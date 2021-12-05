Харакири. Какую судьбоносную ошибку допустил Ян Непомнящий в матче с Магнусом Карлсеном

В матче на первенство мира случился банальный зевок. Увы, российский претендент проигрывает чемпиону уже два очка.

Невероятная шестая партия оказала влияние на всё течение чемпионского матча Карлсен – Непомнящий. В восьмом поединке претендент не был похож на самого себя и потерпел новое тяжелейшее поражение – теперь норвежский чемпион мира впереди на два очка, и отквитать такое отставание в шести оставшихся партиях будет очень и очень трудно.

М.Карлсен (Норвегия) – Я.Непомнящий (Россия)

Матч за титул чемпиона мира – 2021. Восьмая партия

1.e4 e5 2.Кf3 Кf6 3.d4 К:e4 4.Сd3 d5 5.К:e5 Кd7 6.К:d7 С:d7 7.Кd2 К:d2 8.С:d2 Сd6

Сейчас неплохо выглядело 8… Фe7+, но в дебюте Непомнящий принципиально уклоняется от продолжений, которые могли вести к равной симметричной позиции.

9.0–0 h5!?

Чёрные вызывают огонь на себя. К сложной борьбе ведёт 10.c4 или 10.Лe1+ Крf8, но Магнус, прочувствовав настрой соперника, дал коварный шах.

10.Фe1+ Крf8

Ян снова против размена ферзей 10… Фe7, и теперь у белых точно становится поприятнее – они меняют своего плохого слона, оставаясь с хорошим. Но смертельного для чёрных пока ничего нет.

11.Сb4 Фe7 12.С:d6 Ф:d6 13.Фd2 Лe8 14.Лae1 Лh6

Немного вычурный ход вместо 14… Л:e1 15.Л:e1 g6 – подготовка новых упрощений.

15.Фg5 c6 16.Л:e8+ С:e8 17.Лe1 Фf6 18.Фe3 Сd7 19.h3 h4 20.c4 d:c4 21.С:c4

Сейчас удерживало позицию спокойное 21… Крg8 22.d5 (22.Фe7 Сe6) 22...b6 23.Фe7 c:d5 24.С:d5 Сc6 25.С:c6 Ф:e7 26.Л:e7 Л:c6 27.Л:a7 Лc1+ 28.Крh2 Лc2, но вместо этого Ян совершил харакири – на пресс-конференции он признался, что просто зевнул. Это была роковая ошибка.

21…b5? 22.Фa3+ Крg8

К мату ведёт 22… Фd6 23.Ф:a7 b:c4?? 24.Фa8+, поэтому белые остаются с лишней пешкой, сохраняя все плюсы позиции.

23.Ф:a7 Фd8

Не работает и 23… С:h3 24.Ф:f7+ Ф:f7 25.Лe8+ Крh7 26.С:f7 Сf5 27.Сg8+ Крg6 28.Сb3 с подавляющей позицией белых.

24.Сb3

24…Лd6?

Последним шансом держать напряжение было 24… Лh5 25.Лe2 Лg5 26.Крf1, а сейчас Карлсен переводит игру в легко выигранное ферзевое окончание с лишней пешкой.

25.Лe4 Сe6 26.С:e6 Л:e6 27.Л:e6 f:e6 28.Фc5 Фa5 29.Ф:c6 Фe1+ 30.Крh2 Ф:f2 31.Ф:e6+ Крh7 32.Фe4+ Крg8 33.b3 Ф:a2 34.Фe8+ Крh7 35.Ф:b5 Фf2 36.Фe5

Белым осталось только надёжно прикрыть своего короля от шахов и вести вперёд проходные. Отчаянный последний бросок Непомнящего уже ничего не может изменить.

36…Фb2 37.Фe4+ Крg8 38.Фd3 Фf2 39.Фc3 Фf4+ 40.Крg1 Крh7 41.Фd3+ g6 42.Фd1 g5 43.d5 g4 44.h:g4 h3 45.Фf3 Чёрные сдались.

Досадное, нелепое поражение! Магнус мог бы сейчас процитировать Высоцкого: «Мне руку поднял рефери, которой я не бил!» Действительно, российским болельщикам в такой ситуации остаётся уповать на чудо, хотя счёт пока 3:5 и ещё остаётся 6 партий. И всё-таки мы ждём, что Непомнящий поднимется на последний бой, забьёт гол престижа и возродит интригу в матче!

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