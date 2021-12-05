Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за титул чемпиона мира. Чемпион расслабился? LIVE

В матче сыграна ровно половина партий. Накануне соперники ответили на вопросы о том, как оценивают прошедшие партии.

«После вчерашней партии у меня возникли ассоциации с моим матчем с Вишванатаном Анандом, когда я в середине матча в равном окончании выиграл одну партию, а затем сразу же вторую. Надеялся, что и сегодня всё пойдёт по тому же сценарию, но и ничья – хороший результат. У белых был символический перевес, но если чёрные играют правильно, то этот перевес исчезает. С учётом того, что у меня есть победа, оценю первую половину матча хорошо. Но вряд ли преимущество в одну партию приведёт к изменению стратегии на матч», — сказал Карлсен.

«Тактика была такой же, как и в предыдущих партиях белыми – получить что-то в дебюте. У белых был небольшой перевес, но симметричная структура и контроль чёрных над линией е, плюс их план на партию сказались. А после моего 20-го хода ладьёй было полное равенство. Сыграли ровную партию, которую можно назвать скучной. Вчерашняя партия никак не сказалась на выборе дебюта. Необычно было сыграть две партии в один день. Не могу сказать, что доволен первой половиной матча, были моменты, когда мог сыграть лучше. Вчера, например, у меня было затмение. Я не забрал пешку на b4 два хода подряд. Но некоторые партии получились интересными», — сказал Непомнящий.