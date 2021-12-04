Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за титул чемпиона. Ян придумает, как спастись?! LIVE

Увы, российский претендент по итогам 7-часовой партии потерпел поражение. Теперь ему придётся отыгрываться. Онлайн-трансляция из Дубая.

В субботу, 4 декабря, в Дубае продолжится матч за титул чемпиона мира по шахматам. К сожалению, накануне российский претендент в ходе по-настоящему исторической партии потерпел поражение. Однако матч на этом не заканчивается. Сегодня будет сыграна лишь 7-я партия из 14. И Яну Непомнящему нужно всего лишь раз обыграть Магнуса Карлсена, чтобы сравнять счёт. Да, это будет нереально тяжело. Но первая половина матча показывает, что россиянин практически ни в чём не уступает своему сопернику из Норвегии и готов с ним сражаться.

Удачи, Ян! Начало седьмой партии — в 15:30 по московскому времени.