторону.

Оказалось, что за последние годы эндшпиль научилась играть вся элита – в разных турнирах Карлсен всё чаще начал мучиться, зачастую начиная соревнования с серии ничьих. Никто не хотел проигрывать, и все оборонялись на совсем другом, куда более высоком уровне.

Обновлённый Магнус

Именно тогда началась перестройка стиля чемпиона мира. Исчезла вальяжная игра на технику, стали редки дебюты вроде атаки Тромповского или Лондонского варианта (1. d4 Kf6 и тут 2. Сg5 или 2. Сf4 – выведем слона, форсированных вариантов избежим, а там посмотрим, что делать).

Уже к матчу с Фабиано Каруаной (2018) перед публикой предстал совсем другой Карлсен – ничем не уступавший американцу и его блестящей аналитической бригаде в области дебюта. В итоге, хоть на этот раз Магнус снова выиграл лишь на тай-брейке, навязчивого ощущения, что он может проиграть, как было с Карякиным, особенно не возникало.

Именно в этот момент чемпион мира начал свою уникальную беспроигрышную серию, продолжавшуюся 2 года 2 месяца и 10 дней и включившую в себя 125 партий с гроссмейстерами первой величины. Сделав новый качественный скачок, он до начала пандемии вновь царил над шахматным миром. Играл жёстко, ход в ход, стремился к большой борьбе и демонстрировал новые яркие идеи. Скучных ничьих почти не встречалось, и бывало, что в этих 125 партиях Магнус не раз балансировал на кончике бритвы, чудом ускользая от оппонентов.

Карантин не пошёл на пользу?

Однако карантин, связанный с пандемией, не лучшим образом отразился на игровых кондициях и качестве творчества норвежца. В Ставангере-2020 он проиграл Ян-Кшиштофу Дуде и Левону Ароняну, в зимнем Вейк-ан-Зее 2021 года попал под разгромную атаку Андрея Есипенко, а на летнем Кубке мира того же года уступил в полуфинале всё тому же Дуде.

Да, доминация Магнуса опять сошла на нет, но вместе с этим не исчезало ощущение, что Карлсен находится в творческом поиске и выработке нового стиля. Например, в том же Сочи на Кубке мира чемпион очень много жертвовал, играл зачастую в гамбитном стиле и в матче за третье место уверенно перебоксировал в обмене ударами весьма яркого шахматного тореадора Владимира Федосеева. Жертвы мы видим и в чемпионском матче с Непомнящим.

Возможно, у Карлсена возникла мысль не просто выиграть матч у Яна Непомнящего и стать лучшим не только среди старших игроков, но и среди своих ровесников, а попытаться сделать это на поле соперника – с яростными взаимными атаками и тотальной войной на доске. Магнус действительно порой рискует в матче с Непомнящим, но не отчаянно.

По всей видимости, здоровый прагматизм берёт верх. Или Магнус просто всех убаюкивает?

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону – в телеграм-каналах «Шахматы+» и «Чемпионата».