«Эх, сменить бы пешки на рюмашки». Как Высоцкий написал гениальную песню о шахматах

Великий артист не умел играть в шахматы, но его герой не уступил самому Фишеру! Может, Непомнящему пригодится беспроигрышная тактика?

Матч за звание чемпиона мира по шахматам в Дубае складывается для российского претендента Яна Непомнящего крайне неудачно. Наш гроссмейстер проиграл действующему чемпиону Магнусу Карлсену уже две партии и оказался на грани поражения. Как спасаться?

Ян – большой поклонник творчества Владимира Семёновича Высоцкого и, конечно, знает про песню «Честь шахматной короны», герой которой не уступил в горячем противостоянии самому Фишеру, несмотря на то что почти не умел играть в шахматы.

Интересно, что великий советский артист тоже от шахмат был очень далёк, но песня получилась без преувеличения гениальной. Может быть, Яну воспользоваться описанной в ней беспроигрышной тактикой, чтобы перевернуть ход чемпионской битвы с Карлсеном?

«Расскажите мне про шахматы»

В 1972 году Владимир Высоцкий написал гениальную песню-балладу «Честь шахматной короны» в двух частях. Приурочена она была к матчу за звание чемпиона мира между тогдашним чемпионом мира, советским гроссмейстером Борисом Спасским и гениальным американцем Робертом Фишером, до этого разгромившим и Марка Тайманова, и Тиграна Петросяна.

Почему Высоцкий обратился к шахматам? Во многом случайно. Хотя про подвиги Фишера тогда говорили все, уж в СССР точно – Владимир Семёнович не мог этого не слышать. В январе 1972 года он отдыхал в Доме творчества кинематографистов вместе с режиссёром Станиславом Говорухиным. Задуманный ими детективный сюжет не получался, и в итоге они бросили это занятие.

«Володя вообще-то не играл в шахматы (так же, как, скажем, и на бильярде. В фильме «Место встречи изменить нельзя» мы учили его держать кий – для дуэли Жеглова с Копчёным)…

Плюнули мы на сценарий – каждый занялся своим делом: я катался на лыжах, а он с утра садился за бумагу. На столе пачка «Винстона», его любимых сигарет – и писал. В этом заключался весь его отдых… Спустя некоторое время Володя буркнул:

– Расскажите мне про шахматы.

«Ага, – подумал я, – скоро появится песня про мои любимые шахматы». Он как раз находился в спортивной полосе своего творчества.

Я стал объяснять: игра начинается с дебюта… начала бывают разные… Например, королевский гамбит, староиндийская защита… Чтобы предостеречь его от ошибок в будущей песне, я рассказал, что любители, в отличие от профессионалов, называют ладью турой, слона – офицером…

– Хватит, – сказал Володя. – Этого достаточно!

Я обиделся – с таким шахматным багажом приступить к песне о шахматах?

Он замолк на полтора дня, что-то писал лёгкими крупными буквами, брал гитару, пощипывал струны. Именно так – не подбирал мелодию, а как бы просто пощипывал струну, глядя куда-то в одну точку. На второй день к вечеру песня была готова. Она называлась «Честь шахматной короны». Она меня поначалу разочаровала. Не знаю уж, чего я ожидал, помню, даже обиделся за шахматы...» – рассказывал Говорухин в интервью, опубликованном в журнале «Шахматы в СССР» (№10, 1990 год).

«Выпало ходить ему, задире, говорят, он белыми мастак»

Через неделю Говорухин в Киеве на концертах Высоцкого впервые услышал песню целиком. «Что творилось с публикой! Люди корчились от смеха – и я вместе с ними – сползали со стульев на пол...» – говорил режиссёр.

Высоцкий написал гениальную песню про шахматы, ничего про эту игру не зная. Потому что писал не про шахматы, а про жизнь. Его баллада состояла из двух частей: «Подготовка» и «Игра». Эти песни нужно слушать, но их текст и в печатном варианте вызывает те же эмоции, что зимой 1972-го у зрителей в Киеве.

Ниже три фрагмента из той и другой частей песни.

«Честь короны шахматной — на карте,

Он от пораженья не уйдёт:

Мы сыграли с Талем десять партий —

В преферанс, в очко и на бильярде —

Таль сказал: «Такой не подведёт!»



«Выпало ходить ему, задире,

Говорят, он белыми мастак!

Сделал ход с е2 на е4…

Что-то мне знакомое… Так-так!»



«Всё следил, чтоб не было промашки,

Вспоминал всё повара в тоске.

Эх, сменить бы пешки на рюмашки –

Живо б прояснилось на доске!»

Баллада «Честь шахматной короны» стала неофициальным гимном шахмат в СССР. Наверное, её знали все. И сопереживали герою, который всё время находился в ситуации, которая испытывала его «на слабо».

В песне всё закончилось хорошо: «И хвалёный пресловутый Фишер, тут же согласился на ничью».

В жизни гениальный американец обыграл блестящего советского гроссмейстера. Возможно, лишь потому, что не было у Спасского такой крутой подготовки: бокса, барьерного спринта, хоккея и футбола.

«В преферанс и очко с Высоцким не играл»

Действительно ли Владимир Высоцкий не умел играть в шахматы?

У него есть рассказ «Об игре в шахматы». Его легко найти в интернете. Написан он во второй половине 1950-х. И его можно считать автобиографическим. Так вот, в этом рассказе главный герой, не умевший играть в шахматы, говорит о том, что в парке прохожий предложил ему сыграть партию. И закончилось всё тем, что именно главный герой стал диктовать свои правила.

Слова Говорухина тоже подтверждают – ну не умел Владимир Семёнович играть в шахматы, ничего про правила не знал.

А вот Михаил Таль, седьмой чемпион мира, в 1988 году во время творческого вечера рассказал, что сыграл с Высоцким пару партий.

«Мне посчастливилось познакомиться с очень молодым артистом Театра на Таганке Володей Высоцким. О том, что он Владимир Семёнович, мы узнали попозже. Это был 1963 год, когда Ботвинник и Петросян играли матч на первенство мира. Я тогда был комментатором газеты «Советский спорт». Сначала мы встречались достаточно часто, потом он катался, я катался…

Что касается песни, мы с ним пару партий в шахматы сыграли, а вот в преферанс, очко и на бильярде – нет, хотя я во все три игры иногда играю. В бильярде я лет за 30 забил один шар, это мой личный рекорд. Что касается происхождения строк песни, то при всём добром отношении к Владимиру Семёновичу я никоим образом туда не просился, но попал только из-за фамилии», — признался Таль.

Кстати, в интернете ходит байка о том, что Высоцкий написал ещё одно стихотворение о шахматах, посвящённое чемпионскому матчу между Анатолием Карповым и Виктором Корчным в Багио в 1978-м.

«Вот, справа, он — кумир всего народа,

Пьёт лишь кефир в ответственный момент!

Вот, слева, он — без племени, без рода,

С презрительным названьем – «претендент»…



…На Филиппинах бархатный сезон.

Поклонники ушли на джонках в море.

Очухался маленько чемпион,

Про всё, что надо, высказался он

И укатил с почётом в санаторий».

На самом деле, первое четверостишие – пролог к опере «Шахматы» барда Леонида Сергеева. А вот следующая строфа действительно принадлежит Высоцкому. И кто скажет, что обе части не стыкуются друг с другом?

Про шахматы Высоцкий больше не писал – не успел. Но то, что успел – гениально.