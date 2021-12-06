Американец приехал в Россию ради любви и золота Олимпиады. Но красивая история закончилась

Российская сноубордистка, призёр Олимпийских игр в Сочи Алёна Заварзина сообщила о разводе со своим мужем, двукратным олимпийским чемпионом, Виком Уайлдом.
«Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет», – написала Заварзина на своей странице и отключила комментарии.
Так грустно закончилась история любви самой яркой олимпийской пары в России.
Самый сложный период в карьере
Заварзина и Уайлд познакомились и начали общаться в 2009 году на одном из этапов Кубка мира по сноуборду. Вик тогда ещё выступал за США, причём особых успехов у него не было.
В сезоне-2010/2011 американская спортивная федерация Уайлда не финансировала, и денег на тренировки и соревнования становилось всё меньше. Для Заварзиной этот сезон также был не самым лёгким – Алёна восстанавливалась после травмы колена. Когда Вик приехал в Москву на этап Кубка мира, Алёна передвигалась на костылях. С больной ногой она приезжала на тренировки к Вику, у которого уже несколько лет не получалось показать результат, что неудивительно – у него даже не было тренера! В такие трудные для обоих спортсменов времена они и начали встречаться.
В 2011 году Заварзина вышла замуж за Уайлда. Свадьбу сыграли на родине Алёны – в Новосибирске. А уже в следующем году Вик, перебравшийся в нашу страну ради своей любви и возможности более активно тренироваться, получил российское гражданство и пробился в сборную России по сноуборду. Его спортивные результаты постепенно начали улучшаться.
Олимпийское чудо
Пара начала готовиться к Олимпиаде-2014 вместе. Уайлд в России раскрылся, стал лидером сборной. Уже на первом этапе Кубка мира он выиграл бронзовую награду в параллельном гигантском слаломе. В сезоне-2012/2013 он стал девятым в общем зачёте, на следующий год – четвёртым.
На Олимпиаде в Сочи пара сотворила настоящее чудо. Заварзина, несмотря на травму, которую она получила незадолго до Игр, выиграла бронзу в параллельном гигантском слаломе. А через несколько минут первую в истории российского спорта золотую награду в сноуборде выиграл Уайлд. Через несколько дней бывший американец добыл и второе золото в составе команды России.
Алёна и Вик были настоящими героями той Олимпиады. Сложилось всё: и спортивный успех, и красивая история любви сибирячки и американца, ставшего россиянином, и всё это на фоне общей победы сборной России. Об этой яркой паре писали в газетах по всему миру.
«Всё будет как в Корее, а может, и хуже»
Вместе Уайлд и Заварзина отправились и на Олимпиаду-2018. Однако корейский склон им покорить не удалось. Вик закончил борьбу на стадии 1/8 финала, Алёна стала четвёртой.
После Олимпиады в Пхёнчхане Заварзина завершила спортивную карьеру. В конце 2018 года она поступила в известный колледж дизайна Central Saint Martins в Лондонском университете искусств.
В ноябре 2021-го Вик Уайлд также сообщил, что для него карьера в сноубординге практически закончилась. В интервью «Матч ТВ» он рассказал, что останется в спорте ещё на пару месяцев, после чего оставит спорт, несмотря на Олимпиаду-2022, которая пройдёт уже в феврале.
«Мне не нужны Игры, как они мне были нужны раньше. Если мы поедем в Китай, то снова получим негатив, снова не самая лучшая окружающая среда для российских спортсменов. Мы по-прежнему будем не сборной России, а… Как мы будем называться? Опять «олимпийские атлеты из России»?
Я не хочу быть козлом, но если смотреть на вещи реалистично, то я уже закончил со своей карьерой. Это было круто. В Сочи было суперкруто. У меня нет ожиданий, что в Китае будет что-то, похожее на Сочи. Всё будет примерно как в Корее, а может быть, и хуже», – рассказал Уайлд.
Фото: РИА Новости
Увы, но с яркой спортивной частью жизни чемпионов завершилась и семейная. Алёна и Вик развелись спустя 10 лет брака. Вместе они прошли как самый сложный, так и самый яркий этап в своей спортивной карьере. Видимо, они пришли к мысли, что нужно двигаться дальше.
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